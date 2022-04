Latvijā darbu sāk vēl viens skrejriteņu operators – igauņu 'Tuul'

Igaunijas elektrisko skrejriteņu operators "Tuul" sāk savu darbību Latvijā; līdz vasaras sākumam Rīgas ielās parādīsies vairāk kā 1000 elektrisko skrejriteņu.

"Tuul" ("vējš" no igauņu valodas) skrejritenis tiek ražots Baltijā, stāsta "Tuul" vadītājs Latvijā Raivis Ozoliņš. Tā izgatavošanai tiek izmantots pārstrādāts materiāls (42%), atjaunojamā enerģija. Skrejritenis ir izgatavots no tērauda, un pēc 5 gadu darba mūža tas ir 92% pārstrādājams, kas padara to līdz pat 20 reizēm ilglaicīgāku nekā citi tirgū pieejamie skrejriteņi, apgalvo uzņēmumā.

Elektrisko krejriteni ir izstrādājusi mātes uzņēmuma IoT iekšējā komanda, kurai ir 6 gadu pieredze nozarē un tā pilnībā kontrolē produkta attīstību, ražošanu un lietotnes izstrādi. Tas ļāvis izveidot videi draudzīgu un reģionam piemērotu skrejriteni, komentē mātes uzņēmuma "Comodule" "Tuul" biznesa virziena vadītājs Jaans Kekiševs. Tam ir lielas pumpējamas riepas, plašāka stāvēšanas platforma, platāka stūre. "Neskatoties uz lielajām investīcijām skrejriteņu flotē un procesu attīstībā Igaunijā, ar veiksmīgu biznesa stratēģiju, ar uzsvaru uz izmaksu efektivizāciju, "Tuul" ir spējis pārsniegt 1 miljonu eiro apgrozījumu un uzrādīt peļņu jau savā otrajā darbības gadā," viņš teic.

Šī gada martā Nasdaq Tallinas biržā "Tuul", izlaižot obligācijas, piesaistīja 3,1 miljonu eiro, lai veicinātu paplašināšanos jaunos tirgos un tiektos uz videi draudzīgo mērķu sasniegšanu. "Tuul" misija ir samazināt ekoloģisko pēdu, gaisa piesārņojumu un satiksmes radīto troksni pilsētās. Šīs izmaiņas var veikt, nodrošinot zaļā transporta iespējas pilsētās. Tāpēc pēc pāris veiksmīgiem gadiem Igaunijas pilsētās Tallinā un Pērnavā, "Tuul" būs redzams arī Rīgas ielas.