Kārlis Purgailis: Tendence pielāgot pakalpojumus konkrētas paaudzes paradumiem tikai pieaugs

Uzņēmumi vienmēr ir bijuši spiesti mainīties un pielāgot savus pakalpojumus vai produktus aktuālajai situācijai, bet iemesli katru reizi ir bijuši citādi: vai nu kādi ģeopolitiski iemesli, vai arī jauns tehnoloģiskais cikls – izgudrots dzinējs, elektrība, pēc tam internets. Pašlaik uzņēmumi mainās paaudžu paradumu un paaudžu maiņas dēļ.

Nav noslēpums, ka "Millennials" jeb tūkstošgades paaudze pašlaik ir viena no skaita ziņā lielākajām cilvēku grupām, kas ir ekonomiski aktīva, līdz ar to tie ir vieni no lielākajiem patērētajiem jeb mērķa klienti uzņēmumiem. "Millennials" paaudzei (tradicionāli ar tūkstošgades paaudzi saprot tos, kas dzimuši no 1980. gada līdz aptuveni 2000. gadam) ir citāds dzīves ritms, uzskati, vērtības un prasības, ko tā sagaida no darba devējiem, uzņēmumiem un produktiem, kurus lieto.

Pašlaik varam novērot, ka šīs paaudzes lielo ietekmi pamana arvien vairāk uzņēmumu. Arvien svarīgāks kļūst jautājums – kā šī paaudze domā un rīkojas? Daudzi uzņēmumi līdz šim ir ieņēmuši un vēl joprojām ieņem pasīvu pozīciju, neapzinoties potenciālu šīs paaudzes veiksmīgā sasniegšanā. Savukārt ārzemēs šīs paaudzes sasniegšanas mēģinājumi mijas ar tās nopēlumu saistībā ar dažādu industrijas nozaru un pakalpojumu norietu.

Produkti un pakalpojumi transformēsies

Jau vairākas industrijas nozares ir transformējušās "Millennials" paaudzes paradumu ietekmes rezultātā. Nav pieņemami tērēt vairāk laika tehniskos vai organizatoriskos procesos, piemēram, ēdiena pasūtīšanai, taksometra izsaukšanai. No ārvalstu pieredzes varam redzēt, ka šī tendence vēl tikai pieaugs – vēlme atvieglot tehniskos procesus un padarīt tos viedus un automatizētus ir "Millennials" paaudzes klusais pieprasījums.

Tie uzņēmumi, kas izprot šo vajadzību, piedāvā pielāgotus pakalpojumus. Protams, salīdzinot ar ārvalstīm, Latvijā šī tendence attīstās lēnāk, ņemot vērā faktu, ka arī digitalizācija pie mums notiek lēnāk. Arī vietējā tirgus lielums dažus uzņēmumus nerosina uzreiz mesties pakalpojumu pārstrukturēšanā. Bet arī uzņēmumiem Latvijā arvien vairāk būs jādomā par šo virzienu.

Pašlaik šī paaudze dzīvo laika trūkumā – nav laika domāt par lietām, kas būs svarīgas tikai kaut kad nākotnē. Svarīgi ir tas, kas notiek pašlaik. Ja uzņēmums ar tā produktiem un pakalpojumiem var atvieglot šo "Millennials" problēmu, tam ir iespēja uzrunāt un piesaistīt paaudzi.

Pozitīvo piemēru jau pašlaik pasaulē ir daudz, piemēram, "Netflix", kas piedāvā iespēju skatīties filmas un TV seriālus tiešsaistē jebkurā laikā, vai "Taxify", kas atrisina vairākas problēmas vienlaikus – nevēlēšanos zvanīt, lai izsauktu taksi, kā arī precīzas atrašanās vietas noteikšanu, jo pakalpojums izmanto GPS.

Arī mēs no biznesa viedokļa skatāmies, kā palīdzēt šai paaudzei un atvieglot tās ikdienu. Bankai "Citadele" tā ir jaunākajās tehnoloģijās balstīta mobilās bankas lietotne, kas atpazīst pirkstu nospiedumus un lietotāja seju, iespēja klientiem norēķināties par pirkumu ar viedtālruni vai īpašu aproci.

Savukārt mums, "Citadeles" meitasuzņēmumam ieguldījumu pārvaldīšanas jomā, tā ir jauna pieeja ilgtermiņa uzkrājumiem, kur atšķirībā no iepriekšējās kārtības cilvēkam pašam nav jāseko līdzi, kādu pensiju plānu konkrētā dzīves posmā vajadzētu izvēlēties – konservatīvu vai aktīvu.