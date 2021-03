Pētījums apstiprina e-komercijas uzvaras gājienu

Iepirkšanās internetā pēdējā gada laikā piedzīvo strauju izaugsmi, apstiprina "Gemius" e-komercijas pētījums.

Starptautiskais interneta pētījumu un tehnoloģiju uzņēmums "Gemius" veicis ikgadējo e-komercijas pētījumu par Latvijas interneta lietotāju iepirkšanās paradumiem tiešsaistē. Tā dati liecina par strauju izaugsmi e-komercijas nozarē un iepirkšanās internetā paradumu maiņu. Ievērojami pieaudzis ne vien to respondentu skaits, kas iepirkušies internetā, bet arī pieaugusi tā aptaujāto daļa, kas uzskata, ka viņu tēriņi internetā šogad pieaugs. 72 procenti aptaujāto tiešsaistē iepērkas vismaz reizi mēnesī un biežāk.

Pētījumā noskaidrots, ka pēdējā pusgada laikā pirkumus internetā veikuši 85 procenti aptaujāto Latvijas interneta lietotāju, kas ir par 8 procentpunktiem vairāk nekā tieši pirms gada – 2020. gada februārī, kad Latviju vēl nebija sasniegusi Covid-19 pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi. Ja pagājušā gada sākumā 8 procenti aptaujāto norādīja, ka neiepērkas internetā un neplāno to darīt, tad šogad tikai 5 procenti respondentu sliecās uz šo izvēli, kamēr teju 10 procenti aptaujāto plāno tuvākajā laikā uzsākt iepirkšanos internetā.

72 procenti aptaujāto pirkumus internetā veic vismaz reizi mēnesī – to skaitā 18 procenti vienu vai vairākas reizes nedēļā, bet lielākā daļa – 34 procenti – vairākas reizes mēnesī. Tikmēr 20 procenti aptaujāto pēdējā pusgada laikā internetā iepirkušies vismaz reizi mēnesī. 2020. gada februārī reizi mēnesī un biežāk iepirkās tikai puse aptaujāto interneta lietotāju. Tikmēr 18 procenti aptaujāto šogad norādījuši, ka internetā iepērkas vismaz reizi vai dažas trīs mēnešu periodā, kamēr pirms gada šis rādītājs veidoja pat 31 procentu respondentu.

Vaicāti par plānotajiem tēriņiem, šogad tikai 45 procenti aptaujāto norādījuši, ka viņu tēriņi tuvākā gada laikā, visticamāk, nemainīsies, kamēr tieši pirms gada šādi uzskatīja 61 procents respondentu. Tikmēr strauji pieaudzis to aptaujāto skaits, kas uzskata, ka tēriņi internetā pieaugs – ja 2020. gada februārī šādu izvēli norādīja ceturtdaļa aptaujas dalībnieku, tad šogad jau 43 procenti respondentu.

"Gemius" e-komercijas pētījums veidots, izmantojot specializētu interneta aptauju – "gemiusAdHoc". Pētījuma pamatā ir dati, kas iegūti ar izlecošo interneta anketu palīdzību, kas tika rādītas pēc nejaušības principa izvēlētiem interneta lietotājiem Latvijas populārākajos portālos. Šogad pētījums veikts no 13. janvāra līdz 3. februārim, aptaujājot 3115 respondentus vecuma grupā no 18 līdz 74 gadiem, pagājušā gada pētījuma pirmais vilnis veikts no 3. līdz 27. februārim, aptaujājot 2813 Latvijas interneta lietotājus iepriekš nosauktajā vecuma grupā.