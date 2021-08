Kas jāņem vērā, ja esi kopā ar introvertu partneri

Gadās, ka pārī viens pārstāv introverto, bet otrs – ekstraverto tipu. Vai šāds emociju un temperamenta izpausmēs atšķirīgs tandēms var ne tikai mierīgi pastāvēt viens otram līdzās, bet arī izveidot stabilas attiecības? Jā, var, liekot lietā kopīgus centienus, sapratni un nepiemirstot par kompromisu mākslu. Par to, kas varētu noderēt, ja satiecies ar kādu, kurš ir noslēgtāks un atturīgāks nekā tu, vēstī portāls "Womanitely".

Sazinās lakoniskāk un saka, ko domā

Atšķirīgs saziņas stils ir viena no būtiskākajām lietām, kas jāņem vērā, esot kopā ar introvertu partneri. Ja viens ir runātīgāks, bet otrs labprātāk paklusē un var šķist, ka lieki nešķiež nevienu pašu vārdiņu, var gadīties, ka runātīgais uzskata par savu pienākumu aizpildīt klusuma pauzes vai arī nejūtas ērti to laikā. Tomēr jāņem vērā, ka tas ir viņa komunikācijas stils nevis attieksmes demonstrēšana – introverti cilvēki uz āru pauž mazāk emociju, bet vairāk racionālas domas un dara to lakoniski. Tā sakot, runā mazāk, bet ikreiz, kad viņi kaut ko saka, viņiem tas ir patiešām svarīgi. Introverti pievērš uzmanību cilvēkiem, kas viņus patiesi interesē, viņi saka un dara tieši to, ko domā.

Introvertie tipi enerģiju vairāk orientē uz savu iekšējo pasauli, tādēļ nereti viņiem ir vajadzīgs vairāk laika, lai pārdomātu lietas un notikumus; tāpēc viņu atbildes ir apzinātas. Ja partneriem gadījies ķīviņš, ekstravertais tips, iespējams, strīdu jau nākošajā dienā ir aizmirsis, kamēr introvertā tipa pārstāvis var sākt par to runāt pēc vairākām dienām. Ieteikums – pārmērīgs spiediens visu atrisināt šeit un tagad var izraisīt aizvainojumu un mazināt uzticēšanos pāra starpā, tādēļ ļauj partnerim apdomāties tik ilgi, cik viņam tas nepieciešams.

Vairāk laika vienatnē

Introvertajiem tipāžiem netrūkst komunikācijas prasmju, viņi nebūt nav antisociāli, viņiem vienkārši nav nepieciešama tik intensīva sabiedriskā dzīve, kā ekstravertajam tipam. Introvertiem ir nepieciešams ilgāks laiks vienatnē un klusumā, lai atjaunotu iztērētos spēkus un enerģiju.

Visizplatītākā kļūda, ko cilvēki mēdz pieļaut, ir mēģināt mainīt partnera temperamentu, piemēram, par katru cenu mēģinot piespiest viņu vairāk runāt vai bārstīt asprātības, kļūt sabiedriskākam. Sastopoties ar uzmācību, introverts, visticamāk, atkāpsies vēl solīti atpakaļ, lai neļautu piekļūt viņa īstajai dabai, pasargātu savu iekšējo pasauli.

Vērts domas un sajūtas piefiksēt rakstiski

Jā, dažreiz nav viegli pieņemt vienam otra īpatnības un atšķirīgās vajadzības. Kamēr tu vēlies iziet pavakariņot ārpus mājas, partneris labprātāk izvēlas palikt mājās. Vai arī tu esi tik ļoti emociju piepildīta, ka paud tās īpaši eksaltēti un pamanāmi, savukārt partnerim kādā mirklī kļūst grūti reaģēt un būt blakus tik spēcīgā emociju izvirdumā. Atceries, ka kompromiss ir veselīgu un ilgstošu attiecību ķīla! Galvenais, lai jebkurš kompromiss šķistu godīgs abām pusēm, neatstātu rūgtas mieles. Vēl – pāriem būtu jāiemācās veidot saikni, sarunāties un izteikt savas vajadzības, izvairoties no kritikas.

Visbeidzot, labs veids, kā introvertajam tipāžam izpaust emocijas un ātri vien atbrīvot prātu, ir rakstīšana, piemēram, veikt ierakstus dienasgrāmatā vai vienkārši ieviest blociņu, kur piefiksēt domas, atziņas, sajūtas. Ja kādreiz ir grūti izteikties, var iedot partnerim izlasīt uzrakstīto. Tā abi jutīsies ne tikai uzklausīti, bet arī sadzirdēti.