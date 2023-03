Kā iegūt sapņu darbu attālinātā darba intervijā. Vērtīgi eksperta ieteikumi

Gads jau iešūpojies un varbūt pienācis laiks īstenot savas iepriekšējā gada ieceres – beidzot atrast sapņu darbu, vai uz kādu laiku pārcelties uz citu valsti. Ar ko sākt? Pirmkārt, neierobežot savas vēlmes un skatīties plašāk, jo attālinātā darba apstākļos birojs var būt visa pasaule. Otrkārt, sākt plānu īstenot soli pa solim. Pēc īstā darba sludinājuma atrašanas un pieteikšanās vakancei būtiski ir rūpīgi sagatavoties intervijai.

Eksperti apkopojuši ieteikumus, kā iegūt savu sapņu darbu attālinātā darba intervijā, kas būs noderīgi arī jebkurā citā darba intervijā.

Kā sagatavoties intervijai

"Gatavošanās attālinātai darba intervijai kopumā daudz neatšķiras no tā, kas jāpaveic, dodoties uz interviju klātienē. Tieši tāpat kā pirms jebkuras intervijas ir rūpīgi jāpārdomā, kāpēc vēlies pieteikties konkrētajai vakancei, vai tiešām esi gatavs attālinātā darba ikdienai un darbam komandā, kas strādās dažādās laika joslās, kas tevi piesaista tieši šajā uzņēmumā, kādas neaizstājamas prasmes un pieredzi vari piedāvāt un ko vēlies sasniegt. Tomēr ir dažas nianses, kas jāņem vērā, piemēram, daudz lielāka uzmanība jāpievērš ne vien apģērbam, bet arī videi ap tevi un tehnisko ierīču pareizai darbībai, lai intervija nepārtrūktu pusvārdā," stāsta Līna Lāsa (Liina Laas), HR platformas "Deel" paplašināšanās vadītāja Centrāleiropā un Austrumeiropā.

Uzmanīgi izlasi darba aprakstu. Iepazīsties ar visām amata apraksta detaļām, lai varētu sagatavot atbildes uz iespējamiem jautājumiem un zinātu, ko pajautāt potenciālajam darba devējam. Ja neesi pārliecināts, ko daži darba aspekti ietver, nekautrējies to noskaidrot intervijas laikā.

Rūpīgi sagatavo savu CV un motivācijas vēstuli. Katrs cilvēks ir personība. Nebaidies parādīt, kas esi! Ja tev ir prasmes, zināšanas un sasniegumi, ar ko lepoties, šis ir īstais brīdis neturēt sveci zem pūra. Centies izcelt tās kompetences, kas minētas konkrētajā darba aprakstā, taču nekautrējies norādīt arī citas prasmes – varbūt kāda no tām var negaidīti raisīt īpašu darba devēja interesi par tevi. Jo vairāk par sevi pastāstīsi, jo precīzākus jautājumus tev varēs uzdot potenciālais darba devējs un jo izsmeļošākas atbildes varēsi sniegt.

Pārbaudi ierīces un interneta savienojumu. Videointervija nekārtīgā vidē, nepareizi funkcionējoši rīki vai sakaru pārrāvums visnepiemērotākajā brīdī ir īsceļš uz izgāšanos attālinātā darba intervijā. Laikus sakārto telpu un pārbaudi visu nepieciešamo aprīkojumu. Pārliecinies, ka pārzini intervijas platformas tehniskās iespējas un interneta savienojums darbojas nevainojami!

Pārdomā atbildes uz jautājumiem, kurus tev gandrīz noteikti uzdos

"Darba intervija videoformātā nav pats ērtākais risinājums, tāpēc nav brīnums, ka daudzi attālinātas intervijas laikā nervozē vēl vairāk nekā klātienē. Ja būsi saspringts un uztraucies, nevarēsi rādīt pārliecinošu sniegumu. Tāpēc līdz ar savu līdzšinējo darba pieredzi un zināšanām pārdomā arī to, ko atbildēsi uz jautājumiem, kas palīdz darba devējam noskaidrot, cik motivēts esi iegūt šo darbu, kādas ir tavas vērtības un kā tās saskan ar uzņēmuma vērtībām, cik labi proti atrast un analizēt informāciju. Skaidras atbildes palīdzēs justies drošāk," iesaka Līna Lāsa.

