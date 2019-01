Sergejs Volvenkins: Sešas digitālā mārketinga tendences 2019. gadā

Sācies jauns gads, un ir īstais laiks aplūkot digitālā mārketinga tendences, kas būs aktuālas 2019. gadā. Saraksts ar šī gada tendencēm tika sastādīts, apkopojot vairākus pasaulē vadošos resursus, kā arī ņemot vērā viedokļu līderu domas.

Globālās tendences noteikti būs interesantas eksportējošiem uzņēmumiem. Bet pieminēsim arī tendences, kas dominēs Latvijas tirgū.

1. Mākslīgais intelekts uzlabos reklāmas kampaņu kvalitāti

Mākslīgais intelekts (Artificial intelligence jeb AI) un mašīnmācīšanās (Machine Learning) arvien vairāk ienāk mūsu dzīvē. AI jau plaši izmanto medicīnā, izglītībā, loģistikā, banku sektorā u.c. jomās. Reklāmas nozare nav izņēmums. Viens no lielākajiem AI izmantošanas ieguvumiem ir personalizācija, t.i., reklāmas speciālisti var automātiski rādīt reklāmu konkrētām mērķgrupām ar pielāgotiem reklāmas saukļiem, reklāmas tekstiem un bildēm. Atkarībā no lietotāja paradumiem automātiski mainās arī reklāmas ziņojumi, ko viņš redz.

ML ļoti aktīvi tiek izmantota arī solīšanas laikā (CPC, CPM vai CPV noteikšana).

Saskaņā ar "Blueshift" pēdējā pētījuma datiem jau 26% uzņēmēju izmanto AI reklāmas kampaņu optimizācijas nolūkos (avots: blueshift.com). Savukārt "Forrester's Global State of Artificial Intelligence" pētījuma dati liecina, ka 57% uzņēmumu izmanto AI, lai uzlabotu apkalpošanas kvalitāti (par čatbotiem lasiet tālāk) (avots: Forrester Research Inc.). Latvijā šie skaitļi noteikti ir zemāki, bet tendence paliek spēkā. Tie uzņēmumi un reklāmas aģentūras, kas izmantos AI priekšrocības, varēs panākt labākus rezultātus.

2019. gadā reklāmas speciālisti arvien mazāk piedalīsies procesos, kas saistīti ar cenas noteikšanu par klikšķi, auditorijas atlasi, kā arī relevanta reklāmas ziņojuma rādīšanu konkrētai auditorijai. Proti, nevis reklāmas speciālists noteiks, ka mājaslapas apmeklētājam jāreklamē, piemēram, dīvāns, bet AI to pats sapratīs, balstoties uz lietotāja interesēm, meklēšanas paradumiem u.c. signāliem.

Lieki teikt, ka AI palīdz padarīt reklāmu efektīvāku. Tehnoloģijas mērķis ir rādīt reklāmu tiem cilvēkiem, kam tā varētu būt saistoša, un tad, kad viņiem tas ir aktuāli.

Varam apskatīt vienu AI izmantošanas praktisku piemēru. Iedomājaties, ka taisāt dzīvoklī remontu un tuvākajā laikā plānojat iegādāties mēbeles un sadzīves tehniku. Skaidrs, ka jūsu uzvedība internetā mainīsies un jūs aktīvāk sāksiet apmeklēt mājaslapas, kas piedāvā mēbeles un sadzīves tehniku. Droši vien jūs izmantosiet "Google" meklētāju un pētīsiet atsauksmes, kā arī bieži lasīsiet aprakstus par produktiem, pētīsiet, salīdzināsiet cenas, aprakstus, piedāvājumus. Tas viss norāda uz to, ka esat "karsts" un drīz veiksiet pirkumu.

AI šajā gadījumā ir tehnoloģija, kas palīdz mēbeļu tirgotājam atrast potenciālo klientu. Tehnoloģija pati atradīs cilvēku, kas ar savu uzvedību parāda, ka drīz iegādāsies mēbeles, kā arī pati noteiks, ka par šādu "karsto" potenciālo klientu jūs esat gatavs maksāt lielāku cenu par klikšķi. Faktiski reklāmas speciālistam tikai jāiedod sistēmai reklāmas maketi.

