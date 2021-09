Uzņēmums "Peruza" jau 30 gadus projektē un ražo rūpniecības iekārtas visdažādākajiem uzņēmumiem. Roberts Dlohi ir kompānijas līdzīpašnieks. Par savu kompāniju viņš joko sekojoši: "Esam neredzamās frontes cīnītāji!" Ar to domājot, ka kompānijas ar sešu miljonu apgrozījumu gadā produkciju vienkāršs patērētājs nez vai spētu novērtēt tāpat kā čipsus vai konfektes. Lai gan, piemēram, "Ādažu čipsu" ražošanā tiek izmantotas "Peruza" konstruktoru izstrādātās ražošanas līnijas. Taču, kā intervijā "Delfi Bizness" norādīja Roberts Dlohs, ne visu un ne vienmēr nepieciešams automatizēt.

Kompānija "Peruza" izveidojās tālajā 1991.gadā uzreiz pēc PSRS sabrukuma uz padomju laiku zvejnieku kolhoza "9.maijs" bāzes. To dibināja Arnis Petrāns, kurš bija strādājis šajā kolhozā, bet 1991.gadā, sapulcējis domubiedrus, nolēmis uzsākt savu biznesu. Tas daudzus gadus noteica "Peruza" pamatprofilu – tā izgatavoja ražošanas līnijas zivju pārstrādes rūpniecībai. Roberts Dlohi par kompānijas akcionāru kļuva tikai 2007. gadā. Un vada to jau 14 gadus.

"Ziniet, zivis, ir tāds neparasts un pat delikāts produkts," viņš stāsta. "Tās ātri bojājas. Ar tām nav tik vienkārši strādāt, ja runājam par ražošanas automatizāciju. Taču tieši šis produkts mums iemācīja to, ka nemitīgi jābūt modriem un vienkāršu risinājumu nav un arī nekad nebūs nevienā pasūtījumā."

Dlohi stāsta, ka bieži meties izaicinājumos, tā teikt ar galvu aukstā ūdenī. Bet riski sevi attaisnojuši. "Varat iedomāties, kā notiek? Piezvana pasūtītājs un jautā: "Varēsiet mums izgatavot to un to?" Es nedomājot, uzreiz atbildu: "Jā, varēsim!" un tikai pēc tam mums rodas iespēja sākt izzināt, kā tas vispār darāms. Protams, var nobīties. Galu galā, mēs taču ne tuvu nepārzinām visu, lai arī mums ir lielisks konstruktoru birojs – mūsu smadzeņu centrs. Taču es personīgi uz šādām nestandarta situācijām raugos caur "Minhauzena prizmu", kad iespējams pašam sevi aiz matiem izvilkt no purva, ja ļoti to vēlies. Tas nebūt nenozīmē, ka esam izcili meļi. Vienkārši saprotam, ka nezinām visu. Taču jau daudzkārt esam pārbaudījuši: ja ļoti gribas, risinājumu iespējams atrast vienmēr," stāsta uzņēmējs.

Viņš arī atzīst, ka pieredze ir tas, kas ļauj būt pārākam par citiem, bet dalīties tajā nav jābaidās. "Jūs smiesieties, taču pat internetā vai "Youtube" daudzi uzņēmumi atklāti demonstrē, kā darbojas viņu iekārtas, kā organizēts ražošanas process. Noskatoties šādus video, iespējams ļoti labi iedvesmoties no citu piemēra. Pie tam arī mēs paši internetā izvietojam šādus video par mūsu produkciju, parādam kā viss darbojas. Iespējams, kāds skatās šos video un tieši tāpat iedvesmojas no mūsu pieredzes," novērojumos dalās Dlohi.