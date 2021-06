Ješima Ozēra: Kādēļ biznesam ir liela loma dzimumu līdztiesības stiprināšanā sabiedrībā

Dzimumu līdztiesība jau gadsimtiem ilgi ir problēma dažādās mūsu dzīves jomās. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas ziņoto, Covid-19 ir atvirzījis progresu dzimumu līdztiesības nostabilizēšanā par 25 gadiem. Tāpēc uzskatu, ka tagad tieši biznesam ir liela loma dzimumu līdztiesības stiprināšanā ne tikai darba vidē, bet arī sabiedrībā kopumā. Vaicāsiet, kā tas vispār ir iespējams.

Daudzās biznesa jomās joprojām pastāv pārliecība, ka problēmu ir vieglāk ignorēt, tā to padarot šķietami neredzamu. Ieņemt stingru nostāju un iestāties par vienādām tiesībām dažādiem dzimumiem patiešām prasa drosmi.

Mēs dzīvojam modernā pasaulē, taču tādi aspekti kā nevienlīdzīga alga dažādu dzimumu pārstāvjiem, dzimumu disbalanss vadības komandās, noteikti "griesti" karjeras izaugsmei un šķēršļi pieejai profesionālās pilnveides treniņiem, cieņas trūkums noteikta dzimuma viedoklim, ir aizvien klātesoši. Šobrīd sievietes veido 51% no pasaules populācijas un ienes 28 triljonus dolāru globālajam IKP, tomēr vēl joprojām viņu "balsis" paliek nesadzirdētas. Vēl jo vairāk – jau pirms pandēmijas Apvienoto Nāciju Organizācija aplēsa, ka būs nepieciešami vairāk nekā 100 gadi, lai novērstu plaisu starp iespējām dažādiem dzimumiem. Vai tāda ir pasaule, kurā vēlamies dzīvot?

Es esmu strādājusi komandās kopā ar daudzām jaunām sievietēm dažādās pasaules valstīs. Taču viena lieta, ko novēroju kā kopīgu dažādās kultūrās, ir tas, ka manas daiļā dzimuma kolēģes padomā divas, pat trīs reizes, pirms kaut ko vaicā, pat ja viņas ir izlēmušas to prasīt. Atšķirībā no vīriešiem, mēs, sievietes lielākoties vispirms domājam par citiem, pirms prasām kaut ko sev. Tā notiek arī biznesā. "Ko teiks mans partneris?", "...man taču ir bērni...", "Vai es to varēšu paveikt?", "Man ir ģimene, vai es vispār to varu prasīt?" u.tml. Šī atbildība, ko mēs piešķiram sievietēm kā statusu viņu sociālajā dzīvē (būt sievai, mammai, sievietei u.tml.), ierobežo mūsu domāšanu un līdz ar to arī mūsu potenciālu uzņēmējdarbībā. Tam ir jābeidzas.

Dzimumu līdztiesības problēmas apmērs un nepieciešamība to steidzami risināt, prasa aktīvāku rīcību. Un bizness lielā mērā var ietekmēt pārmaiņu virzību. Ir vairāki veidi, kā uzņēmējdarbība var veicināt dzimumu līdztiesību, taču, pirmkārt, tai ir jābūt uzņēmuma pamatvērtībās, lai visi zinātu, ka esat patiess savā rīcībā. Pieminot vairākas citas darbības, ko uzņēmums var veikt - tās var būt spilgtas sociālās iniciatīvas, caurspīdīga darbā pieņemšanas kārtība, vienlīdzīgas atalgojuma un attīstības iespējas visiem darbiniekiem, pilnīgs atbalsts paternitātes un bērna kopšanas atvaļinājumiem mātēm, elastīgs darba laiks, augstāka līmeņa izpratnes veidošana par neapzinātu neobjektivitāti, tolerance pret citām kultūrām u.tml. Un es iedrošinu – esiet skaļi, jo pārmaiņas sākas ar problēmas atpazīstamības un izpratnes veidošanu.

Daži no jums vaicās, kādu pienesumu šīs problēmas risināšana sniedz biznesam. Saskaņā ar "Forbes" publicēto informāciju, globālā kompānija "Cloverpop", kas palīdz uzņēmumiem pārveidot lēmumu pieņemšanas praksi, ir aprēķinājusi, ka iekļaujošas komandas līdz pat 87% gadījumu pieņem labākus biznesa lēmumus un dara to divas reizes ātrāk. Šie lēmumi ir devuši arī par 60% labākus rezultātus. Lieliski argumenti, vai ne?

Mēs dzīvojam augsto tehnoloģiju, neierobežotas komunikācijas un neeksistējošu robežu ērā. Šajā kontekstā ir vairāk nekā nepieņemami, ka kāda cilvēka viedoklis un "balss" kopumā paliek nesadzirdēta. Vienlīdzīgas iespējas ir ceļš uz labklājību. Tāpēc biznesa videi ir laiks aptvert tās ietekmi un spēku, iestājoties par lielāku mērķi, īpaši laikā, kad pasaule un cilvēki ir ļoti cietuši pandēmijas nesto izaicinājumu dēļ.