Jauniešu iesaistei darba tirgū izveidots 'Darba Tinderis'

Sociālais uzņēmums "Visas iespējas" izstrādājis platformu darba meklētājiem – "Darba Tinderi", kas piedāvā jaunu risinājumu jauniešu iesaistei darba tirgū. No 23. maija līdz 9. jūnijam notiks bezmaksas tiešsaistes darba meklēšanas pasākums "Darba Tindera festivāls", kas pulcēs vairāk nekā 50 darba devēju un ap 1000 darba meklētāju no visas Latvijas.

"Darba Tinderis" ir tiešsaistes platforma – "Darbatinderis.lv", kurā trīs nedēļu laikā darba meklētājiem būs iespēja atrast darbu vairāk nekā 10 dažādās jomās, sākot ar iespējām mārketinga, IT vai tūrisma jomā un beidzot ar tehniskākiem, finanšu vai pat vasaras darbiem.

Platformā būs iespējams vienuviet ne tikai izveidot savu profilu, kas aizstās neskaitāmu CV un motivācijas vēstuļu radīšanu, ātri un viegli pieteikties vakancēm, bet arī veikt nākamo soli - ērti sarunāt tiešsaistes tikšanos ar potenciālo darba devēju. Pasākums notiks tiešsaistē, tāpēc reģistrēties un piedalīties tiek aicināts jebkurš Latvijas iedzīvotājs, neatkarīgi no dzīvesvietas un laika pieejamības. Pieteikšanās pirmajam "Darba Tindera" festivālam jau ir sākusies.

Pasākumā piedalīsies vadošie uzņēmumi Latvijā, kas piedāvā gan klātienes, gan attālināto darbu, to skaitā: "Air Baltic Corporation", "Lidl Latvija", "Scandiweb", "Magebit", "Zalaris HR Services Latvia", "ELKO Grupa", "Ursus Forwarding" un citi, stāsta "Visas iespējas" mārketinga vadītāja Anastasija Ciesa.

Vietne veidota pēc iepazīšanās platformu principa, tikai šajā gadījumā lietotājs izveido savu profilu ar mērķi meklēt darbu. Platformā jaunie profesionāļi varēs redzēt tās darba iespējas, kurās interese ir bijusi abpusēja – gan no darba meklētāja, gan no uzņēmuma pārstāvja puses. Pasākumā tiks publicētas vairāk nekā 100 vakances, kā arī atsaucība no jauniešu puses ir acīmredzama – mājaslapā jau reģistrējušies vairāk nekā 200 jauno profesionāļu.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2022. gadā katrs desmitais jaunietis Latvijā nestrādā un arī izvēlas nestudēt. Projekts tika uzsākts, lai piedāvātu jaunu risinājumu jauniešu bezdarbam Latvijā. "Ikdienā pieteikšanās darbam ir kaitinošs process abām pusēm. Jauniešiem nepieciešams veidot atšķirīgus CV, rakstīt motivācijas vēstules un pārbaudīt katru dienu, vai ir atbilde no uzņēmuma, savukārt kompānijām ir jāizskata desmitiem bezpersonisku pieteikumu. Šis process ir vienpusējs un garlaicīgs. Tāpēc mēs ar "Darba Tinderi" vēlamies darba meklēšanu padarīt ātrāku un procesu – iesaistošāku!", dalās uzņēmuma "Visas Iespējas" veidotājs Gustavs Mārtiņš Upmanis.

"Visas Iespējas" ir sociālais uzņēmums, kas strādā ar jauniešiem, īstenojot dažādus projektus (piemēram, projektu "Go Remote"), apmācības un pasākumus, kā arī uzturot platformu "visasiespejas.lv". Projekts "Darba Tinderis" top sadarbībā ar attīstības finanšu institūcijas "Altum" sociālās uzņēmējdarbības grantu, kas piešķirts nodarbinātības uzlabošanai Latvijas jauniešiem.

Dalībai "Darba Tindera" festivālā iespējams pieteikties līdz 23. maijam.

