Stipendijām IT apmācībām sievietēm saņemti 669 pieteikumi; vēl var pieteikties kursiem augustā

Stipendiju programmas "She Goes Tech" mācībām, kuras organizē nevalstiskā organizācija "Riga TechGirls" un informāciju tehnoloģiju (IT) uzņēmums "Accenture", saņemti 669 pieteikumi, bet, ņemot vērā lielo interesi un saņemtos jautājumus par iespēju pieteikties mācībām vasaras otrajā pusē, no 25. maija iespējams pieteikties četriem mācību kursiem, portālu "Delfi" informēja "Riga TechGirls" valdes locekle Anna Andersone.

Viņa atklāja, ka šobrīd sākusies saņemto 669 pieteikumu vērtēšana, kā arī testu kārtošana. Testos tiks pārbaudītas dalībnieču analītiskās domāšanas spējas un angļu valodas zināšanas. Tāpat tiks vērtētas motivācijas vēstules un CV, lai vēlāk 160 sievietes sāktu IT mācības.

Savukārt pieteikšanas "LowCode" mācībām jūlijā, kā arī "Java", "JavaScrip" un "Scala" mācībām augustā būs atvērta līdz 12. jūnijam.

Mācības paredzētas pamata iemaņu apgūšanai, kas nepieciešamas turpmākām mācībām IT jomā, lai sāktu karjeru nozarē. Mācības notiks divus mēnešus attālināti, iekļaujot tiešsaistes saziņu ar nozares ekspertiem un lektoriem. Lai pieteiktos mācībām, ir nepieciešama interese un vēlme sākt karjeru IT nozarē, analītiskā domāšana un angļu valodas zināšanas, norāda organizatori.

"Sieviešu interese ir liela, pirmās mācības sāksies jau 1. jūnijā. Šajā mēnesī saņēmām daudz jautājumu par iespēju pieteikties mācībām vasaras otrajā pusē, līdz ar to atradām iespēju piedāvāt sievietēm pieteikties četriem mācību kursiem. Aicinu sekot līdzi informācijai "Riga TechGirls" mājas lapā un "Facebook" kontā, jo pavisam drīz – jūnija sākumā - mēs sniegsim atbalstu meitenēm un sievietēm dažādos dzīves posmos, lai mēs atbalstītu un iedvesmotu viena otru, neatkarīgi no tā, vai sieviete apsver karjeras iespējas, vai arī strādā nozarē un vēlas rast atbildes uz sev aktuālajiem jautājumiem," skaidro Andersone.

""Accenture" atbalsta dažādas izglītības aktivitātes, jo bez ieguldījumiem izglītībā nav iedomājama mūsu nākotne. Pavasarī un vasarā mēs plānojam apmācīt vairāk nekā 200 cilvēku karjeras sākšanai IT nozarē, kurās pieteikties var ikviens, lai 1–5 nedēļu laikā apgūtu iemaņas karjeras sākšanai. Sievietes pēc "She Goes Tech" mācībām varēs pieteikties "bootcamp" mācībās. Tāpat vasara ir piemērots laiks, lai ne tikai atpūstos, bet izmantotu laiku lietderīgi, tāpēc mēs ar partneriem pavisam drīz aicināsim nozarē iesaistītās sievietes neturēt sveci zem pūra, bet aktīvāk iesaistīties izglītojošās aktivitātēs," norāda "Accenture" vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs.

Sievietēm IT nozarē ir līdzvērtīgas iespējas, jo var labi nopelnīt un ir pieejams elastīgs darba laiks, lai profesionālos pienākumus savienotu ar personīgo dzīvi, norāda mācību organizatori. Lai aizvien vairāk sieviešu apsvērtu un sāktu karjeru IT nozarē, "Riga TechGirls" kopā ar partneriem 2019. gadā izveidoja apmācību programmu "She Goes Tech".