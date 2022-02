Simts 'Bites' darbinieku strādās tikai attālināti

IKT pakalpojumu sniedzējs "Bite" līdz 100 darbiniekiem palielina komandu, kura ilgtermiņā strādās tikai attālināti, informē uzņēmums.

Pērn vasarā “Bite” sāka pilotprojektu, ļaujot 13 cilvēku lielai pārdošanas speciālistu komandai strādāt tikai attālināti. Tā uzrādījusi veiksmīgus rezultātus, tāpēc komanda ir paplašināta un tagad ietver 100 darbiniekus, pilotprojektam pārtopot par pastāvīgu daļu no darba attiecību modeļa kompānijā. Kopsummā šobrīd 60% no “Bite” tele pārdošanas speciālistiem strādā tikai attālinātā režīmā no jebkuras vietas Latvijā. Vienlaikus uzņēmumā norāda, ka šobrīd, saglabājoties nedrošai epidemioloģiskajai situācijai, arī cilvēki citās amata pozīcijas strādā tā saucamajā hibrīda režīmā, tomēr tieši pārdošanas speciālisti nākotnē turpinās darbu tikai attālināti.

“Pandēmijas ietekmē mainījusies ne vien darba tirgus specifika, bet arī darba ņēmēju prasības un vēlme strādāt attālināti. Piemēram, izsludinot jaunu vakanci “Klientu konsultants mājas čībās (darbs no mājām Kurzemes reģionā) ” 20 jaunajām darba vietām, darba ņēmēju interese bija ļoti liela un pieteikumu skaits – augsts. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka darba modelis, kas der vienai komandai, iespējams, neder citām. Tāpēc arī mūsu uzņēmumā saglabāsim klātienes un attālināta darba hibrīdmodeļus,” saka Endija Kaševska, “Bite” Klimata kontroles vadītāja.

Viņa arī norāda, ka ideja izveidot komandu, kas strādā tikai no mājām, ļauj uzrunāt jau pieredzējušus pārdošanas jomas speciālistus visā Latvijā, kā arī aptvert dažādas darba ņēmēju grupas vecuma ziņā vai iekļaut darba tirgū cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Tāpat šis modelis ir pateicīgs tiem reģionu iedzīvotājiem, kuru apkārtnē šobrīd saglabājas augsts bezdarba līmenis, tādējādi ļaujot strādāt, nemainot dzīvesvietu. Piemēram, “Bite” pārdošanas speciālistu komandā ir pārstāvēti darbinieki no visiem novadiem, cilvēkiem strādājot no Ropažiem, Valmieras, Bauskas, Rēzeknes novada un Kokneses u.c.

“Uzņēmumam tā ir iespēja iegūt plašāku, motivētu kandidātu loku. Šobrīd vidējais darbinieku vecums 100% attālināta darba komandās ir 30 gadi. Liela atsaucība strādāt šādā darba modelī novērota tieši Latgales reģionā. Kandidāti, kuri piesakās šīm vakancēm ir ar dažādu darba pieredzi, bet izteikti dominē viesmīlības nozare, tirdzniecība, produktu izplatīšana jeb tiešā pārdošana. Cilvēki, kas piesakās šīm vakancēm, novērtē iespēju strādāt lielā un stabilā uzņēmumā, kas reģionos ne vienmēr ir iespējams. Daudziem nozīmīgs faktors ir tas, ka, strādājot šādā režīmā, tiek ietaupīts laiks ceļā uz un no darba,” tā E. Kaševska.

Nevar izslēgt, ka nākotnē šādu darba pozīciju skaits uzņēmumā tiks palielināts.