Latvijas radošie spēki līdzorganizēs tiešsaistes hakatonu 'The Global Hack'

Apzinoties situāciju pasaulē un koronavīrusa radītās sekas, aktīvās kopienas visā pasaulē apvienojas, lai meklētu risinājumus ar dažādu hakatonu palīdzību. Hakatons "The Global Hack" pulcēs dalībniekus no visas pasaules, kuri izstrādās idejas, kas potenciāli varētu būt risinājums šī brīža mainīgās pasaules nepieciešamībām. Hakatons norisināsies tiešsaistē no 9. līdz 12. aprīlim un to līdzorganizē Latvijas radošie spēki, kas ar "Swedbank" atbalstu veidos hakatona ekonomikas novirzienu.

Jaunuzņēmumu kopienām operatīvi reaģējot uz Covid-19 krīzes radītajiem izaicinājumiem, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā marta vidū secīgi norisinājās trīs tiešsaistes hakatoni. Šobrīd arī citas valstis, piemēram, Francija, Norvēģija, Itālija, Polija, Somija, Afganistāna, Brazīlija, Ungārija, Beļģija, Ukraina, Kanāda, Vācija, Austrālija, Madagaskara, Lielbritānija un citas organizē tiešsaistes hakatonus, lai atrastu un integrētu iespējamos risinājumus. Vispasaules hakatona "The Global Hack" mērķis ir pulcēt dalībniekus no visiem līdzšinējiem hakatoniem, dalībnieku skaitam sasniedzot divdesmit tūkstošus katrā no vienpadsmit novirzieniem, kā arī piesaistīt vairāk kā tūkstots mentoru.

Apzinoties situāciju, "Accelerate Estonia", "Garage48" un Latvijas radošie spēki kopīgi veido tiešsaistes hakatonu "The Global Hack", kas norisināsies no 9. līdz 12. aprīlim. Dalībnieki no visas pasaules ir laipni aicināti pievienoties līdz šim lielākajā organizētajā hakatonā. Ikviens no mums šobrīd atrodas vēl nebijušā situācijā, kad visa pasaule vienlaikus cīnās ar vienu un to pašu problēmu. Hakatona organizatori aicina apvienoties un dalīties ar idejām, kas potenciāli spētu atrisināt šī brīža sociālās un ekonomiskās problēmas. Interesenti šobrīd tiek aicināti pievienoties "Slack" kanālam, kurā norisināsies hakatona aktivitātes, kā arī ikviens jau tagad var pieteikt savu ideju un atrast komandas biedrus, lai realizētu projektu. Idejas iespējams reģistrēt līdz 8. aprīlim.

Virtuālais pasākums tiks sadalīts dažādos tematiskajos virzienos un Latvijas puses organizatori, kuri arī veidoja vienu no iepriekš minētajiem tiešsaistes hakatoniem "HackForce", ar "Swedbank" atbalstu organizēs "The Global Hack" ekonomikas virzienu. Organizatori un sabiedrība kopumā ir atzinusi ekonomiku par vienu no būtiskākajām nozarēm, kas šobrīd cieš no Covid-19 krīzes radītajām sekām.

"The Global Hack" organizatori ar prieku ziņo, ka hakatona ekonomikas novirziena iedvesmotājs ir Stīvs Džarvetsons (Steve Jurvetson), kurš ir aktīvs investors, kā arī "Tesla" un "SpaceX" valdes loceklis. "Es ļoti priecājos, ka tiek piedāvāta šāda iniciatīva. Kā mēs vispār nonākam pie jaunām un spēcīgām idejām, kurām ir potenciāls uzlabot mūsu nākotni? Es domāju, ka ir ļoti svarīgi izcelt šī brīža aktuālās tēmas un, ka katra jauna ideja ir iepriekšējo ideju kombinācija. Jāatzīst, ka šādas problēmsituācijas vienmēr ir stimuls realizēt noderīgus un nepieciešamus projektus."

Šī brīža ekonomiskā situācija ir ļoti būtisks rādītājs, jo tas atspoguļo pasaules, sabiedrības, un uzņēmumu labklājību, un nodrošinājumu krīzes laikā. Ņemot vērā notiekošo, šobrīd cilvēki zaudē darbu, kā arī uzņēmumi ir spiesti izbeigt savu darbību, kas ne tikai ietekmē katru individuāli, bet arī valsti un dažādas sociālās grupas kopumā. Balstoties uz pieredzi, šādas situācijas var atstāt nopietnu ietekmi uz sabiedrību un pasaules procesiem pat vairākus gadu garumā. Hakatona ekonomikas sektora mērķis ir izcelt šīs problēmas un piedāvāt risinājumus, kas būtiski atvieglotu situāciju šobrīd un nākotnē.

Tiešsaistes hakatona "The Global Hack" ekonomisko virzienu atbalsta "Swedbank", kas nodrošinās galveno balvu labākajai idejai - 5000 eiro pamatkapitālu.

"Šobrīd visa pasaule cīnās ar koronavīrusa radītajām sekām, kas nenoliedzami ir atstājis un turpinās atstāt būtisku ietekmi uz vietējo un arī pasaules ekonomiku. "Swedbank" uzskata, ka šī inciatīva ir lieliska iespēja aicināt kopā radošus un inovatīvus prātus, kas varētu piedāvāt veiksmīgas un ātri integrējamas idejas, kuras noderētu jau šīs dienas izaicinājumiem un mēs labprāt atbalstīsim veiksmīgākās idejas autorus" stāsta "Swedbank Latvija" valdes priekšsēdētājs Reinis Rubenis.

Hakatonu "The Global Hack" līdzorganizē Latvijas radošie spēki un brīvprātīgie palīgi.

