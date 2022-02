'Rimi' savā veikalu tīklā ievieš 'SAF Tehnika' tehnoloģiskos risinājumus

Lielveikalu tīkls "Rimi" 120 veikalu kasu zonas aprīkojis ar AS "SAF Tehnika" izstrādātajiem "Aranet" iekštelpu gaisa kvalitātes mērītājiem. Sensori dod iespēju reālajā laikā nolasīt gaisa temperatūru, ogļskābās gāzes (CO2) līmeni un relatīvo mitrumu telpā.

"Aranet" iekštelpu gaisa kvalitātes mērītāji ir neliela izmēra bezvadu ierīces, kas mēra gaisa kvalitātes parametrus, izmantojot NDIR (Non-dispersive Infrared) mērīšanas tehnoloģiju. "Aranet" nodrošina ne tikai mērierīces, bet arī datu uzglabāšanu un pārvaldīšanu. Dati no mērītājiem tiek pārraidīti uz "Aranet PRO" bāzes staciju, kur tie tiek apkopoti. Šī bāzes stacija tālāk nodod datus "Aranet Cloud" programmatūrai, kas savukārt ļauj "Rimi" darbiniekiem ērti pārskatāmā veidā attālināti skatīt, analizēt un efektīvi pārvaldīt datus no visiem "Rimi" tīkla veikaliem. Atbildīgie darbinieki seko līdzi sensoru datiem, kas dod iespēju savlaicīgi pamanīt potenciālas novirzes no noteiktajām normām.

""Rimi Latvia" jau vairākus gadus sadarbojas ar AS "SAF Tehnika" dažādu sensoru risinājumu ieviešanā "Rimi" veikalu tīklā. Piemēram, šobrīd esam uzstādījuši 6500 temperatūras sensoru, kas monitorē temperatūru "Rimi" veikalu ledusskapjos. CO 2 uzraudzības risinājums ir loģisks papildinājums uzņēmuma vadības sistēmās un būtisks instruments Covid-19 izplatības ierobežošanai. Paaugstināts CO 2 līmenis telpā norāda uz nepietiekamu gaisa apmaiņu un nepieciešamību telpu izvēdināt, uzlabojot gaisa kvalitāti un mazinot vīrusa izplatības risku. Līdz šim CO 2 mērījumi tika kontrolēti, izmantojot ēku ventilācijas sistēmu vadības datus, tomēr šis risinājums nav tik ērts un rezultāti – tik ātri pieejami," stāsta "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītājs Juris Šleiers.

Oglekļa dioksīda (CO) jeb ogļskābās gāzes koncentrācija tiek uzskatīta par vienu no efektīvākajiem iekštelpu gaisa kvalitātes un tīrības pakāpes rādītājiem: jo lielāka tās koncentrācija, jo telpā ir sliktāka ventilācija un sliktākas kvalitātes gaiss. Ja oglekļa dioksīda koncentrācija telpā svārstās no 400 līdz 600 ppm, gaisa kvalitāte uzskatāma par ļoti labu, bet kopējā pieļaujamā COkoncentrācija ir līdz 1000 ppm.

Veikalos, kur "Aranet" sensori vēl nav uzstādīti, CO 2 līmenis joprojām tiek mērīts, izmantojot ventilācijas vadības sistēmu, taču plānots pakāpeniski ieviest "Aranet" sensorus visos veikalos.

"Rimi Latvia" Latvijā ir vairāk nekā 130 dažādu formātu veikali.