Pārdomā atbildes uz šādiem jautājumiem.

Kā uzzinājāt par šo darba piedāvājumu?

Vai esat kādreiz vērsies pie mūsu uzņēmuma kā klients vai kā potenciālais darbinieks, un kāda bija jūsu pieredze?

Kas jūs visvairāk uzrunāja mūsu darba sludinājumā?

Kāpēc vēlaties strādāt attālināti?

Kas jums visvairāk patīk darbā, kuru pašlaik darāt?

Ņem vērā, ka ikviens darba devējs vēlēsies noskaidrot, vai patiešām esi ieinteresēts strādāt tieši šajā uzņēmumā, nevis tikai uz labu laimi šauj katrā mērķī, kas pagadās ceļā. Tāpēc rūpīgi pārdomā, kas būs tavi lielākie ieguvumi, strādājot attālināti. Iespēja dzīvot savā sapņu mājā? Vairāk laika ģimenei? Vairāk laika vaļaspriekiem? Ja vēlies strādāt attālināti tikai tāpēc, ka ikdiena birojā ir trokšņaina, iespējams, tev vienkārši vajadzīgs darbs citā, klusākā un mazākā, birojā un darbadiena, neizejot no mājām, tev ātri apniks.

Foto: Pixabay

Intervijas diena klāt!

Dod sev laiku starp intervijām. Vairākas intervijas vienā dienā? Brīnišķīgi! Bet ņem vērā, ka klasiska attālinātā darba kļūda ir pārāk blīvs sazvanu grafiks. Ja tev nav laika sakārtot domas un pārslēgties no vienas tēmas uz nākamo, jutīsies satraukts un nesagatavojies.

"Attālinātais darbā pieņemšanas process bieži vien tieši atspoguļo uzņēmuma vērtības un pieeju darbam. Ja intervijas process ir saraustīts, haotisks vai neefektīvs, intervējamais pieņems, ka visa uzņēmuma ikdiena ir tāda pati. Taču jārēķinās, ka tas pats princips darbojas pretējā virzienā – arī darba devējs vērtēs, cik organizēts un kosntruktīvs tu esi," brīdina Līna Lāsa.

Lai gan šķiet, ka nav nekā vienkāršāka, kā noklikšķināt uz saites, lai pievienotos sapulcei, ir vērts atvēlēt vismaz 20 minūtes starp vairākiem zvaniem. Šajā laikā varēsi noskaņoties nākamajai sarunai, pārbaudīt savu izskatu vai gluži vienkārši iedzert malku ūdens.

Vēlreiz pārbaudi ierīces un interneta savienojumu. Šis padoms var šķist apnicīgs, taču tas ir pamatots. Izšķiežot sarunu biedra laiku tehnisku nebūšanu dēļ, labu iespaidu par sevi neradīsi.

Neatkarīgi no tā, kurā platformā notiek intervija un cik labi to pārzini, vēlreiz pārbaudi, vai esi pierakstījies un devis programmatūrai atļauju izmantot mikrofonu un kameru, vai audio un video ierīces darbojas, kā nākas, un vai kameras skatā viss ir kārtībā – tu neesi pārāk izgaismots, fons ir atbilstošs utt. Ja lieto austiņas ar iebūvētu mikrofonu, izmanto audio priekšskatījumu, lai pārliecinātos, ka ierīce uztver tavu balsi. Dažas minūtes pirms intervijas pārslēdz ierīci režīmā "Netraucēt", lai ienākošie paziņojumi nenovērstu uzmanību no sarunas. Un pats galvenais – esi gatavs problēmām interneta savienojumā! Sagatavo rezerves plānu, piemēram, iespēju pārtraukt video tērzēšanu vai pat pāriet uz tālruņa zvanu. Lūdz atkārtot jautājumus, ja ir grūti skaidri sadzirdēt vai tīmekļa kamera sastingst.

