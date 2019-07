Pašmāju uzņēmumi sākuši darbu pie depozīta automāta izstrādes

Viens no Latvijas vadošajiem iekārtu izstrādes un ražošanas uzņēmumiem SIA "Peruza" sadarbībā ar informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumu SIA "WeAreDots" ir sākuši darbu pie iepakojuma depozīta iekārtu un IT risinājumu izstrādes, kas spētu atpazīt un pieņemt dažāda veida un materiāla iepakojumus, informē uzņēmumi.

Līdz šā gada rudenim plānots izstrādāt jau konkrētu iekārtas prototipu, izmantojot tādus tehnoloģiskos risinājumus kā datorredze, mākslīgais intelekts un robotmanipulatori.

Plānots, ka iekārta, kas pašlaik ir izstrādes posmā, depozītā spēs pieņemt dažāda veida iepakojumu un būs mobila. Šobrīd tirgū pamatā pieejamas iekārtas, kas spēj pieņemt ļoti šauru iepakojumu loku (pamatā saldināto dzērienu un ūdens PET pudeles, skārdenes un alus stikla pudeles), taču mērķis ir Latvijā rādīt pasaules līmenī unikālu iekārtu, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību spēj atpazīt un pieņemt depozīta sistēmā arī šampanieša, vīna, stipro alkoholisko dzērienu pudeles, kā arī dažādu citu dzērienu un arī sadzīves ķīmijas, kosmētikas produktu iepakojumus (piemēram, šampūna pudeles). Sistēmā nodot varēs arī visa veida burkas.

"Jau šobrīd tirgū ir pieejamas līdzīgas iekārtas, taču tās nenodrošina vajadzīgo funkcionalitāti un arī atbilstību mūsdienu patērētāju iepakojuma lietošanas paradumiem. Latvijā ir spēcīgi IT un mašīnbūves talanti, kuri var nodrošināt tehnoloģiskos risinājumus – tā, lai sistēma nodoto iepakojumu var atpazīt ar mākslīgā intelekta palīdzību un depozīta sistēmas ieviešanā Latvijā varam izmantot jaunākās tehnoloģijas un risinājumus. Šāda automāta izstrāde noteikti radīs interesi arī citās valstīs, radot jaunu eksportspējīgu produktu pasaules tirgū," pauž SIA "Peruza" valdes loceklis Roberts Dlohi.

SIA "Peruza" sadarbībā ar SIA "WeAreDots" prototipu izstrādā no citviet pasaulē jau funkcionējošiem risinājumiem. Paredzēts, ka sistēmā nodalīs divas plūsmas, viena – vieglā iepakojuma nodošanai, otra – stikla taras un citu smagāku materiālu iepakojuma nodošanai. Dlohi uzsver, ka šāda sistēma ļaus savākt un otrreiz pārstrādāt vairāk iepakojuma un tādējādi samazināt atkritumu daudzumu, ko citas depozīta sistēmas pēc būtības risina tikai daļēji. Turklāt mērķis ir radīt iekārtu, kas samazina manuālā darba jeb cilvēku klātbūtni šo automātu apkalpošanā.

"Pastiprinoties jautājumam par piesārņojumu un klimata pārmaiņām, arī mašīnbūves nozare Latvijā arvien vairāk domā, kā radīt efektīvus risinājumus piesārņojuma mazināšanai. Mūsuprāt, tehnoloģiskās iespējas un Latvijas speciālistu kompetences ļauj jau šobrīd radīt risinājumu, kas ļautu depozītā nodot plašāku ikdienas atkritumu klāstu, aptverot arī tādus iepakojumus, ko tradicionālie depozīta automāti un sistēmas nespēj. Šo praksi ievieš arī citur Eiropā, piemēram, Dānijā šovasar ieviesta paplašināta depozīta sistēma, kurā var nodot ne vien iepakojumu, ko pieņem klasiskais depozīts, bet arī sulu un smūtiju iepakojumus. Šādi vairākkārtīgi dažādoti pieņemamā iepakojuma veidi," stāsta Dlohi.

Abi uzņēmumi pašlaik aktīvi strādā pie prototipa izveides, plānots, kā tas varētu būt gatavs jau šī gada rudenī.

SIA "Peruza" ir dibināta 1991. gadā. Uzņēmums ir kopumā realizējis vairāk nekā 1500 projektus mašīnbūves nozarē, izstrādājot un ražojot iekārtas partneriem vairāk nekā 20 pasaules valstīs.