'Personība biznesā': IT uzņēmuma 'Meditec' līdzīpašnieks un pasaules apceļotājs Mārtiņš Sils

Mārtiņš Sils ir uzņēmuma "Meditec" līdzīpašnieks. Uzņēmums strādā jau vairāk nekā divdesmit gadus un specializējies informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumu izstrādē Latvijas medicīnas nozarei.

Mārtiņš Sils kopā ar biznesa partneri Māri Zvirgzdiņu pievērsies arī viesmīlības nozarei – Rīgā darbojas viņu viesnīca "Divi rati", savukārt brīvajā laikā uzņēmēju aizrauj pasaules apceļošana ar motociklu.

"Lai kaut kas izdotos, ir jādara tas, kas patīk, sanāk un piepilda sirdi. Es savu pienesumu esmu ieraudzījis programmatūras izstrādes jomā, man tas ir interesanti, un, neslēpšu, var arī nopelnīt," viņš saka sarunā ar "Delfi Bizness". Medicīnas IT un operatīvo dienestu IT sistēmas ir ļoti specifiskas darbības jomas, kas nepārtraukti prasa ļauties jauniem izaicinājumiem, pilnveidot sevi, savu uzņēmumu, uzsver uzņēmējs.

"Meditec" apgrozījums 2021. gadā bija 4, 4 miljoni eiro, bet peļņa pēc nodokļiem sasniedza 1,3 miljonus eiro, liecina "Lursoft" dati. Savukārt uzņēmuma "Divi rati" apgrozījums 2021. gadā bija 121 382 eiro, nopelnīti 7497 eiro.

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.

24 gadus darbojoties IT nozarē, kopā ar kompanjonu Māri Zvirgzdiņu esam atraduši un turpinām meklēt arvien jaunas nišas, kuras pilnveidot un attīstīt, radot tām pievienoto vērtību. Man kā personībai gan dzīvē, gan biznesā ir svarīgi nekad neapstāties pie sasniegtā, bet visu laiku būt attīstībā un procesā, lai sasniegtu arvien jaunas virsotnes. Medicīnas nozare, IT un pat ceļojumi un motocikli – ja sākumā tās šķiet nesavienojamas lietas, tad mana dzīve un personība pierāda, ka tas ir ne tikai savienojami, bet pat papildina viens otru. Viss atkarīgs no tā, kā uz to skatās.

Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?

Visu uzņēmuma darbības laiku galvenais izaicinājums ir bijis noķert aktualitātes nozarē, pielāgoties un piemēroties tām. Veselības aprūpes nozare ir dinamiska – mainās regulējumi, noteikumi un likumi, kuriem ir pakļauti mūsu klienti. Tāpēc arī mēs ik dienu "turam roku uz pulsa", lai atvieglotu darbu mūsu klientiem, lai nevis katrs atsevišķi, bet visi kopā būtu uz viena viļņa.

Uzņēmums šobrīd strādā pie finanšu budžeta nākamajam gadam un piecgadei. Mēs nepārtraukti pilnveidojam savus produktus – tos atjaunojam, ieviešam jaunas funkcionalitātes. Piemēram, ērtākai mediķu ikdienai nodrošinām regulāras informācijas sistēmas "Ārsta birojs" versiju maiņas, kas ietver jaunu tehnoloģiju un klientu prasību ieviešanu. Strādājam pie tā, lai dispečerizācijas un resursu vadības informācijas sistēma "Emy" būtu pieejama pēc iespējas plašākam klientu lokam, ne tikai operatīvajiem dienestiem. Attīstām bezmaksas pacientu portālu "eVeselībasPunkts.lv", lai arvien pieaugošajai klientu (pacientu) bāzei nodrošinātu ērtāku komunikāciju ar ārstniecības iestādēm, gan veicot elektroniskos pierakstus, gan apmaksājot saņemtos pakalpojumus.

Viss šajā dzīvē ir mainīgs. Būtiskākais biznesā ir, vai tu spēj tikt šai mainībai līdzi un "ķert visu lauku", un atrast arvien jaunus "melnos caurumus", saglabājot un pilnveidojot savas pozīcijas un pierādot sevi atkal un atkal no jauna, ne tikai citiem, bet arī pats sev.

Fotogrāfijās:

- Ar parakstītu sadarbības memorandu "36th GITEX Technology Week" Dubaijā.

- Ar kompanjonu Māri Zvirgzdiņu neizšķirtā cīņā.

