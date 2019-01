Kristīne Lomanovska: Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ienesīgumu pērn būtiski ietekmēja globālās norises

Kopumā šis gads, vērtējot pēc pasaules finanšu indeksiem (tai skaitā "SP 500", "Eurostoxx 50" un "Shanghai Composite"), bijis viens no neveiksmīgākajiem pēdējo 10 gadu laikā. Tas atstāja iespaidu uz visiem pensiju plāniem Latvijā, proti, viena gada ienesīgums visiem pensiju 2. līmeņa plāniem bija negatīvs.

Galvenie iemesli tik lielām svārstībām bija, pirmkārt, ASV prezidenta Donalda Trampa ārpolitika, t.sk. ASV un Ķīnas tirdzniecības ierobežojumu konflikts, kas ietekmē visas pasaules ekonomisko izaugsmi, otrkārt, politiski nestabilā Eiropa.

2018. gads bijis negatīvs teju visām aktīvu grupām (akcijas, obligācijas) un visos reģionos – mazliet negatīvs ASV, bet ļoti negatīvs Eiropā un Jaunattīstības valstīs. Jāuzsver, ka būtisku kritumu piedzīvoja arī naftas cena.

Vērtējot racionāli un saglabājot ilgtermiņa perspektīvu, nav pamata uztraukumam, jo, pirmkārt, pensijas uzkrājumi jāvērtē vidējā termiņā vai ilgtermiņā; garākā laikā nogrieznī visu plānu ienesīgumi ir pozitīvi (5 gadu un 10 gadu ienesīgums). Otrkārt, atsevišķi vērtējot, 2018. gads bija vienkārši slikts gads – finanšu tirgos tas tiek saukts par vienu no trīs negatīvākajiem gadiem pēdējo 10 gadu laikā (īpaši negatīvs bija oktobris, kas nodēvēts par vienu no sliktākajiem mēnešiem finanšu tirgos pēdējo gadu laikā; savukārt 2018. gada 4. ceturksnis ir viens no sliktākajiem ceturkšņiem pēdējo 50 gadu laikā). Treškārt, galvenokārt pensiju 2. līmeņa dalībnieki algu saņem katru mēnesi un iemaksas pensiju 2. līmeņa uzkrājumā arī veic katru mēnesi, tādējādi pasargājot savu uzkrājumu no lielākām svārstībām:

1) Iemaksu pensiju 2. līmenī krituma brīdī var salīdzināt ar patēriņa preču iegādi par "akcijas" cenu ar atlaidi;

2) Ņemot vērā, ka katrs pensiju 2. līmeņa dalībnieks veic iemaksas citā laikā (vienam alga ir mēneša sākumā, citam – mēneša vidū utt.), katra individuālais investīciju rezultāts ir atšķirīgs.

Nākotnes perspektīvas

Finanšu tirgi ir cikliski: pēc sliktiem gadiem seko labi gadi un otrādi, piemēram, 2014., 2015., 2016. gadā visiem plāniem viena gada ienesīgums bija pozitīvs. Vērtējot 2019. gada sākumu, vēl par agru noteikt skaidru tendenci – kritums apstāsies vai turpināsies; tuvākajos mēnešos gaidāma virkne politisku notikumu, kas var pozitīvi un negatīvi ietekmēt finanšu tirgus visā pasaulē, tai skaitā Latvijā. Ja pensiju 2. līmeņa dalībniekiem līdz pensijas vecuma sasniegšanai vēl jāgaida vairāki gadi, un alga tiek saņemta katru mēnesi, tad uztraukumam nav nekāda pamata, jo, pirmkārt, visticamāk, lielākā daļa pensiju 2. līmeņa dalībnieku savā individuālajā uzkrājuma atskaitē, kas pieejama portālā "Latvija.lv", varēs novērot, ka 2018. gada laikā iepriekšējos gados uzkrātā peļņa ir nedaudz mazinājusies. Taču kopējais uzkrājuma apjoms ir pieaudzis, otrkārt, tiklīdz finanšu tirgos parādīsies pozitīvas tendences, tas atkal pieaugs.