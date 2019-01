Māris Priednieks: 8 miljoni pret 72 jeb cik viegli drīkst manipulēt ar cipariem

"Cityparks Latvija" ("Cityparks") vārds pēdējās nedēļas laikā publiskajā vidē ir piesaukts ne tajā labākajā gaismā. Nozares nezinātājam var rasties iespaids, ka darīšana ir ar brutālu, negodīgu kantori, kas darbojas 90-to gadu "labākajās" tradīcijās. Proti, soda, izspiež, neatklāj informāciju, nesadarbojas un dara pāri visiem, kam vien ir iespēja. Un labi vien ir, ka mums ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), kas par visu parūpējās un sodīja šos darboņus ar 50 000 eiro lielu naudas sodu.

"Cityparks" Latvijas tirgū darbojas 5 gadus, un jā, es apzinos, ka mūsu darbība soda saņēmējam izraisa dusmas, vilšanos un citas negatīvas emocijas. Neviens klients, saņemot līgumsodu, nav apmierināts.

"Cityparks" apsaimnieko 52 autostāvvietas. Vairākums no šīm stāvvietām ir radītas no jauna un jaunos rajonos. Tur, kur līdz tam tas nav bijis ierasts. Līdz ar to ir jāmaina ieradumi, un cilvēkiem tas nepatīk. Iekārtojot jaunu autostāvvietu pie lielveikaliem, mēs vienmēr nodrošinām pārejas un brīdinājuma periodu. Sākumposmā mēs īpaši pievēršam uzmanību tam, lai informētu regulāros stāvvietas izmantotājus, tas ir darbs no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem, kuru laikā autovadītāji saņem tiešu informāciju no mums. Un, protams, ir arī zīmes un norādes, kuras ir blīvi izvietotas, redzamas un netiek slēptas. Tomēr daudzi autovadītāji ir pieraduši turēt automašīnu cita privātīpašumā bez maksas, un tāpēc, saskaroties ar maksu, to ignorē vai izturās nevērīgi pret saviem pienākumiem, un tāpēc saņem sodu.

Šobrīd uzskatu par savu pienākumu pamatot situāciju, kā arī aizstāvēt mūsu klientus un mūsu darbiniekus, kas jūtas iebiedēti un nepatiesi apsūdzēti. Bet vēl jo vairāk – es vēlos uzdot jautājumu – vai valsts iestāde, kāda ir PTAC, tās vadītājas Baibas Vītoliņas vadībā drīkst atļauties publiskā vidē graut uzņēmuma darbību, aicināt tās klientus pārtraukt sadarbību, piemērot valstiskā līmenī neproporcionāli augstu sodu, balstoties uz nepatiesiem un no konteksta izņemtiem informācijas fragmentiem?

482 sūdzības vai tomēr 72?

PTAC, piemērojot "Cityparks" milzīgu sodu, publiskā komunikācijā rada priekšstatu, ka šāda rīcība ir bijusi pēdējais piliens 428 sūdzību virknē, kas saņemtas 2 gadu laikā par mūsu darbību. Diemžēl Vītoliņas kundzes argumenti šeit nonāk pretrunā ar paša PTAC sniegto oficiālo informāciju, kas liecina, ka šo gadu laikā ir saņemtas tikai 72 sūdzības, visas pārējās ir bijušas konsultācijas. Šo pašu divu gadu laikā, mēs esam apkalpojuši vairāk nekā 8 miljonus klientu. Tātad 8 miljoni klientu, kuri izprot noteikumus, rīkojas atbilstoši tiem, redz norādes un spēj tās izpildīt, vai arī pieļauj cilvēcīgas kļūdas, sazinās ar mums un atrisina situāciju, ir nieks pret tām 72 sūdzībām (0,00009%), no kurām visas kā viena ir izskatītas un atzītas par nepamatotām.