- "eVeselibasPunkts.lv" stends starptautiskajā HIMSS konferencē Amsterdamā.

- Intervijā "Delfi Bizness" 2021. gada rudenī.





Darbam cilvēks velta lielu daļu no savas dzīves. Kāpēc strādājat tieši šajā jomā?

Lai kaut kas izdotos, ir jādara tas, kas patīk, sanāk un piepilda sirdi. Es savu pienesumu esmu ieraudzījis programmatūras izstrādes jomā, man tas ir interesanti, un, neslēpšu, var arī nopelnīt. Medicīnas IT un operatīvo dienestu IT sistēmas ir ļoti specifiskas darbības jomas, kas nepārtraukti prasa uzlikt sev jaunus izaicinājumus, pilnveidot sevi, savu uzņēmumu. Mēs neapstājamies pie tā, ka savu vietu esam atraduši un mums vienmēr būs darbs šajā sistēmā. Mēs mērķējam arvien tālāk, skatāmies plašāk un redzam – priekšā vēl gaida daudz izaicinājumu un virsotņu.

Man ļoti patīk mūsu darba kolektīvs, jo daudzu panākumu atslēga ir tieši komanda, kas ir man apkārt. Kamēr es redzu, ka varu dot no sevis kolēģiem un klientiem vēl ko vajadzīgu, kopā būvējot šo kāršu namiņu arvien augstāku, tikmēr darbs ir daļa no mana dzīvesveida, kas bagātina mani pašu.

Kāds bija jūsu pirmais darbs, un ko tas jums ir iemācījis?

Jaunībā esmu veicis dažādus gadījuma darbus – esmu strādājis par naktssargu, par automehāniķi, esmu bijis taksometra šoferis. Tāds nopietnākais darbs, ejot uzņēmējdarbības ceļu, kamēr mācījos Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, "datoriķos", – katru sestdienu un svētdienu strādāju Rumbulas auto tirgus placī. Diezgan rūpīgi tirgojos ar auto detaļām, auto ķīmiju, un tad man bija desmitkārtīga stipendija, salīdzinot ar citiem. Šajā laikā daudz iemācījos kā uzņēmējs, un tas man noder vēl tagad. Tas laiks man ielika pamatu, ka, lai "izraktu, ir jārok", lai sasniegtu rezultātus, ir jāstrādā.

Vai jūsu karjeras veidošanā/biznesa attīstībā vairāk ir bijis apzinātu soļu vai nejaušību?

Ir bijušas arī nejaušības, bet lielākoties tas ir konsekvents ilgtermiņa darbs, kura ietvaros attīstām mūsu produktus, kas kļūst labāki, plašāki, jaudīgāki un vieglāk izmantojami. Cilvēks pats ir kā datorsistēma – lai tas darbotos, galvā ir jābūt shēmai.

Ja jūs šobrīd beigtu 12. klasi, kuru profesiju un kādas mācību iespējas tālāk izvēlētos?

Es domāju, ka ietu to pašu ceļu. Datorprogrammatūras ceļš man patīk, es tur saredzu milzu izaicinājumus arī turpmāk. Ja šodien būtu 12. klasē, es nezinu, vai domātu tāpat. Tāpēc jau mēs esam īstajā laikā un īstajā vietā, lai katra situācija un lēmums mūs aizvestu tur, kur mums ir jānonāk. Manas izvēles mani ir atvedušas līdz šodienai, un, ja varu ar lepnumu stāstīt par paveikto, tātad tās ir bijušas pareizas.

Kā vērtējat Latviju kā vietu, kur attīstīt biznesu? Kādi ir plusi un mīnusi?

Latviju es ļoti mīlu kā savu dzimteni, kā savu valsti, no dažādiem aspektiem. Savā ikdienā es lepojos, ka esmu latvietis. Sirds sāp par to, kas mums te kaimiņos notiek un varētu notikt citādi. Biznesa attīstībai Latvija ir gana pateicīga, bet droši vien ir jomas, kur varētu veikt uzlabojumus, piemēram, nodokļu jautājumi. Nevienā jautājumā neesam pēdējā vietā, esam pa vidu, kas nozīmē, ka mums ir, pie kā strādāt un kur attīstīties.

Iezīmējiet, kāda ir jūsu ikdiena pašreizējā amatā.

Cilvēki, cilvēki un tikai cilvēki. Veidoju sistēmu, sakārtoju, lai uzņēmums un biznesa centri strādātu kā uzvilkts pulkstenis. Ja tas izdodas un viss darbojas, tad man ir arī brīvais laiks, varu arī paceļot un pievērsties saviem hobijiem.

