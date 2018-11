Zīmola 'Lakto' attīstībai 'Food Union' ieguldījis 1,12 miljonus eiro

Piena pārstrādes koncerns "Food Union" ieguldījis 1,12 miljonus eiro piena produktu zīmola "Lakto" attīstībā, pilnveidojot tā receptūru, ieviešot jaunu vizuālo identitāti un iegādājoties jaunu produktu ražošanas līniju, informēja "Food Union" pārstāvji.

Koncernā informēja, ka līdz ar izmaiņām receptūrā produkts ir kļuvis diētiskāks, taču saglabā tam raksturīgo garšu un īpašības. "Nolēmām īstenot kompleksu inovāciju kopumu mūsu visveselīgāko produktu kategorijā "Lakto", jo saskatām tajā lielu nākotnes potenciālu. Šie jaunievedumi ir nozīmīgi arī tāpēc, ka tie ir daļa no "Food Union" svaigo piena produktu izcilības centra izveides, kuru plānojam noslēgt 2020. gadā," uzsvēra "Food Union" finanšu direktors Eiropā un "Rīgas piena kombināta" valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs.

"Food Union" pārstāvji informēja, ka ar mērķi padarīt "Lakto" zīmolu konkurētspējīgāku un mūsdienīgāku, tam ir izstrādāta arī jauna vizuālā identitāte. Līdztekus uzņēmums ir iegādājies jaunu iekārtu "Lakto" ražošanai 450 gramu un 280 gramu tilpuma jauna dizaina iepakojumos.

Jau ziņots, ka līdz 2020. gadam "Food Union" plāno investēt vairāk nekā 11,1 miljonu eiro svaigo piena produktu izcilības centra izveidē. Projekta mērķis visu ražošanu Rīgā koncentrēt jaunā un ar modernām iekārtām aprīkotā ražošanas cehā, tādējādi stiprinot "Food Union" līderpozīcijas inovatīvu produktu izstrādē un ļaujot paplašināt piedāvāto produktu klāstu.

Latvijā "Food Union", kas apvieno uzņēmumus "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens" un "Rīgas piensaimnieks", apgrozījums 2017. gadā bija 115,9 miljoni eiro, kas ir iepriekšējā gada līmenī. Tostarp "Rīgas piena kombināta" un tās meitasuzņēmuma "Valmieras piens" apgrozījums bija 82,4 miljoni eiro, bet "Rīgas piensaimnieka" apgrozījums bija 33,5 miljoni eiro.

"Food Union" ietilpst "Rīgas piensaimnieks", kā arī "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens", saldējuma ražotājs "Premia" Igaunijā, uzņēmumi "Premier Is" un "Hjem Is" Dānijā, "Isbjrn Is" Norvēģijā, "Alpin57Lux" Rumānijā, "Ingman Ice Cream" Baltkrievijā. Koncerna lielākais akcionārs ir Krievijas uzņēmējs Andrejs Beshmeļņickis.