Šis, manuprāt, ir pats galvenais arguments un dīvains signāls, ko patērētājiem sūta PTAC. Tā vietā, lai aicinātu būt vērīgiem, ievērot likumu, izglītotu par autostāvvietu lietošanu, tiesībām un pienākumiem, PTAC sūta skaidru signālu – droši pārkāpjat likumu un noteikumus, turpiniet izlikties, ka neredzat, negribat saprast un pieņemt, mēs sodīsim uzņēmēju. Un kā lai jūtas tie 8 miljoni klientu, kas visu var un grib izdarīt pareizi?

Mūsu sodi pret konkurentu sodiem

Otrs arguments, ko PTAC vērš pret mums ir, ka mūsu sodi visi ir vienādi – 35 eiro – un neadekvāti augsti, radot iespaidu, ka mēs nozarē izceļamies ar īpaši agresīvu sodīšanu.

Tā nebūt nav. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka sods vispār nav jāsaņem. Otrkārt, tos saņem pavisam niecīga daļa no mūsu klientiem, un treškārt, līdzvērtīgās stāvvietās par identisku pārkāpumu pašvaldības policija piemēro sodu 40 eiro, sods par braukšanu piepilsētas sabiedriskā transportā vairāk nekā 72 eiro.

Jau 2010. un 2011. gadā PTAC ir vērtējis sodu apjomus un atzinis, ka sods 25 eiro ir adekvāts. Šo gadu laikā ir augušas visas stāvvietu uzturēšanas izmaksas, kā arī stāvvietu tarifi ir palielinājušies vismaz par 70%, bet PTAC aicina mūs sodus samazināt līdz 16 eiro. Diemžēl arī prasības pret mums ir pilnīgi citas, nekā pret pārējiem nozares spēlētājiem. Mums PTAC liek piemērot soda aprēķina formulu, kas (1) nesedz mūsu darbības izdevumus, (2) grauj mūsu konkurētspēju, jo pie līdzvērtīgiem apstākļiem, mūsu sodi būtu divas reizes mazāki, bet tarifi augstāki nekā konkurentiem. Konkurentiem šādas prasības netiek piemērotas.

Attiecībā uz mūsu sodu, esam PTAC iesnieguši detalizētus aprēķinus, kā šī summa veidojas. Jā, sodu saņēmēji sedz visas soda piemērošanas izmaksas, un, jā, – mēs nepiekrītam PTAC uzskatam, ka šīs izmaksas ir jāiekļauj stāvvietas tarifā. Mūsuprāt, godprātīgiem stāvvietu lietotājiem nav jāsedz negodprātīgo izmaksas. Un, kamēr Latvijā autostāvvietu tirgum nav vienota regulējuma, mēs iestāsimies par godīgo autobraucēju interesēm.

Mūsu nepārsūdzamie sodi un ignorance

PTAC savā publiskajā komunikācijā rada iespaidu, ka "Cityparks" neizskata sūdzības un neatceļ sodus. Meli. No visiem izrakstītajiem sodiem gadā, vairāk nekā desmitā daļa tiek samazināti vai atcelti. Jau kopš uzņēmuma dibināšanas mēs paši aicinām klientus iesniegt iebildumus, ja viņuprāt sods ir izrakstīts nepamatoti. Informācija par pārsūdzības iespējām ir skaidri izlasāma uz soda kvīts. Savukārt mēs veicam ļoti rūpīgu fotofiksāciju un informācijas reģistrāciju, lai katru gadījumu varētu izskatīt pēc būtības. Ikviens saņem rakstisku atbildi.

Vītoliņas kundze tīši maldina sabiedrību, LNT ziņās apgalvojot, ka "Cityparks" nesamazina sodus, kā piemēru minot, ja reģistrācijas automātā netiek pareizi ievadīts auto numurs. PTAC ir lieliski zināms, ka visos šajos gadījumos, kā arī virknē citu, objektīvu gadījumu, mēs paši samazinām soda apmēru līdz 5 eiro. Piebildīšu gan, ka no paša PTAC esam saņēmuši norādes, ka sodu samazināšana nav likumīga.