Kādas ir jūsu personīgās šī brīža aktualitātes?

Ģimene, neapšaubāmi, ir pirmajā vietā. Man ir trīs vecākas meitas un divi mazāki bērni – puika un bērnudārza vecuma meitiņa. Mana lielākā šā brīža aktualitāte – iedot viņiem to, kas ir nepieciešams, un būt līdzās. Nesen Vidzemē esmu atguvis savu vecvecāku mājas, nu tās atjaunojam, arī tā šobrīd ir tāda ļoti liela aktualitāte, tai ir emocionāli būtiska nozīme. Tam visam pa vidu ir arī jāapceļo pasaule. Savā būtībā esmu dēkainis, kuram patīk piedzīvojumi, bet reizēm ir vienkārši labi būt kopā šeit un tagad, baudīt mirkļus ar saviem vistuvākajiem.

Fotogrāfijās:

- Braucot pa TET (Trans Europe Trail) taku Melnkalnes kalnos 2022. gada rudenī.

- Kareivis dēkainiem ceļojumiem - Mārtiņa Sila "KTM Adventure" motocikls.





Vai ikdienā izdodas saglabāt darba un personīgās dzīves līdzsvaru? Kā to vislabāk izdarīt?

Es uzskatu, ka man izdodas. Darbs un ģimene viens otru nebrucina, lai arī dažkārt viena vai otra puse ir jāapzog. Jūtu, ka pamatā spēju vienoties gan ar ģimeni, gan kolēģiem un atrast līdzsvaru.

Kas jūs iedvesmo un motivē gan dzīvē, gan darbā?

Ja ir redzams rezultāts, ja ir izdevies sasniegt to, ko gribējās. Ir jāspēj ieraudzīt, ko gribam sasniegt, – noteikt mērķi, ieskicēt ceļu, kā līdz tam nonākt, un tikai tad varam nomērīt, vai ir izdevies sasniegt plānoto. Dibinot uzņēmumu, mēs domājām – pastrādāsim, tad skatīsimies, kas no tā iznāks. Rezultātā esam sasnieguši nu jau, manuprāt, diezgan liela uzņēmuma apmērus, un nu mums aizvien nopietnāk ir jāskatās uz priekšu – ko un kā mēs darīsim, cik līdzekļu mums nepieciešams, ko mēs nākamgad pārdosim, kā mēs tālāk dzīvosim un attīstīsimies. Aiz katra rezultāta ir nevis punkts, bet daudzpunkte. Kamēr netiek pielikts punkts, tikmēr ir arī motivācija un iedvesma. Dzīvojam tikai vienreiz, un pasaule ir iespēju pilna.

Kādu padomu jūs dotu tiem, kas grib sākt darbu nozarē, kurā strādājat? Ar ko jārēķinās?

Ja cilvēks grib domāt kā uzņēmējs, tad kaklam būs milzīga slodze – galvai ir jāgrozās par 360 grādiem. Uzņēmumā ir jājūt katra nianse, tādēļ – vai nu sakārto lietas tā, ka tās darbojas, vai arī dari pats. Citādi tas nevar būt, jo viss ir jāizdara. Šajā, tāpat kā jebkurā citā, nozarē ir jāiedziļinās, ir jāsaprot, kas un kāda ir tā sfēra, kurā strādā. Mēs ļoti iedziļināmies savā, programmatūras, jomā gan attiecībā uz medicīnas iestādēm, gan operatīvajiem dienestiem un, protams, arī patērētājiem. Es ikvienam ļoti novēlu iedziļināšanos. Redzēt ne tikai vienu, bet vismaz piecus soļus uz priekšu, lai mehānisms veiksmīgi darbotos.

Kur un kā uzlādējaties, gūstat pozitīvas emocijas?

Gan darbā, gan mājās ar bērniem atrodu prieku. Dažkārt aizdauzos ceļojumā arī viens pats. Motocikls ir mans lielākais emociju motivators. Ja gribu atslēgties no visiem un visa, lecu uz sava motocikla un dodos, kur acis rāda. Nereti uzlādēju savas baterijas dabā.

Un kā tu nebūsi pozitīvs, ja tev ir tik daudz personības pušu, iespēju un veidu, kā sevi piepildīt?

Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par jums un jūsu pārstāvēto uzņēmumu.

