'Microsoft' vēlas standartizēt videi kaitīgo izmešu 'grāmatvedību'

Klimata pārmaiņu sekas visa pasaulē kļūst aizvien grūtāk ignorējamas un teju vai ikdienu rodas jaunuzņēmumi, kas piedāvā zaļas nākotnes risinājumus. Lai neatpaliktu no modernajiem, elastīgajiem, zaļajiem uzņēmumiem, arī globālie līderi iesaistās risinājumu meklēšanā. Viens no tiem ir "Microsoft", kas jau pērn apņēmās īstenot nulles emisijas plānus, bet šogad neilgi pirms pasaules līderu samita Glāzgovā paziņoja par jaunu izmešu aprēķināšanas un uzskaitīšanas rīku.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Svētdien Glāzgovā sākas ANO klimata konference COP26, kas dažkārt tiek dēvēta par cilvēces pēdējo iespēju izglābties no klimata pārmaiņu radītajām katastrofiskākajām sekām. Starp pasaules lielvaru līderiem pasākumus apmeklē arī virkne ietekmīgu domātāju, aktīvistu un lielāko pasaules uzņēmumu pārstāvji.

Tādēļ nav pārsteigums, ka neilgi pirms pasaules līderu tikšanās "Microsoft", kurš 2020. gadā uzstādīja sev mērķi panākt ne tikai pilnīgu klimata neitralitāti līdz 2030. gadam, bet arī panākt emisiju negativitāti, publicējis jaunu rīku, kas ļaus uzņēmumiem precīzāk un efektīvāk aprēķināt tā emisijas.

"Valdībām un indivīdiem vajag fundamentāli transformēt savu pieeju ne tikai, lai novērstu pārmaiņas, bet veicinātu izaugsmi nākotnē," atklājot jauno rīku komentēja uzņēma pārstāvis Kēs Hertogs, norādot, ka tā pamatā ir precīza atskaišu sistēma, lai katrs spētu apzināties savu ietekmi uz vidi. Jaunais risinājums, ko sauc "Microsoft Cloud for Sustainability", pirmo reizi prezentēts vasarā, oktobra beigās, neilgi pirms līderu samita ir padarīts pieejams klientiem.

Uzņēmums uzskata, ka pasaule, lai risinātu problēmas ir "jāsāk runāt vienā valodā". Proti, "Microsoft" norāda uz iepriekš bieži minēto problēmu, gan uzņēmumi, gan pasaules valdības mēdz aprēķināt savu ietekmi uz vidi un radītās emisijas dažādos veidos. "Uzņēmumi steidz paziņot par uzvaru, sasniedzot nulles emisijas, bet ne visi skaita visu, tāpat kā visi citi. Tas nav ceļš uz progresu," komentējis "Microsoft"vadītājs Breds Smits.

Uzņēmumā norāda, ka, strādājot ar biznesa partneriem un klientiem, bieži vien ir bijis dzirdēts par problēmu uzskaitīt emisijas, kas, protams, arī apgrūtina to samazināšanu. Jaunais rīks "Microsoft Cloud for Sustainability" ļauj uzņēmumiem reģistrēt emisiju datu, ziņo par tiem un ļaut pēc tam tos arī samazināt, balstoties uz datiem. "Microsoft" norāda, ka jaunie ilgtspējīgie risinājumi un to uzskaite ļauj arī efektīvāk samazināt izmaksas un palielināt uzņēmumu ienesīgumu.

Attiecīgi vienots uzskates veids ne tikai atvieglotu dzīvi uzņēmumiem, bet arī palīdzētu planētai, jo būtu iespējams iegūt skaidrāku bildi par emisijām. Uzņēmums uzskata, ka bez vienota virziena un konkrētiem datiem, risinājumu panākt nav iespējams. Hertogs norāda, ka uzņēmums iztēlojas nākotni, kurā visi risinājumi, kas palīdz samazināt emisijas, tiek iekļauti vienotā sistēmā.

Arī "Microsoft", kā apgalvo uzņēmuma pārstāvji, turpina censties, lai sasniegtu nospraustos "zaļos" mērķus. Viens no veidiem kā uzņēmums to dara, ir cenšoties uzlabot savu datu centru darbību. Piemēram, šobrīd tiek izmēģināti risinājumi, kur datu centra apsildīšanai un dzesēšanai izmantos siltumu, kas nāk no zemes dzīlēm. Drīzumā Zviedrijā tikšot atklāts datu centrs, kas izmantos tikai atjaunīgo enerģiju.

Klimata jautājumi aizvadīto gadu laikā ir kļuvuši par centrālo jautājumu, jo plūdi, vētras, sausuma periodi, kaitēkļu un slimību izplatība sāk ietekmēt aizvien vairāk pasaules valstu. COP26, kas no 31. oktobra līdz 12. novembrim norisināsies Glāzgovā. COP26 piedalīsies 120 valstu un valdību vadītāji, tostarp ASV prezidents Džo Baidens, Indijas premjerministrs Narendra Modi, Francijas prezidents Emanuels Makrons un Austrālijas premjerministrs Skots Morisons.