Mēs pēc būtības izskatām arī citus argumentus. Daļu, piemēram, netīšām samaksāts par citu stāvvietu, pārāk vēlu izslēgts "Mobilly" norēķins, pie slimnīcas stresā aizmirsts maksājums, nepareizi ievadīts auto numurs, neliela, pierādāma nokavēšana u.c. uzskatām par objektīvām, bet ir daļa, piemēram, uzrādīts veikala pirkuma čeks, apgalvojums "ieskrēju tikai pēc kafijas" utml., kurus neuzskatām par objektīvi pamatotiem. Tā kā varam izsekot jebkurai sūdzībai un situācijai, tad paši esam pētījuši, ka tradicionālais arguments "ieskrēju uz 1-2-5 minūtēm, bet jau sods" citreiz ir 22-25 minūšu gājiens, nereti arī ilgāks. Bet izskatām pilnīgi ikvienu sūdzību.

Nav laika fiksēt stāvvietu

Mūsu apsūdzībai PTAC izmanto tieši 1(!!!!) gadījumu, kurā cilvēks ir iesniedzis sev izdevīgu daļu no video reģistratora datiem ar ierašanās laiku un apgalvo, ka nav paspējis aiziet līdz reģistrācijas automātam. PTAC nav sagaidījis "Cityparks" skaidrojumu par šo gadījumu. Bet vajadzēja, jo šis konkrētais cilvēks, atbilstoši mūsu datiem tā arī visas dienas garumā nav paspējis aiziet līdz reģistrācijas automātam.

Esam izstrādājuši autostāvvietu kontroles procedūras un turpinām tās uzlabot, lai vēl drošāk varētu pierādīt patērētājam doto laiku. Bet vienkāršoti skaidrojot – mūsu darbinieki stāvvietās nedežūrē. Brīdī, kad viņi ierodas, viņi pārbauda automašīnas, kas tobrīd ir stāvvietā, tad viņi dodas pie kioska, reģistrējas, veic kioska apkopi, pārbauda tā darbību un tad dodas atpakaļ uz stāvlaukumu, lai salīdzinātu reģistrēto informāciju ar situāciju "dabā". Šis laiks ir vairāk nekā pietiekams, lai reģistrētu automašīnu, pat, ja cilvēks ir apjucis, iet lēni, izlasa visus nosacījumus pie kioska.

Par noteikumiem ar maziem burtiem

Mūsu apsaimniekotajās stāvvietās tiek izvietotas liels daudzums pamanāmu informatīvo un atgādinājuma zīmju. Tajās norādītā informācija ir pilnīgi pietiekama autostāvvietas lietotājiem. Zīme ir pie iebraukšanas, vairākas zīmes pa autostāvvietas perimetru, atgādinājuma zīmes pie veikala vai ēkas ieejas durvīm, atgādinājuma un informācijas zīmes par to, kur meklēt norēķinu kiosku, nereti arī zīmes pie veikala kasēm un arī audio rullīši. Dažviet pat atgādinošo zīmju komplekts uz katrām 5 automašīnām. Tās ir gan ceļa zīmes, gan lietošanas noteikumi, gan "Mobilly" maksāšanas norādījumi, gan atgādinājumi par stāvvietas lietošanu. Šo gadu laikā nav bijis pārmetumu, ka zīmes nebūtu pamanāmas.

Autostāvvietas noteikumi ir izvietoti uz vienas no lielākajām pieejamajām ceļazīmēm, noteikumos ir aprakstīta autostāvvietas regulējuma juridiskā puse un norādīta visa informācija, ko mums prasa Civillikums un norādītas sekas, kas būs par to, ja noteikumi netiks pildīti. Bet, arī neizlasot šos noteikumus, izvietotās ceļa zīmes pasaka visu autobraucējam svarīgo un vajadzīgo informāciju. Šīs zīmes netiek slēptas, tās ir standarta Latvijas ceļa zīmes, kā arī pamanāmas informatīvās zīmes. Ir tikai jāgrib šīs zīmes ievērot.

Kontruktīva sadarbība vai šantāža?

2016. gadā paši esam ierosinājuši tikšanos ar PTAC pārstāvjiem, lai izprastu, kā varam uzlabot savas procedūras. Pavisam ar PTAC pārstāvjiem esam tikušies 5 reizes, tai skaitā 2 reizes ar centra direktori.

