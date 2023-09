Viszinošās sociālo mediju ekspertes atradušas ideālo vīru: nūģi

Ierasts, ka vīrieši, kuru kaislība ir komiksu grāmatas, datorspēles, "Zvaigžņu kari" un jebkas cits fantāziju pārpilns, nav tie, kuri varētu lepoties ar varonīgiem, daudzskaitlīgiem romantiskajiem piedzīvojumiem. Šogad, šķiet, situācija ir mainījusies. Viņi pavērsuši skatienu pāri grāmatas malai un dodas pierādīt pretējo! Un internets tam palīdz.

Kā sociālajos medijos apliecina sieviešu tūkstoši, īpašības, kas cilvēku padara par nūģisku, esot tās pašas, kas viņus padarot par lieliskiem, apprecēšanas vērtiem vīriešiem. Podkāstu veidotājas Izabelas Braunas "TikTok" video, kurā viņa apliecinājusi, ka "gīki ir vislabākie vīri", kļuvis virāls. Viņa paziņojusi, ka sabiedrības aizspriedumu dēļ, nūģi netiekot pietiekami novērtēti. Šis paziņojums bija reakcija uz citas sievietes video jautājumu par to, kā atrast vīrieti, kurš ir iejūtīgs, uzmanīgs, labs tēvs un zina kā sievu lutināt. Braunas atbilde skanēja tieši: "Tie ir nūģi!"

"Ja godīgi, mani uztrauc tas, kā amerikāņu literatūrā, kino, TV šovos atveido nūģiskas, gudrās meitenes, kuras kļūst pievilcīgas pieaugot," viņa saka un piemin populārās filmas – romantisko "She's All That" un "Never Been Kissed".

Viņa min iezīmes, kas jāuztver kā nūģu – potenciālo, lielisko vīru – "zaļie karogi" jeb pozitīvās īpašības: "Skaļi un skaidri – ja viņam pieder gaismas zobens, ja ir iegādājies zizli no "Harija Potera" burvestību pasaules, ir apsēsts ar Ahsoka Tano (tēls "Zvaigžņu karos" –aut.) – skrien pie altāra!" Un bonusa punkti pienākoties tiem, kuri dievina monopolu.

Kādēļ viņa šīs intereses tulko kā laba vīra kvalitātes? Tas nozīmējot, ka šāds vīrietis spēs novērtēt partnera individuālās intereses un izpratīs aizraušanās, kas ne vienmēr ir citiem saprotamas. "Tie mazie, nenovērtētie nūģi izaug par vīriešiem, kuri saprot, kas šeit notiek," un norāda uz sirdi.

Brauna šajos uzskatos nav viena. "Manam vīram ir "Gredzenu pavēlnieka" zobens un tieši tad sapratu – viņš ir īstais," apstiprinājusi cita "TikTok" satura veidotāja Elise Maijersa. "Apprecējos ar animācijas mīlošu, nūģisku "geimeri". Neko šajā pasaulē nemainītu!" Un citas apstiprinājušas ar pierādījumu video, demonstrējot vīru bērnības fotogrāfijas: "Viņai ir taisnība. Tie ir nūģi... Mans vīrs ir lielisks. Viņš ir mīļš, labsirdīgs, mīlošs, lielisks tēvs."

Vīrietis, attiecību influenceris ar segvārdu @urdivorcesurvivalguide arī ir reaģējis un skaidro, ka autsaidera būtība ir tā, kas gīkus padara par lieliskiem partneriem. "Redzot visas šīs skaistās meitenes, kuras no "pievilcīgajiem" vīriešiem ir saņēmušas sliktu izturēšanos, guvušas tādu kā mācību programmu – ko attiecībās nedarīt," viņš saka.

Protams, nekas nav vispārināms un garantēts. Pašpasludinātais nūģis Džastins skaidro, ka, ja sieviete tiekas ar šādu vīrieti, turpretī pašai šādu nūģisku interešu un īpašību nav "un nav gatava kļūt pat šīs kultūras sastāvdaļu", tad uz jēgpilnām attiecībām nevarot cerēt. Protams, kopīgas intereses rada dziļākas attiecības, bet eksperti pārliecina, ka tas nav pats svarīgākais. Partneris ar atšķirīgām interesēm var veicināt attiecību un interešu daudzpusīgumu. Tas, kas ilgtermiņā patiešām ir svarīgi, ir līdzīgas vērtības, ko ar interesēm jaukt nevajag.