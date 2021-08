Brāļi un māsas – bez viņiem mēs būtu citādi

"Brāļa vai māsas loma personības veidošanā ir ļoti svarīga, būtiskāka nekā cīņa par mātes mīlestību," apgalvo bērnu psihologs Marsels Rufo. Savulaik Freids brāļu un māsu attiecības skatīja no Edipa kompleksa aspekta. T.i., bērns sapņo izgrūst pretējā dzimuma vecāku, lai ieņemtu viņa vietu. Bet mūsdienu psiholoģija aplūko šo problēmu plašāk. "Brāļus un māsas apvieno pirmām kārtām tas, ka viņi ir bērni saviem vecākiem," saka analītiskā psihoterapeite Vitalina Čibisa. "Tādēļ viņi var identificēties viens ar otru, rūpēties viens par otru, sacensties."

Brāļiem un māsām ir viena kopīga unikāla pieredze – nākšana no vienas mātes klēpja, šīs "arhaiskās brāļu un māsu saišu veidošanās vietas", uzskata klīniskā psiholoģe Fransuāza Peile, kas rakstījusi grāmatu par brāļiem un māsām. "Savās fantāzijās viņi iedomājas sevi par viena ķermeņa daļu un šīs fantāzijas sava veida apstiprinājums ir brāļu un māsu fiziskā līdzība."

Lai šī sākotnējā saikne nepārrautos, bet stiprinātos, svarīga ir vecāku pozīcija. "Viņiem jāļauj bērniem veidot savu pasauli, savu atsevišķo brāļu un māsu savienību," saka ģimenes psihoterapeite Varvara Sidorova. "Tieši tajā viņiem rodas noslēpumi no vecākiem, viņi nosaka savus noteikumus. Tad viņiem veidojas vienotības sajūta."

Saikne ar brāli vai māsu skar pašus dziļākos personības slāņus, veido narcisisma pamatus. Līdz ar to brāļu un māsu attiecības nav pildītas tikai ar harmoniju, ko it kā saista ar "brālību". "Nezinu, kur mēs pamatojam to, ka brāļu un māsu attiecību pamatā ir mīlestība," rakstīja Zigmunds Freids, "ir pietiekami daudz piemēru par brāļu un māsu savstarpējo naidu pieaugušā vecumā, un bieži vien var konstatēt, ka tās ir sekas norisēm no bērnības vai pat dzimšanas. No otras puses, ir daudz pieaugušo, kas attiecas ar maigumu pret brāļiem un māsām, kaut bērnībā bijuši pastāvīgā naidā."

Neizbēgamā greizsirdība



Viss sākas ar otrā bērna ienākšanu ģimenē. Tā vienmēr vecākajai atvasei ir drāma – viņš nekad vairs nebūs ģimenes centrs. No pašiem sākumiem piesaiste mazākajam ir ar greizsirdības nokrāsu, dusmām un pat vēlēšanos, lai viņš nomirtu, dažkārt šīs vēlmes izsaka pat ļoti tieši.