Bez IT nozares darbojamies arī pilnīgi citā sfērā un nozarē – man ir vēl viens "bērns" – viesnīca, bārs un piedzīvojumu klubs "Dēkainis" pašā Pārdaugavas sirdī, kur jau gadiem atrodu un atklāju savas pavisam citas šķautnes, piepildījumus un izaicinājumus. Kā teikt, atšķaidu asinis.

Kas jūs pēdējā laikā ir patīkami vai nepatīkami pārsteidzis?

Pēdējos gados notikuši tādi ne visai patīkami ārējie grūdieni uzņēmējdarbībai. Grūti bija Covid-19 laiki, pēkšņi jādara lietas citādi, nekā ierasts, tas ļoti ietekmēja mūsu visu darba procesu. Visi tikām galā, pārorientējāmies, iemācījāmies dzīvot citādi. Karš Ukrainā, protams, spēcīgi ietekmē arī mūsu sajūtas un emocijas. Kā tieši Latvijā būs, vai ir pietiekami droši, lai te dzīvotu un strādātu? Tas ietekmē arī sarunas ar potenciālajiem partneriem, jo tā neziņa iekšā ir mums visiem. Aug cenas dažādiem mūsu resursiem, darbaspēka resursam visvairāk. Bet tieši šis laiks ir radījis sajūtu, ka mēs visi kopā tiksim tam cauri, jo tajā esam mēs visi un tikai kopā mums ir spēks un arī panākumu atslēga.

Fotogrāfijās:

- Ar ģimeni Berlīnē, pa ceļam uz Horvātiju.

- Ceļojošā māja. Vakara ainava Polijā, uzsākot 2022. gada ģimenes ceļojumu pa Eiropu.

- Slēpošanas ceļojums Gruzijā ar ģimeni, fonā Kaukāza kalnu virsotne Kazbeks, kurā Mārtiņš Sils pats arī uzkāpis.

- Ar ģimeni Ziemassvētku laikā.





Kā jūs iztērētu loterijā laimētus desmit tūkstošus eiro?

Kas viegli nāk, tas viegli iet. Pilnīgi noteikti šī naudas summa tiktu iztērēta kādā krogā vai ceļojumā.

Ja jums piedāvātu rītdien pavadīt jūsu ideālo dienu, kāda tā būtu?

Kā gandrīz visas līdz šim, atnākt uz darbu, izdarīt labas lietas. Atrast laiku ģimenei un bērniem, tur šo to labu sadarīt, un tad, ja jau neesmu to vēl darījis, jāpaplāno kāds ceļojums.

Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu atgadījumu no dzīves, kas mudina pasmaidīt.

Tāds Rīgas švītiņš kā es ienāk kādā Latgales lauku veikaliņā:

- Vai Jums, lūdzu, ir "Dor Blu"?

- Kas tad tas tāds?

- Franču siers ar foršu miziņu, pelējumiņu iekšā, ar izcilu garšu.

- Nē, "Dor Blu" siera mums nav, mums ir "Dor Blu" mandarīni un cīsiņi.

Kādas ir jūsu dzīves laikā gūtās atziņas?

Jābūt mērķtiecīgam, jāmēģina izdarīt to, ko gribas tā līdz galam. Nedrīkst cilvēkus piečakarēt, to, kas solīts, ir jāizpilda, protams, laika gaitā var būt izmaiņas. Nedrīkst aizmirst to, kas ir apsolīts.

Kādu jūs gribētu redzēt Latviju pēc desmit gadiem?

Ceru, ka Latvija vēl arvien būs zaļa, ka mēs neupurēsim mūsu dabu industrializācijas dēļ, ka mums atnāks mierīgāki laiki, ka te nebūs jādomā, ka kuru katru minūti var nākties aizstāvēties, mobilizēties un bruņoties, ka kļūsim stiprāki, ka būs vairāk produktu, ar kuriem mēs leposimies, nesot Latvijas vārdu pasaulē. Piemēram, man tikko ir atvestas somas ar uzrakstiem "proud to be latvian" – uz tām ir mūsu latvju zīmes, redzams, no kurienes tās ir. Ar šādu somu plānoju aizdoties ceļojumā, un kāds pamanīs, ka esmu no Latvijas. Gribu, lai visi lepojas ar mūsu valsti, jo es lepojos. Mums ir, ar ko lepoties. Te zāle ir zaļāka, debesis ir zilākas, skati visskaistākie un man cilvēki vismīļākie.