Latvijas zinātnieki uzraudzīs ilgtspējīgas rīsu audzēšanas prakses Vjetnamā

Vides risinājumu institūta datu zinātnieki kopā ar starptautisko sertifikācijas organizāciju "Preferred by Nature" un Eiropas Kosmosa aģentūru uzsākuši darbu, lai attīstītu Sentinel satelītu datos balstītu rīku ilgtspējīgas rīsu audzēšanas prakses uzraudzībai Mekongas deltā Vjetnamā.

Lai gan rīsi ik dienas nodrošina iztiku vairāk nekā 1 miljardam cilvēku, tā ir arī viena no visvairāk piesārņojošajām lauksaimniecības kultūrām pasaulē, informē Vides risinājumu institūta projektu vadītāja Guna Dātava.

Viņa skaidro, ka rīsu audzēšana, pielietojot tradicionālo lauku appludināšanas metodi, rada tikpat daudz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas kā visa aviācijas nozare. Rīsu audzētāji ir atbildīgi par 11% no visām lauksaimniecības radītajām SEG emisijām. Turklāt rīsu audzēšanai zemnieki izmanto ap 24 – 30% no visas pasaules saldūdens resursiem. Šis resursu patēriņš attiecas arī uz ceturto lielāko rīsu audzētāju pasaulē – Vjetnamu. Vides risinājumu institūta zinātnieki kopā ar "Preferred by Nature" izstrādās mehānismus ilgtspējīgākai rīsu audzēšanai un uzraudzībai, sākot ar Vjetnamas galveno rīsu klēpi – Mekongas deltu.

Lai palīdzētu rīsu audzētājiem samazināt radītās SEG emisijas un patērētos ūdens resursus, tajā pašā laikā nezaudējot ražas apjomu, radīta alternatīva appludināšanas – susināšanas metode. Šī metode ļauj regulēt ūdens līmeni uz lauka un izmantot tikai tik daudz ūdens resursu, cik rīsiem patiešām ir nepieciešams, nevis turēt laukus zem ūdens visas sezonas garumā. Tiem Mekongas deltas rīsu audzētājiem, kuri izvēlēsies pielietot ilgtspējīgo kontrolētās appludināšanas – susināšanas metodi, būs iespēja iegūt "Preferred by Nature" sertifikātu un piedāvāt savu produkciju augstākā līmeņa tirgus segmentiem par augstāku cenu nekā tradicionāli audzētajiem rīsiem. Savukārt Vides risinājumu institūta datu zinātnieki uzraudzīs šīs sertifikācijas kritēriju izpildi.

"Vides risinājumu institūta datu zinātnieki apmācīs satelītu datos balstītu algoritmu un izstrādās automatizētu rīku, kas uzraudzīs rīsu audzētājus un to lauksaimniecības prakses, lai tās atbilstu ilgtspējas sertifikācijas principiem," skaidro Dātava.

Rīsu audzēšanas uzraudzīšanas rīka izstrādei Vides risinājumu institūta zinātnieki izmanto jaunākos Eiropas Kosmosa aģentūras satelītu Sentinel-1 radara un Sentinel-2 optisko satelītu datus.

"Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Eiropas Kosmosa aģentūru, Vides risinājumu institūta datu zinātnieki ir izkopuši prasmes apstrādāt un pielietot satelītu un citu nesēju datus, tādējādi veicinot Latvijas zinātnes un uzņēmējdarbības konkurētspēju Eiropas un pasaules līmenī," komentē Dātava.

Ilgtspējīgas rīsu audzēšanas uzraudzīšanas rīku Vides risinājumu institūts izstrādā Eiropas Kosmosa aģentūras atbalstītā projekta ietvaros.