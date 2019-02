Foto: LIAA jaunatklāj tehnoloģiju un inovāciju portālu 'Labs of Latvia'

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) jaunatklājusi tehnoloģiju un inovāciju portālu "Magnetic Latvia | Labs of Latvia". Jaunais portāls ir viens no instrumentiem ambicioza, bet reāla mērķa sasniegšanai – lai 2023. gadā 40% no visiem Latvijas uzņēmumiem būtu inovatīvi ne tikai teorijā, bet arī dzīvē.

"Vienam cilvēkam ir žilbinoša ideja, otrs zina, kā to īstenot. Tomēr ar šādu kombināciju nepietiek, lai biznesa ideja pārtaptu veiksmes stāstā, kā nereti pieņemts uzskatīt. Būtiskākais jautājums: vai šie cilvēki satiksies? Inovatīvu risinājumu radīšanai ir vajadzīgas ne tikai zināšanas un radošums, bet arī drosme meklēt jaunus ceļus un prasme atrast īstos ceļabiedrus. Portāls "Magnetic Latvia | Labs of Latvia" ir vieta, kur satikties uzņēmējiem, zinātniekiem un investoriem. Tajā pieejamas līdz šim nebijušas "ceļa kartes" par atbalsta iespējām katrā no uzņēmējdarbības stadijām, iespēja dalīties pieredzes un veiksmes stāstos, kā arī uzsākt sarunas ar tehnoloģiju skautiem, kas palīdz uzņēmējiem Latvijas institūtos un laboratorijās satikt sabiedrotos inovatīvu ideju īstenošanai," skaidro LIAA direktors Andris Ozols.

Kā uzsver portāla veidotāji, "Labs of Latvia" dzimis laikā, kad jaunuzņēmumu vides Latvijā vēl nebija un tehnoloģiju ienākšana uzņēmējdarbībā tikai uzņēma tempu. Tādēļ, neskatoties uz laika gaitā veiktajiem portāla uzlabojumiem, bija pienācis laiks mainīt gan tā formu, gan paplašināt tajā esošo saturu un aptverto tēmu loku. Jaunatklātais portāls "Magnetic Latvia | Labs of Latvia" būs ne tikai platforma, kurā gūt iedvesmu un informāciju esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, zinātniekiem, ideju izstrādātājiem un potenciālajiem investoriem, bet arī ikvienam tehnoloģiju un inovāciju entuziastam.

"Unikālus projektus un inovatīvas tehnoloģijas, ko izstrādājuši Latvijas jaunuzņēmumi, neatlaidīgi mēģina pārvilināt citas valstis. Mūsu izaicinājums ir noturēt šos uzņēmējus un produktus Latvijā. Sevišķi liela nozīme ir veiksmīgai zinātnes un uzņēmējdarbības sazobei. Jau šobrīd, lai gūtu iedvesmu, nekur nav jābrauc – ik gadu Latvijā noris vairāki liela mēroga klātienes notikumi, kas vienuviet pulcē izcilākos tehnoloģiju, inovāciju un biznesa prātus un izceļ pasaules līmeņa sasniegumus, un nu šāda iespēja būs arī digitālā formātā," par jauno tehnoloģiju un inovāciju portālu "Magnetic Latvia | Labs of Latvia" saka ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

Papildus informatīvajam saturam portāla veidotāji īpaši vēlas pievērst to uzņēmēju uzmanību, kuri plāno attīstīt jaunus produktus vai tehnoloģijas. Tehnoloģiju skauti ir eksperti, kas pārzina pētnieciskās organizācijas, to personālu un sniegtos pakalpojumus un palīdz atrast atbilstošo pētniecības organizāciju un pētnieku, kura kompetencē ietilpst konkrēto jautājumu risināšana. Tāpat tehnoloģiju skauti apzina potenciāli komercializējamus pētniecības projektus un atbalsta to attīstību. Šobrīd LIAA darbojas septiņi tehnoloģiju skauti: pa vienam Latvijas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē un pieci skauti sekojošās nozarēs: bioekonomika, viedie materiāli, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, viedā enerģētika un biomedicīna.

"Latvijā ir auglīga augsne, kur radīt inovācijas un pārvērst tās par eksportspējīgu produktu. Tādēļ ir ļoti svarīgi rādīt interesantos, veiksmīgos piemērus, lai motivētu potenciālos uzņēmējus izmēģināt savus spēkus. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā rosināt drosmīgu ideju rašanos, ir palīdzēt uzsākt sarunu starp dažādām pusēm. Jaunatklātais portāls sniegs iespēju dalīties pieredzes stāstos, kā arī viegli atrast visu jaunāko informāciju par tehnoloģiju un inovāciju nozares jaunumiem un pasākumiem," uzsver tehnoloģiju un inovāciju portāla "Magnetic Latvia | Labs of Latvia" redaktore Ieva Treija.