Kur divi, tur trešais...

Skaitlis 3 mēdz tikt asociēts ar kaut ko pozitīvu un stabilu. Piemēram, trīs olimpiskie medaļnieki, trīs musketieri. Taču attiecībā uz mīlestību šīs asociācijas vairs nav tik stabilas. Mīlas trijstūris nozīmē drāmu, nepatikšanas un salauztas sirdis. Bet intīmās dzīves jautājumos mīlas prieki trijatā ir uz robežas ar sajūsmu un satraukumu, problēmu un risinājumu. Kad un kā šo skaitli realizēt, un kad tas jāatstāj plauktiņā pie nepiepildītajiem sapņiem? Meklējām atbildes statistikā un pie seksologa, seksopatologa Artūra Vāveres.



Fantazē, bet nedara?

Psihoanalītiķa Arno Kārlena grāmatā "Threesomes: Studies in sex, power and intimacy", analizējot dažādus seksuālās trijotnes aspektus, iekļautas intervijas ar cilvēkiem, kuri detalizēti izklāsta savas domas, jūtas par pieredzēto. Kā var nojaust, pārdzīvotais atšķiras un variējas sajūtu gammā no jautrības, piedzīvojuma līdz riskam un greizsirdībai. Sekss trijatā nav plaši pētīts jautājums, vēl jo mazāk tāds, kas noris viena dzimuma starpā. No tiem pētījumiem, kas ir, var šo un to secināt. Piemēram, ka fantazēt protam, bet reālajā dzīvē iemiesot nav nemaz tik populāri, kā gribētos un varētu domāt.

2014. gada tiešsaistes aptaujā vairāk nekā 1500 aptaujātie respondenti vīrieši atzinuši, ka sekss trijatā ir viena no piecām populārākajām fantāzijām. 2018. gada aptaujā ar 4175 respondentiem vecumā no 18 līdz 47 gadiem secināts, ka tā ir fantāziju topa pirmajā vietā. Bet kā ir ar izpildījumu? Indiānas universitātes 2017. gada aptaujā šī ir viena no retākajām dzīvē piepildītajām fantāzijām (to apstiprinājuši tikai 10 procenti sieviešu un 18 procenti vīriešu), līdzīgi dati iegūti arī Kanādas Ņūbransvikas universitātes 2017. gada apskatā, kur no 274 cilvēkiem, lai gan interese ir 64 procentiem, tikai 13 procentiem ir bijusi reāla pieredze.

Lai ko rāda un pierāda statistika, seksopatologs Artūrs Vāvere iesaka uz šiem datiem raudzīties ar skepsi, vairāk vai mazāk statistika ir arī manipulācija ar sabiedrības viedokli. Piemēram, mēģinot iestāstīt, ka par seksu trijatā ir jāfantazē: "Visas statistikas, kas ir attiecībā uz seksuāliem jautājumiem, ir ieinteresētu cilvēku radītas. Manā uztverē, mākslīgi radītas. Kur mums kaut ko vajag, tur pievelkam aiz ļipiņas un saņemam nepieciešamo rezultātu, to, kas datu veidotājam ir izdevīgi. Kurš maksā, tas pasūta mūziku. Pat zinātnē un medicīnā ļoti bieži tas, kas pasūta, tiek arī pie vajadzīgā rezultāta. It kā zinātniski ticams. Un sekss ir temats, kas ir aktuāls, ko cilvēki pieprasa un kas ir interesanti.

Ar statistikas datiem var diezgan viegli manipulēt, sabiedrības viedokļus pasniegt pēc savas vajadzības. Gan jautājumos par seksu trijatā, gan par svingeru klubiem, gan anālo seksu, cik labi, cik dažādi un ka visiem jāizmēģina. Citā statistikā skatoties, pirmajā vietā būs anālais sekss, citā orālais, un cilvēks, kurš ar to nenodarbojas, iedzīvojas mazvērtības kompleksos. Nu kā, visi, izņemot mani, ar to nodarbojas vai fantazē, tātad ar mani kaut kas nav kārtībā. Mākslīgi tiek radīta tendence pagrūst, virzīt uz to."

Kāpēc "jā" un kāpēc "nē"?



"Var būt trīs, var būt četri vai vairāk. Tā, kas uz šādu seksu "pagrūž", droši vien ir interese, saskatījies, saklausījies un salasījies, ka trijatā ir ļoti forši. Ja skatāmies uz pāru attiecībām, varētu būt, ka otrs kaut ko nevar sniegt, piepildīt, kaut kā pietrūkst un gribas no malas ko interesantāku. Lielāku uzbudinājumu, piemēram, vai gados vecāki pāri pieņem jaunāku partneri – vīrieti, meiteni –, lai mazliet uzfrišinātu attiecības. Jebkurā gadījumā aizliegtais auglis ir tas garšīgākais. Bieži mēdz būt tā, ka izmēģinot saprot – tur nekā īpaša nav. Interese apmierināta, vēlme piepildīta un vairs netiek atkārtota," skaidro Artūrs Vāvere.