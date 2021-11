Tēvs, triangulācija un dzimumidentitāte jeb kā bērnam izveidot savu laimes mozaīku

Runājot par tēva lomu, svarīgi saprast, kā attiecību trijstūris tēvs-māte-bērns jeb triangulācija ietekmē bērna psihisko attīstību. Zigmunds Freids, balstoties darbā ar saviem pacientiem, izmantoja mītu par Edipu kā psihoanalītiskās teorijas metaforu. Triāde tēvs-māte-bērns ir pirmā attiecību forma no virknes citu trijstūrveida attiecību formām (vecāki-bērns-audzinātāji, vecāki-bērns-citi bērni, vīrs-sieva-vecāki, vīrietis-sieviete-profesija, vecāki-bērns-sabiedrība u.c.)

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mūsu kultūrā pirmais trijstūris veidojas no tēva ienākšanas attiecību diādē "māte-bērns''. Tas palīdz:

atbrīvoties no agrīnām simbiotiskām attiecībām ar māti (tēvs paņem bērnu no mātes klēpja un saka: "Tagad laiks doties un paskatīties, kas notiek plašajā pasaulē'');

uztvert un izrādīt agresivitāti;

pārvarēt šķiršanās trauksmi un bailes no atriebības par "pamešanu'';

izturēt pretējas emocijas;

atšķirt savas emocijas un fantāzijas no citu cilvēku emocijām un fantāzijām;

spēt konkurēt ar citiem;

iegūt drošības sajūtu tuvās attiecībās;

veidoties dzimumidentitātei;

emociju regulācijā (pirmām kārtām negatīvo, to, kuras grūti izturēt);

iegūt ticību sev, saviem spēkiem.



Bērns tādējādi iegūst drošību un neatkarību ne tikai savā ģimenē, bet arī ārpus tās. Bērns tad var "iekarot'' audzinātāju, draugus u.c. Gluži tāpat kā tēvs bērnam bija tāds kā atspēriena punkts jeb trešais attiecībā pret māti, tad tālāk šis trešais jau būs kāds cits (draugi, skolotāji, sabiedrība) – attiecīgi, jau trijstūrī vecāki-bērns-… Te, protams, ir svarīgi, vai bērns emocionāli "pārvietojas'' tikai šajā trijstūrī, vai arī vērš savu uzmanību "uz ārpusi''.

Triangulācija ir kā psihisks process, kam nepieciešamas attiecības. Ja kaut kādu iemeslu dēļ nav tēva, tad triangulācijas process nevarēs notikt vai arī tā norise būs apgrūtinoša, traucēta vai atlikta uz vēlāku laiku, kas noved pie dažādiem psihiskās attīstības traucējumiem, grūtībām sociāli adaptēties.

Te rodas jautājums, – vai nukleārās ģimenes saglabāšana, salīdzinot ar šķirtajām vai alternatīvās ģimenes formām, bērna psihiskajai attīstībai ir vislabākais variants?

Ja tā būtu, tad tas ietekmētu ne tikai sabiedrības attieksmi pret šķiršanos, bet rastos tāda kā stigmatizācija, kad vecāku šķiršanās būtu kā ekvivalents kādam acīmredzamam psihiskam traucējumam.

Kā veidojas stabila dzimumidentitāte



Lai labāk izprastu šo jautājumu, jāpievēršas teorijai. Zigmunds Freids ieviesa jēdzienu "edipālais vecums" (fāze jeb komplekss), kad bērnam ir četri līdz septiņi gadi. Tad zēni savas maigās jūtas (tāpat kā agrāk ) vērš pret māti (vēlas precēties ar mammu), bet meitenes (atdaloties no mātes, vēlas apprecēt tēvu) attiecībā pret tēvu. Tas nozīmē to, ka sava dzimuma vecāks kļūst par tādu kā konkurentu. Tas rada dažādas emocijas un konfliktus starp bērna narcistiskajām vajadzībām (vēlmi pieaugt) un vajadzībai būt drošībā (bailēm no nosodījuma).

Zēni tāpat turpina mīlēt tēvu, bet meitenes savu māti. Labvēlīgu apstākļu rezultātā, zēnam identificējoties ar savu tēvu, ir iespēja atrisināt šo konfliktu (starp mīlestību un bailēm) un atbrīvoties arī no bailēm (no tēva nosodījuma). Līdzīgi meitenes šo situāciju atrisina, identificējoties ar savu māti.

Tad jautājuma vietā: "Kurš no mums abiem (es vai tētis) vai abām (es vai mamma) mīl vairāk?'' rodas zēna secinājums: "Mēs abi (tētis un es) mīlam mammu un mamma mīl mūs.'' Savukārt meitenes secina: "Mēs abas (mamma un es) mīlam tēti un tētis mīl mūs.''

Tad arī izveidojas stabila dzimumidentitāte, morāles normas, vērtības un sirdsapziņa ("superego").

Foto: Shutterstock

No nesenas vēstures līdz mūsdienām jeb kā tēvi sāka iesaistīties bērna audzināšanā



Nedaudz atskatoties pagātnē, ap 1940. gadu, kad tika veikti pētījumi par to, kas notiek attiecībās starp bērnu un māti bērna pirmā dzimšanas gada laikā, – radās daudzi visai sensacionāli secinājumi. Vēlāk profesionāļu vidū (Goldstein/ Freud/ Solnit, 1979) veidojās uzskats: "Protams, brīnišķīgi, ka bērns aug pilnā ģimenē. Tajā pašā laikā viņa psihiskajā attīstībā vispirms jābūt labām attiecībām ar māti!''

Tas radīja sociāli politiskas sekas: tiesības aprūpēt bērnus, kuri dzimuši ārlaulībā, automātiski piešķīra sievietēm, tiesvedību procesos šķiršanās gadījumos aprūpes tiesības gandrīz vienmēr vienpersoniski ieguva mātes un tiesības tēvam satikt bērnu interpretēja kā tēvu tiesības, nevis kā pedagoģisku nepieciešamību, proti, kā bērna tiesības. Sekas bija graujošas – aptuveni 40 procenti šķirto vecāku bērnu trīs gadu laikā vispār netikās ar tēviem, bet 75 procentiem nebija regulāru tikšanos (Napp-Peters, 1985: Proksch, 2002). Sekas neaprobežojās tikai ar šķiršanos. 19. gadsimta otrā puse iezīmējās ar to, ka mazinājās tēvu atbildība bērna audzināšanā.