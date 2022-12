Starp starptautiska mobilitātes risinājumu akseleratora uzvarētājiem arī komanda no Latvijas

Noslēdzies latviešu radītais mobilitātes risinājumu akselerators "Atom Mobility Hub", kurā uzvarējis britu studentu uzņēmums "Shrink" ar savu plānoto skrejriteņu koplietošanas risinājumu Lielbritānijas universitāšu pilsētiņām. Starp otrās vietas ieguvējiem arī komanda no Latvijas "Swap City" ar savu divvietīgo elektroauto risinājumu, ko Rīgā viņi cer palaist jau nākamruden.

Šī gada augustā latviešu tehnoloģiju uzņēmums "Atom Mobility" sadarbībā ar inovāciju vadības uzņēmumu "Helve" radīja akseleratoru "Atom Mobility Hub", kura darbības mērķis ir sniegt atbalstu uzņēmējiem to pirmajos soļos mobilitātes jaunuzņēmumu izveidē.

"Bija liels prieks redzēt, kā "Atom Mobility Hub" dalībnieki programmas laikā attīstījušies un spējuši pielāgoties gan tirgus prasībām, gan stingrajiem Eiropas noteikumiem. Vienlaikus pieredzējām arī radošu izdomu no tām komandām, kam tieši pretēji nācās saskarties ar regulējuma un nepieciešamās infrastruktūras trūkumu kā, piemēram, tas notika Ēģiptē un Etiopijā. Tomēr, neskatoties uz katra tirgus specifiku, kopumā mobilitātes risinājumiem ir augsta konkurence, tāpēc laiks, ko komandas pavada pie to izstrādes, var būt izšķirošs uzņēmuma dzīvotspējai. Šādas programmas kā "Atom Mobility Hub" dod uzņēmējiem nepieciešamās zināšanas un resursus, lai ietaupītu tik vērtīgo laiku un risinājumus tirgū varētu palaist pēc iespējas ātrāk," stāsta "Helve" inovāciju projektu vadītājs un "Atom Mobility Hub" akseleratora vadītājs Āris Brencis.

Deviņas nedēļas ilgā programma noslēdzās šī gada 1.decembrī ar uzņēmumu ideju un plānu prezentāciju mobilitātes industrijas ekspertiem un investoriem. Starp tiem Oli Hariss ("Funderbeam"), Klaudija Budrekaite ("70ventures"), Venkatešs Gopals ("Movmi") un Pīters Vests ("EIT Urban Mobility").

Izvērtējot ideju prezentācijas un uzņēmumu progresu programmas laikā, par veiksmīgāko tika atzīts studentu vadītais uzņēmums "Shrink" no Lielbritānijas. Tā mērķis ir nodrošināt skrejriteņu koplietošanas pieejamību Lielbritānijas universitāšu pilsētiņās, tādejādi aicinot studentus izmantot ilgtspējīgākus pārvietošanās līdzekļus. Tāpat uzņēmums plāno piedāvāt unikālu iespēju pakalpojumu izmantot par brīvu vakaros no 21:00 līdz 22:00, lai veicinātu studentu drošu nokļūšanu mājās. Uzvarētājiem "Atom Mobility" bez maksas izstrādās skrejriteņu koplietošanas lietotni, kas uzņēmumam ļaus ātrāk sākt darbību un kļūt rentabliem jau pirmajā uzņēmējdarbības gadā. Tāpat uzņēmums saņems atbalstu finansējuma piesaistei no investīciju piesaistes platformas "Funderbeam", kā arī atbalstošus pakalpojumus no uzņēmumiem "Adyen", "Fluctuo" un "KNOT".

Uzvarētāju komanda balvā ieguva akseleratora partneru piedāvātos pakalpojumus vairāk nekā 30 tūkst. eiro vērtībā, lai komandai palīdzētu ātrāk un efektīvāk sākt sava jaunā biznesa darbību.



Papildus galevnajai balvai, programma paziņoja arī četrus otrās vietas ieguvējus, kuriem būs iespēja bez maksas izmantot vienkāršotus "Atom Mobility" lietojumprogrammas risinājumus un saņemt atbalstu no programmas partneriem "Funderbeam", "Adyen", "Fluctuo","KNOT", "Sumsum" un "Movmi". Šīs balvas saņems:

"Swap City" – Latvijas uzņēmums, kas jau nākamā gada rudenī plāno sākt automašīnu koplietošanas pakalpojumu, piedāvājot īpašus divvietīgus elektromobiļus ar viegli maināmām baterijām. Ekonomiskā dizaina rezultātā šie elektromobiļi būs īpaši ērti izmantošanai Rīgas centrā un finansiāli izdevīgāki, salīdzinot ar šobrīd tirgū pieejamajiem pakalpojuma sniedzējiem.

"Mobi-EV" – Ēģiptes uzņēmums, kurš nodrošinās skrejriteņu koplietošanas pakalpojumus tūristu pilsētās, izmantojot Ēģiptes zemās energoresursu cenas un ieņemot pagaidām neaizpildīto tirgus nišu.

"Jett – Francijas uzņēmums, kas piedāvā ilgtermiņa motorolleru abonēšanas pakalpojumu, nodrošinot arī transportlīdzekļa apkopi, apdrošināšanu un pat ķiveri braucējam. Uzņēmums jau ir sācis darbību un nākotnē plāno piedāvāt abonēšanai arvien jaunus transportlīdzekļu veidus.

"Drop" – Rumānijas loģistikas platforma, kas apkalpo piegādes uzņēmumus un to kurjerus, piedāvājot videi draudzīgus transportlīdzekļus un sniedzot iespēju kurjeriem izīrēt savus transportlīdzekļus, kad tie netiek izmantoti.

"Atom Mobility Hub" no vairāk nekā 100 pieteikumiem atlasīja 12 daudzsološas komandas no 11 pasaules valstīm, kas bija ieinteresētas veidot jaunuzņēmumus vienā no programmas trīs vertikālēm – transportlīdzekļu koplietošanas, kopbraukšanas vai piegādes jomās. Programmas laikā atlasītās komandas ar mentoru atbalstu iedziļinājās tādās uzņēmumam svarīgās jomās kā tirgus izpēte, produkta izveide, biznesa modelēšana, finanšu plānošana un investīciju piesaiste.