Par NFT bieži vien tiek runāts teju vai tikai digitālās mākslas kontekstā, tehnoloģiju vienkāršojot līdz iespējai pirkt un pārdot autortiesības uz zīmējumiem, radot spekulantu paradīzi. Taču pati tehnoloģija ir interesanta un, pēc daudzu domām, perspektīva digitālajā telpā. Vienu interesantu pielietojumu tai ir atradis latvietis Arturs Kirtovskis, kurš kopā ar kolēģiem izmanto NFT, lai finansētu savu projektu – blogošanas platformu "Sigle" – un veidotu kopienu šai platformai.

NFT (non-fungible token) pirmo reizi līdz plašākas sabiedrības ausīm nonāca pērnvasar, kad digitālās mākslas tirgu satricināja ziņa, ka multimediju mākslinieka "Beeple" digitālais darbs pārdots par 69 miljoniem dolāru, pirmo reizi pielīdzinot tikai datorā eksistējošu darbu vecmeistaru gleznām un skulptūrām, par kurām cīnās pasaules lielākie muzeji un galerijas. Jaunā tehnoloģija, kas darbojas uz kriptovalūtu blokķēdes pamata, vienkāršoti sakot, ļauj pirkt un pārdot unikālas īpašumtiesības uz digitālajiem darbiem, tādējādi piešķirot datorā radītajai mākslai ekskluzivitātes auru, ko iepriekš baudīja tikai fiziskie objekti.

Lai gan šobrīd NFT pamatā tiek izmantota, kā iepriekš aprakstīts, tehnoloģiju eksperti paredz tai nākotni banku darījumos (jo sistēma ļauj izveidot faktiski neviltojamu reģistru par, piemēram, pārskaitījumiem), drošo parakstu jomā un e-komercijā. "Delfi" jau iepriekš rakstīja, ka NFT ienāk arī multimediju izklaidē.

Taču vienlaikus to, kā pierāda blogošanas platformas veidotājs Arturs Kirtovskis, var izmantot arī kā finansējuma vākšanas rīku. Viņš nenoliedz, ka ap NFT notiek daudz spekulāciju un šim jēdzienam bieži tiek piedēvēta slikta slava, taču viņš uzskata, ka tur pie vienas ir neprasmīgi projektu ieviesēji, kas to saskata tikai kā kārtējo mārketinga rīku. Viņaprāt, tehnoloģijai ir plašs pielietojums. "Iedomājies "Instagram" veida platformu, kur tu saņem naudu par tur pavadīto laiku. Tā vairs nav utopija. Tā ir "Web3" realitāte. NFT savukārt ir daļa no šīs "Web3" infrastruktūras," saka projekta autors, aprakstot, kā kopā ar diviem kolēģiem no Francijas ir savācis 500 tūkstošus sava projekta finansēšanai, tieši pateicoties šai tehnoloģijai. Par to viņš arī runās "TechChill 2022".