2. Lietotāji patērēs vairāk video satura

Pasaulē tiek radīts arvien vairāk satura, un tas liek mārketinga speciālistiem meklēt satura nodošanas formas, ar kuru palīdzību var nodot ziņu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk.

Video saturs nav jauna tendence, bet 2019. gadā palielināsies nepieciešamība ņemt vērā tieši šo satura formātu.

73% no Amerikas iedzīvotājiem iesaistās ar video saturu (avots: Forbes.com). Tas nozīmē, ka 7 no 10 iedzīvotājiem patērē video saturu. Tas ir ļoti spēcīgs signāls uzņēmējiem par labu video satura izmantošanai. Latvijā tādi pētījumi vēl nav veikti, bet, ņemot vērā kopējās attīstības tendences un lietotāju uzvedību internetā, var pieņemt, ka situācija varētu būt līdzīga.

59% vadītāju apgalvo, ka viņi labāk noskatīsies video, nekā lasīs to pašu tekstu (avots: wordstream.com).

Saskaņā ar "Cisco" datiem 2021. gadā 80% no visa interneta trafika pasaulē veidos tieši online video trafiks (avots: Cisco.com).

Satura ražošana vienmēr prasījusi lielu iesaistīšanos no uzņēmēju puses. Radīt kvalitatīvu saturu ir pietiekami dārgs un sarežģīts process. Un ja šis saturs ir video formātā, tad rodas papildu prasības tā veidošanai.

Video satura priekšrocības jau sen ir zināmas: video labāk piesaista uzmanību, video labāk rada uzticamību, ir lielāka varbūtība, ka jūsu ziņu uztvers. Piemēram, video ziņām "Facebook" tīklā ir lielāks "Reach" (vairāk lietotāju redz ziņu) salīdzinājumā ar teksta publikācijām. Ar vienu vārdu sakot, video labāk pārdod. Un ņemot vērā, ka ne katrs konkurents var radīt kvalitatīvu video saturu, jūs noteikti varētu saņemt papildu pārdošanas un zīmola stiprināšanas kanālu. Tehnoloģijas šobrīd ir gājušas tik tālu, ka varat radīt kvalitatīvu video arī no telefona.

3. Viedokļu līderi būtu jāiekļauj uzņēmuma mārketinga stratēģijā

Viedokļu līderu (Influencers) kā mārketinga kanāla popularitāte pieaugs arī 2019. gadā. Reklāmas efektivitāte ar katru gadu samazinās, savukārt reklāmas apjomi (izdevumi) pieaug. Viedokļu līderi ir lieliska iespēja efektīvi nodod ziņu potenciālajam klientam savādāk. Viedokļu līderi var palīdzēt iepazīstināt potenciālos klientus ar jauno produktu vai atgādināt jau par esošo.

Ņemot vērā, ka arī 2018. gadā šī bija aktuāla tendence, viedokļu līderu skaits šogad turpina strauji pieaugt, kā arī šī nozare sāk sakārtoties (labāk zināmi spēles noteikumi, caurspīdīgas cenas utt.) gan pasaulē, gan arī Latvijā.

Latvijas uzņēmējiem 2019. gadā vairs nepietiks sadarboties ar jebkuru viedokļu līderi. Vajadzēs iemācīties atlasīt atbilstošos viedokļu līderus, pareizi ar viņiem komunicēt, kā arī prasmīgi vērtēt atdevi.

Ņemot vērā interesi par šo tēmu, 2018. gada vidū Latvijas Digitālo ekspertu biedrība rīkoja "Digital Networking" pasākumu par un ar viedokļu līderiem.

4. "Instagram" paliks arvien populārāks

Informācijas pārpilnā pasaulē (līdzīgi kā ar video) bildes ļauj nodot informāciju / ziņu ātrāk nekā teksts. Un dažos gadījumos ne tikai ātrāk, bet arī labāk / efektīvāk. Un cilvēkiem tas patīk – nav jāiedziļinās, nav jālasa. 2018. gadā "Instagram" pasaulē piedzīvojis strauju izaugsmi, jūnijā sasniedzot vienu miljardu lietotāju. Tas padara "Instagram" par vienu no ātrāk augošajiem sociālajiem medijiem pasaulē (avots: techcrunch.com). Arī Latvijā vērojams aktivitāšu pieaugums "Instagram" tīklā. Gada laikā lietotāju pieaugums ir 22%, un šobrīd "Instagram" Latvijā izmanto 510 000 cilvēku.

