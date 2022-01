17. janvārī novērsts uzbrukums "Centrālās laboratorijas" tīmekļa vietnei, liecina uzņēmuma sniegtā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmdienas rītā konstatēts mēģinājums mērķtiecīgi pārslogot "Centrālās laboratorijas" sistēmas, kas radīja īslaicīgas piekļuves problēmas mājas lapas informācijai un pieraksta iespējām tīmekļa vietnē. Saistībā ar uzbrukumu veidojās pārslodze zvanu centrā.

"Uzbrukums ir operatīvi novērsts un "Centrālā laboratorija" atvainojas par īslaicīgajām neērtībām saviem klientiem. Lietotāju dati nav skarti, "Centrālā laboratorija" ievēro stingras drošības procedūras, sadarbojas ar drošības iestādēm," informē uzņēmumā.

"Centrālā laboratorijas" ir viens no lielākajiem SARS-CoV-2 paraugu testu veicējiem Latvijā un tās kapacitāte pašlaik ļauj veikt 15 000 SARS-CoV-2 paraugu testēšanu dienā. Pieprasījums pēc testiem ir augsts, šajā periodā tiek veikti vairāk nekā 5 000 testu dienā. Zvanu centra kapacitāte tiek papildināta. Medicīnas personāla (medicīnas māsu) trūkums var radīt šķēršļus sasniegt lielāku ikdienā veikto testu apjomu, jo arī medicīnas personāls slimo, skaidro uzņēmumā.

"Centrālā laboratorija" ņem bioloģisko materiālu Covid-19 testiem vairāk nekā 30 paraugu paņemšanas punktos visā Latvijā, veic paraugu paņemšanu mājas vizītēs, kā arī pieņem dažādu citu laboratorisko analīžu paraugus vairāk nekā 60 filiālēs visā Latvijā. Laboratorijā strādā vairāk nekā 450 darbinieku.

SIA "Centrālā laboratorija" ir viens no grupas "Repharm" uzņēmumiem. "Repharm" ietilpst arī AS "Veselības centru apvienība", akciju sabiedrība "Sentor farm aptiekas" (zīmols "Mēness aptieka"), kā arī zāļu vairumtirgotāja AS "Recipe plus" un augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotāja AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika".