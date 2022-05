Citādi, nekā iedomāts. Trīs mammas, kurām šī ir pirmā Mātes diena

Domas, ieceres un sapņi par to, kāda es būšu kā mamma kādā dzīves posmā kļūst par dzīves īstenību. "Delfi.lv" uzrunāja trīs jaunās mammas, kurām šī būs pirmā Mātes diena, kad jāsveic arī viņas pašas mammas godā. Kā viņas jūtas vēl šajā maziepazītajā dzīves lomā?

Prieks – sadzirdēt pirmos iekšējās mātes sirdsbalss čukstus

Aktrise Jana Herbsta ir mamma septiņas nedēļas vecajai Astrīdai Herbstai-Kalniņai. Jana par mammas lomu un sevi joko, ka ir "kā svaigi izcepta kanēļmaizīte". Tādēļ attiecināt Mātes dienu pret sevi viņai vēl šķiet kaut kas nereāls.

Bērniņš viņas dzīvē nācis kā liels pārsteigums, negaidīta dāvana, kas nesa līdzi ļoti lielu un patīkamu uztraukumu. "Pēc tam tas pārtapa absolūtā priekā, pat idillē, jo gaidību laiku man izdevās no sirds izbaudīt, domājot, ka katrs nākamais posms – trimestris – būs arvien grūtāks. Laiks paskrēja, taču jau tad sapratu, ka ilgošos pēc tā miera. "Manā vēderiņā meitai bija droši, visa bija pietiekami un uztraukties nebija par ko, jau tad nojautu, ka pēc dzemdībām tas mainīsies". Un tik tiešām – sieviete transformējas un dzimst jauna, daudz spēcīgāka būtne.

Foto: Laura Šūlmeistere

Es ļoti gatavojos dzemdībām, ļoti daudz veltīju tam laika un resursus, lasīju grāmatu "Gaidības un radības ar prieku" – tā mani ļoti nomierināja un deva ticību tam, ka ES pati varēšu to izdarīt (dzemdēt), es ļoti daudz strādāju ar ticību sev, savām bailēm un to pārvarēšanu. Informācijas klāsts ir tik milzīgs, ka tajā, šķiet, var noslīkt. Un topošās māmiņas pārņem bailes. Tās nereti nāk no izklaides industrijas radītā priekšstata par to, kas ir dzemdības – no filmās kliedzošām aktrisēm un šķietamo pasaules galu slimnīcas palātā. Piekrītu, ka dzemdības ir "viens traks pasākums", jo nekad dzīvē nekas tāds nav piedzīvots, tomēr galu galā ar visu grūtumu dzemdības bija tādas, kādas es tās vēlējos – dabiskas, pat teiktu, harmoniskas, cik nu tas bija iespējams – kontrolētas un bezbailīgas. Un tā nav veiksme, bet – liela ieguldītā darba rezultāts. Jāsaka milzīgs paldies manai vecmātei Lienei Draugai un manam līgavainim Kalvim, kuri bija man blakus no paša sākuma līdz beigām.