Arvien vairāk cilvēku izmantos šo kanālu, un uzņēmējiem šis kanāls kļūst arvien interesantāks. Ņemot vērā "Instagram" specifiku (bildes, video), ne katram uzņēmumam komunikācija šajā kanālā būs aktuāla un izdevīga. Bet ceļojumu aģentūras, apģērbu un apavu tirgotāji, kosmētikas, juvelierizstrādājumu pārdevēji noteikti varēs panākt vairāk, pievēršot uzmanību "Instagram" komunikācijai.

Svarīgi atzīmēt, ka "Instagram" pārsvarā izmanto auditorija zem 30 gadiem, kas nozīmē, ka "Instagram" un "Facebook" var arī nebūt konkurenti, jo "Facebook" mēdz uzskatīt par sociālo tīklu vecākai auditorijai.

5. Čatboti palīdzēs uzņēmumiem risināt mārketinga izaicinājumus

Cilvēkresursi ir ierobežoti un paliek arvien dārgāki. "Chatbot" risinājumi ir atbilde uz šo situāciju, un nav brīnums, ka tie strauji iekaro pasauli. Pateicoties mašīnmācīšanās tehnoloģijai, "Chatbot" priekšrocības ir acīmredzamas. Tādēļ arvien vairāk un vairāk uzņēmēju sāk tos izmantot. Tā 2018. gadā "Facebook" tīklā vien tika izveidoti 33 000 čatboti (avots: pymnt.com). Pēc "Gartner" datiem, 2020. gadā 25% klientu apkalpošanas servisu izmantos "Chatbot" risinājumus, salīdzinot ar 2017. gadu, kad izmantoja tikai 2% (Avots: Gartner).

Īpaši izdevīga "Chatbot" izmantošana ir lieliem un vidējiem uzņēmumiem, kur liels akcents tiek likts uz klientu apkalpošanu. Piemēram, ja no daudziem klientiem ir zvani / jautājumi par vienu un to pašu, tad "Chatbot" palīdz atbildēt uz šiem jautājumiem bez operatora (cilvēka) iejaukšanās. Bet šādā situācijā "Chatbot" risinājumi nav tik interesanti, jo klienti ātri saprot, ka runā ar robotu, un viņiem tas nepatīk. Klientiem ir negatīva pieredze, kas nav labi.

Nākošais līmenis ir, kad "Chatbot" izmanto mašīnmācīšanās tehnoloģiju. Tas nozīmē, ka sistēma pati mācās ar katru reizi arvien labāk un precīzāk atbildēt uz jautājumiem. Gala rezultātā klienti, komunicējot ar "Chatbot", nesaprot, ka runā ne ar cilvēku, bet ar datoru.

Vienu no piemēriem prezentējis "Google" savā konferencē. Paskatieties video un mēģiniet saprast, vai klients runā ar cilvēku vai robotu:

6. Visual search

"Es gribu tādu pašu kleitu. Kur es varu to nopirkt?" Informācijas apjomi pieaug – cilvēki arvien aktīvāk dalās ar saturu (bildes, video), parādās arvien vairāk viedokļu līderu, kas arī veido saturu vairāk un biežāk, uzņēmumi arī veido vairāk satura. Līdz ar to cilvēks nejauši var ieraudzīt jūsu produktu sava drauga pārpublicētā publikācijā, kas nebūs reklāma, un nemaz nezināt, kas tas par zīmolu un kur to var iegādāties.

Meklēšana pēc bildēm atrisina šo problēmu.

Saistībā ar šo tendenci uzņēmējiem būtu ieteicams rūpēties par bilžu aprakstiem ("file" nosaukums, "Title", "ALT tag"), kas atrodas mājaslapā.