Atceries, ka darba intervija ir saruna. Jebkurā darba intervijā piedalās vismaz divi cilvēki. Tas nozīmē, ka tev būs jāatbild uz jautājumiem, bet tā ir arī iespēja noskaidrot to, ko pats vēlies uzzināt. Turklāt visiem sarunas dalībniekiem jārūpējas, lai saruna būtu patīkama. Darba intervijai nav jābūt neveiklai vai pārāk formālai – tā ir iespēja savstarpēji iepazīties.

Foto: Shutterstock

Ja iespējams, intervijas laikā stāvi kājās – tas ļauj vieglāk elpot, uzlabo stāju un sniedz vairāk brīvības izmantot žestus un ķermeņa valodu. Nemēģini veidot tiešu acu kontaktu, skatoties kameras objektīvā, bet gan praktizē šādu shēmu: lēni pārvieto skatienu no sarunu biedra kreisās acs uz labo aci un tad uz kameras objektīvu. Tas līdzināsies dabiskam acu kontaktam un vienlaikus netraucēs nolasīt sarunu biedra sejas izteiksmi.

Nekautrējies jautāt par uzņēmuma kultūru. Kopīgas vērtības ir spēcīgs pamats labai sadarbībai. Daudzu tiešsaistes interviju galvenais trūkums ir tas, ka darba meklētāji nevar patiesi izjust uzņēmuma kultūru – redzēt, kur citi darbinieki pavada laiku, cik viņi ir aizņemti, vai viņi ir saspringti vai izbauda savu darbu. Tāpēc uzdod jautājumus!

Kā izskatās parasta darba diena uzņēmumā?

Kādus trīs vārdus jūs izvēlētos, lai raksturotu darba vidi?

Kā komanda sadarbosies?

Cik atvērti ir saziņas kanāli?

Kāda ir uzņēmuma attieksme pret dažādību un iekļaušanu?

Ar kādiem izaicinājumiem esat saskārušies, strādājot attālināti, un kā tos pārvarējāt?

Neatkarīgi no tā, kur tu fiziski atradīsies, veicot savus pienākumus, tu grasies kļūt par daļu no šī uzņēmuma. Tāpēc uzņēmuma vērtībām būtu jāsaskan ar tavējām.

Darba devējam ir jāparūpējas par darba attiecību likumisko pusi

"Attālinātā darba pasūtītājam, tāpat kā jebkuram citam darba devējam ir jānodrošina viss nepieciešamais, sākot no darba līguma līdz atalgojuma izmaksai un nodokļu nomaksai atbilstoši darbinieka mītnes valstij. Tā ir daļa no darbinieka tiesībām," uzsver eksperte. Viņa skaidro: "Tieši atšķirīgie likumi un prasības, kas saistās ar stundām ilgu situācijas izpēti un sarežģītu risinājumu meklēšanu, ir biežākais apstāklis, kas attur darba devējus no darbinieku algošanas ārvalstīs. Bet tā kā trūkstošo speciālistu algošana ārvalstīs nereti ir vienīgais risinājums, kā uzņēmumā nodrošināt nepieciešamās kompetences un zināšanas, uzņēmumi meklē iespējas, kā optimizēt un vienkāršot visu, kas saistīts ar HR procesiem un tā ir viņu, nevis attālināti nolīgto speciālistu atbildība sakārtot birokrātiskos procesus," stāsta Lāsa. Tieši uzņēmumu vajadzība vienkāršot starptautiskā darbaspēka pārvaldības aspektus no kultūras un apmācības līdz algu sarakstiem un atbilstībai vietējiem likumiem, kā arī nepieciešamība samazināt izmaksas veicinājusi pieprasījumu pēc "Deel" pakalpojumiem 2022. gadā.