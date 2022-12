'Tet' testē caurspīdīgu optiskā interneta kabeli

Tehnoloģiju uzņēmums "Tet" sācis testēt vienu no pasaulē jaunākajiem optiskā interneta tehnoloģiskajiem risinājumiem – caurspīdīgu optiskā interneta kabeli, informē uzņēmumā.

Pirms tas tiek piedāvāts klientiem un uzstādīts mājokļos, eksperti pēta, vai caurspīdīgais vads saglabā īpašības un tehniskos parametrus – spēj stabili nodrošināt līdzšinējo mājas internetu ar ātrumu līdz 1 Gbit/s jeb 1000 Mbit/s un vairāk.

Jaunā tehnoloģija, kas šobrīd tiek testēta laboratorijā, ir paredzēta optiskā interneta izbūvei iekštelpās vai vietās, kur laba interneta nodrošināšanai ir nepieciešams izmantot vairākus WiFi rūterus un starp tiem izbūvēt iekštelpu optisko kabeli. Atšķirībā no šī brīža risinājumiem visjaunākā caurspīdīgā optikas vadu instalācija to padara praktiski neredzamu – līdz ar to piemērota tiem, kuriem būtisks ir mājas interjera dizains un tādēļ dzīvoklī vai mājā vēlas iztikt bez vadiem.

"Meklējam jaunus risinājumus interneta pakalpojumu attīstībai. Sekojam līdzi nozares tendencēm un jaunumiem, kā arī tirgus piedāvājumam pasaulē," saka "Tet" valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks.

Jaunais optiskais kabelis – optiskā dzīsla kopā ar apvalku – ir tievāks, nekā līdz šim izmantotie. Vizuāli tas pēc izmēra ir līdzīgs biezai makšķerauklai, un viena no tā būtiskākajām priekšrocībām ir caurspīdīgums. Optika, kas ir ražota no stikla šķiedras, ir vada iekšpusē, tai apkārt ir aizsargslānis, virs kura ir caurspīdīgs materiāls, kas, ar īpašu aparātu karsējot 190°C temperatūrā, tiek nedaudz izkausēts un "pielīmēts" pie virsmas. Vada iekšpusē esošā stikla šķiedra karsēšanas procesā netiek ietekmēta, jo to spēj iespaidot krietni augstāka temperatūra. To viegli "pielīmēt" pie gludām virsmām, labi pieguļ durvju ailēs un stūros, jo saglabā optiskā vada lokanību, skaidro uzņēmumā.

Par turpmāko rīcību caurspīdīgā optiskā interneta kabeļa risinājuma ieviešanā mājokļos pie klientiem tiks lemts pēc testiem un izmēģinājumiem.