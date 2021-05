'LMT IoT hakatonā' plūc laurus ideja par automatizētu mājdzīvnieku barotavu

No 14. līdz 16. maijam tehnoloģiju nozares pasākuma "TechChill" ietvaros jau otro reizi norisinājās "LMT IoT hakatons", kurā iepriekš atlasīti tehnoloģiju jomas entuziasti pieredzes bagātu mentoru vadībā strādāja pie inovatīvām idejām lietu interneta pielietojuma atrašanā, informē pasākuma rīkotāji.

Šogad hakatona dalībniekiem tika sniegta iespēja izmantot "LMT" lietu interneta vadības platformu, radot dažādus jaunus sensoru risinājumus mūsdienu biznesa vides un iedzīvotāju ikdienas izaicinājumiem. Pēc trīs dienu aktīva darba žūrija par uzvarētājiem atzinusi komandu "Automation is the future!", kuri prezentēja ideju par viedtālruņa kontrolētu automātisko mājdzīvnieku barotavu.

Uzvarētāju idejas pamatā ir interaktīva elektroniskā ierīce aizņemtiem mājdzīvnieku īpašniekiem, kuri novērtē iespēju savus mīluļus pabarot attālināti, paralēli tos arī apmācot. Šī ideja komandas līderim Jānim Miltiņam radās jau līdz hakatonam, taču tieši kopā ar pārējiem komandas biedriem to šobrīd ir izdevies attīstīt tālāk. 48 stundu laikā dalībnieki radīja un testēja ierīces prototipu, pārliecinoties par tās potenciālu reālajā dzīvē, kas kļūs īpaši aktuāli, kad daudzu mājdzīvnieku īpašnieki ikdienā vairs nestrādās no mājām.

Otro vietu astoņu komandu konkurencē ieguva dalībnieku apvienība "0x10F2C", kuri nāca klajā ar "SmartGarden+" ideju ar mērķi izveidot vienotu ekosistēmu, kas lietotājiem palīdz rūpēties par savu dārzu. Savukārt kā trešo daudzsološāko eksperti atzina komandas "Too Tall To be True" ideju par adaptīvo satiksmes uzraudzības platformu. Hakatona dalībnieku vidū bija gan IT jomas profesionāļi un digitalizācijas procesu arhitekti, gan dizaineri, kā arī biznesa un mārketinga speciālisti, kuri izstrādāja arī tādus viedo tehnoloģiju risinājumus kā elektriskās skūteru uzlādes stacijas, "Smart Hiking" platformu drošām pastaigām brīvā dabā, izvairoties no cilvēku pūļiem, sensoru apģērbu, kas savienots ar treniņu lietotni precīzu fizisko vingrinājumu veikšanai, adaptīvo luksoforu darbības pārvaldīšanu, kā arī lietotni, kas ļauj atvērt veikalus tad, kad darbinieki ir beiguši savas maiņas, tādējādi nodrošinot ērtu 24/7 iepirkšanās pieredzi.

"Latvieši vienmēr ir sekojuši līdzi tehnoloģiju attīstībai un dot arī savu pienesumu. Mēs spējam radīt pašbraucošus auto, mašīnmācīšanās auto un dronus, kas lido autonomi. Mēs protam un mums patīk radīt, taču mēs ne vienmēr zinām, kā to pārvērst par uzņēmējdarbību. Šādi hakatoni ir ideju kaltuves, kas ļauj tās ne tikai radīt, bet arī norūdīt, ar mentoru, žūrijas un testu palīdzību izvērtējot, kā ar viedo tehnoloģiju palīdzību nākotnes inovācijas ieviest dzīvē," saka "TechChill" valdes loceklis Ernests Štāls.

Trīs uzvarētāju komandas savas idejas jau šonedēļ tālāk prezentēs uz "TechChill 2021" virtuālās "Founders" skatuves vairāk nekā 2000 apmeklētāju auditorijas priekšā, kuru vidū būs arī investori, mediju pārstāvji un potenciālie darba devēji. Ja aizvadītajā gadā hakatona fokuss galvenokārt bija uz sensoru risinājumiem, tad šogad dalībnieki izstrādāja uz datiem balstītas idejas. Turklāt šoreiz hakatons pirmo reizi norisinājās tiešsaistē, kas katra projekta vadības procesu padarīja īpaši izaicinošu.