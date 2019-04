Festivāls 'HyperTown' Rīgā aicina uz Baltijā lielāko 'LAN party'

Vasaras sākumā – 1. un 2. jūnijā – Ķīpsalā vairāk nekā 16 000 kvadrātmetru lielā teritorijā jau otro gadu pēc kārtas norisināsies urbānās kultūras un e-sporta festivāls “HyperTown”, kur līdzās iespējai izmēģināt virtuālās realitātes spēles un simulatorus, apgūt jaunāko tehnoloģiju priekšrocības, baudīt e-sporta līgas finālus un "cosplay" jeb fantāzijas tēlu šovu pirmo reizi norisināsies arī Baltijā lielākais "LAN party".

Vērienīgais pasākums notiks atsevišķā hallē un būs gatavs uzņemt kopumā 800 datorspēļu fanus. Ņemot līdzi savu datoru, pasākuma apmeklētājiem būs iespēja 48 stundu jeb divu dienu garumā aci pret aci ar draugiem spēlēt savas iecienītās datorspēles, piedalīties aizraujošos turnīros, gūt spilgtas emocijas un vērtīgas balvas, iepazīties ar domubiedriem un lieliski pavadīt laiku kopā ar savējiem.

Ko dalībniekiem sola Baltijas lielākais "LAN party"?

Spēcīgas spēles emocijas, spraigi turnīri, pretinieka sastapšana aci pret aci, draugu smiekli, uzvaras prieks un kopā būšana ar līdzīgi domājošiem – tieši tik spilgtus mirkļus dalībniekiem sola pirmais šāda apjoma "LAN party" Latvijā, kas pulcēs gan "League of Legends", "CS:GO", "PUBG", "Fortnite", "Dota2" un citu spēļu spēlētājus. Šādi pasākumi, lai arī Latvijā nav plaši izplatīti, citur pasaulē iemantojuši lielu popularitāti. Tajos datorspēļu fani pulcējas vienuviet, lai vairāku stundu un pat dienu garumā spēlētu plecu pie pleca un sacenstos par uzvaru savās iecienītākajās datorspēlēs.

Tā ir lieliska iespēja satikt sev līdzīgi domājošos, socializēties un atrast jaunus komandas biedrus savā iemīlotajā spēļu disciplīnā.

Festivāla "HyperTown" rīkotais "LAN party" būs gatavs uzņemt kopumā 800 dalībniekus, un tā organizatori būs parūpējušies, lai ikviens apmeklētājs šo divu dienu laikā justos iespējami ērti un labi pavadītu laiku. Datorspēļu fanus gaidīs komfortablas sēdvietas, pieeja internetam, kā arī rozetes elektrībai, bet dalībniekiem jāņem līdzi savas iecienītās spēļu stacijas – portatīvie vai galda datori. Lai sacensību padarītu vēl aizraujošāku, spēlētājiem sarūpētas vērtīgas balvas. Pasākuma laikā darbosies arī kafejnīca ar siltām maltītēm un atspirdzinošiem dzērieniem, kā arī mājīgs atpūtas stūrītis. Tajā, ņemot līdzi savus matračus vai guļammaisus, spēlētāji varēs atpūsties pēc spraigajiem turnīriem. Visu "LAN party" laiku būs pieejams arī tehniskā atbalsta dienests, kas sniegs palīdzīgu roku, ja radīsies kāda ķibele ar datortehniku. Tāpat abu "LAN party" dienu garumā darbosies arī profesionāla apsardze, ļaujot dalībniekiem neuztraukties par sava datora drošību un nodoties spēlēm un izklaidei.

Kā pieteikties pasākumam?

Lai piedalītos Baltijas lielākajā "LAN party", ir jāiegādājas festivāla "HyperTown" "LAN party" biļete, kas jauniešiem no 16 gadu vecuma garantēs iespēju ne tikai bez papildus maksas apmeklēt visas festivāla izklaides vietas, bet arī piedalīties jebkurā spēļu turnīrā. Tikai "LAN party" biļete dod iespēju atrasties festivālā arī naktī un turpināt izklaides ar draugiem arī tumšajā diennakts laikā. Dalībniekam vai visai komandai arī jāreģistrējas šeit un jānorāda sev tīkamākā spēļu disciplīna. Turklāt, reģistrējoties vienai no disciplīnām, pasākuma laikā būs iespējams piedalīties arī citās. "LAN party" tiks straumēts GOEXANIMO "YouTube" kanālā, ļaujot arī līdzjutējiem sekot līdzi spēļu rezultātiem, bet pašiem dalībniekiem pēc turnīra to noskatīties sev ērtā laikā.

Par festivālu "HyperTown Rix"

Baltijas mēroga urbānās kultūras un e-sporta festivāls "HyperTown RIX" norisināsies no 1. līdz 2. jūnijam Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē. Biļetes uz festivālu iespējams iegādāties internetā www.hypertown.pro. Divu dienu biļetes cena iepriekšpārdošanā ir 27,00 EUR, savukārt festivāla vienas dienas biļete maksā 21,00 EUR. Draugu, paziņu un darba kolektīviem biļetes pieejamas par īpaši draudzīgu cenu.

Festivāls tiek īstenots sadarbība ar "Helio", "Acer", "GameInsight", "Samsung", "Swedbank", "Red Bull" un "Goexanimo" atbalstu.