No sirds esam ticējuši Ekonomikas ministra sludinātajai tēzei ministrijas interneta vietnē un stratēģijā, ka "viens no uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna prioritārajiem rīcības virzieniem ir "Uz klientu orientēta valsts pārvalde", kas savā ikdienas darbā ievēro "Konsultē vispirms" principu. Un uzraugošo iestāžu galvenais pienākums ir būt uzņēmēja uzticamam palīgam un sadarbūbas partnerim. Iestāžu pienākums ir nodrošināt, ka uzņēmēji zina par saviem pienākumiem pret klientiem, darbiniekiem un valsti, un godprātīgi tos pilda."

Esam skaidrojuši katru PTAC pieprasījumu, snieguši uzņēmuma dokumentus, finanšu informāciju un izmaksu aprēķinus, sistēmas koda daļas, pierādījuši, ka neviltojam fotogrāfijas, skaidrojuši iekšējās procedūras, snieguši stāvvietu noteikumu projektus uzziņām, izvietojuši papildu informatīvās norādes uz kioskiem, atbildējuši uz katru PTAC iesūtīto sūdzību ar detalizētu skaidrojumu un pierādījumiem kā tiesā.

Esam arī reaģējuši un izpildījuši pavisam dīvainas PTAC prasības, piemēram, esam mainījuši zīmes stāvvietā, pamatojoties uz 1 sūdzību, kur apmeklētājs nav varējis atrast reģistrācijas kiosku. Piebildīšu, ka kiosks atrodas katrā veikala ieejā un pārējo 500 000 klientu spēja atrast šo kiosku nebija pietiekams arguments PTAC. Tāpat, atbilstoši PTAC prasībai, kas balstīta uz 2 sūdzībām, esam pārprogrammējuši reģistrācijas kiosku sistēmu, ignorējot citu četru miljonu klientu veiksmīgās reģistrācijas.

Mēs esam atvērti un esam rosinājuši PTAC un atbildīgajām ministrijām gan vienotu noteikumu projektus autostāvvietu lietošanai, gan informatīvās un izglītojošās kampaņas, gan snieguši informāciju par savām procedūrām, lai tās padarītu patērētājam pēc iespējas draudzīgākas.

Pašlaik sadarbība ar PTAC šobrīd vairāk līdzinās teroram. Esam saņēmuši sodu, kas ir rekordliels – attiecībā pret uzņēmuma apgrozījumu, mums piešķirtais sods ir 11 reižu lielāks nekā jebkad Latvijā. Proporcionāli PTAC pat ātro kredītu nozares uzņēmējus sodīja daudz maigāk.

Par "Cityparks" Latvija

"Cityparks" ir autostāvvietu apsaimniekotājs ar 52 stāvvietām, katru gadu uzņēmums vismaz četrkāršo nomaksāto nodokļu apjomu un pastāvīgi paplašina savu darbinieku komandu. 25 no "Cityparks" apsaimniekotajām stāvvietām ir maksas stāvvietas, kas atrodas pie veikaliem un tikai 2 tradicionāli ir bezmaksas stāvvietas pie veikaliem ar laika ierobežojumu. Maksas autostāvvietas un stāvvietas ar laika ierobežojumu pie tirdzniecības centriem Rīgā nav retums, tādas izvēlas organizēt tie lielveikali, kuri atrodas teritorijās ar blīvu satiksmi, apdzīvotību vai biroju centriem un vienlaikus ar ierobežotām iespējām auto novietošanai. Šī ir normāla prakse Rīgā jau 10 gadu garumā, jo lielveikali un citas iestādes tā vēlas pasargāt savus klientus un saglabāt viņiem autostāvvietas.

Paldies "Cityparks" klientiem, ka izmantojat mūsu autostāvvietas, kas ciena un ievēro likumu, kas redz un grib saprast noteikumus. Paldies mūsu klientiem, kas novērtē sadarbību un izprot esošo situāciju. Aicinām visus apmeklētājus braukt droši, būt godīgiem un ievērot autostāvvietu lietošanas noteikumus!