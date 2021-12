Saruna ar priekšnieku par šogad paveikto. Balanss starp cildināšanu un paškritiku

Starp decembri un svētku sezonu liekama vienādības zīme, taču lielai daļai pēdējais gada mēnesis nenāk tikai ar Ziemassvētku dziesmām, dāvanu drudzi un omulīgu kopābūšanu. Šis ir arī laiks, kad rakstiskā vai mutiskā veidā ar priekšniecību tiek pārrunāts šogad paveiktais, kas var kalpot par pamatu gan bonusiem un paaugstinājumam amatā, gan arī vedināt domāt par ceļu šķiršanos.

Vienkāršā patiesība ir tā, ka tikai un vienīgi tu zini, cik daudz darba un pūļu šogad esi ieguldījis karjeras lauciņā. Kā rasta "Huffington Post", saruna ar priekšnieku nav jāuztver tikai kā sods un apgrūtinājums – tā ir tava iespēja izstāstīt, kas, iespējams, viņa vērīgajai acij paslīdējis garām. Maikls Stūrmans, profesors un Ratdžersas universitātes HR departamenta pārstāvis, sacījis, ka gada pārskati, novērtējot savu sniegumu, var palīdzēt darba devējiem saprast, cik daudz darbinieks spējīgs paveikt, tiešajam priekšniekam uz darāmo nenorādot ar pirkstu.

Panākumu atslēga, sniedzot rakstisku vai mutisku gada pārskatu, slēpjas spējā ne tikai palielīties ar panākumiem un uzsist sev pa plecu, bet arī saprast, ar kādiem argumentiem vari aizstāvēt ierosinājumu, piemēram, nākamajā gadā veikt izmaiņas darba pienākumos.

Lūk, daži ieteikumi, kuri var līdzēt sarunu novadīt pēc iespējas veiksmīgāk!

Izsakies skaidri – ar detaļām, piemēriem, komentāriem

"Neskaidri apgalvojumi, vienkārši uzsverot, ka esi labs kolēģis, ļoti organizēts darbinieks un izcils komunikācijas speciālists, nesatur svarīgu informāciju," norādījis Stūrmans. Tā vietā speciālists iesaka daudz konkrētāk norādīt uz veiksmes stāstiem, kā arī paskaidrot, ar kādiem soļiem tos izdevies sasniegt. Šādā veidā priekšniekam būs daudz vieglāk saprast, kā viņš profesionālā līmenī var palīdzēt tev augt.

Pārliecinies, ka šie sasniegumi atbilst tavas komandas mērķiem vai uzņēmuma vērtībām kopumā. Kā norādījusi karjeras konsultante un platformas "Job Search Journey" izveidotāja Sāra Džonstone, viena no galvenajām kļūdām, kuru profesionāļi pieļauj, ir milzīga uzmanības vēršana sasniegumiem, kuri patiesībā reālu ieguvumu uzņēmumam nav nesuši.

Kurus panākumus tad vērts pieminēt? Vispirms sev jāatbild uz jautājumu, kāpēc prātā iedomātais veikums šķiet tik nozīmīgs, teic Džonstone. Ko tas deva? Kā vērtē šo panākumu? Piemēram, ja strādā pārdošanas jomā, tavs sasniegums varētu būt darbs ar korporatīvajiem klientiem, kas ieņēmumus palielinājis par "tik un tik" procentiem. Šeit svarīgi pieminēt, kā to paveici, piemēram, caur satura mārketingu, sociālo tīklu projektiem u.tlm.

Starp citu, liela nozīme ir arī veiksmīgām sadarbībām ar kolēģiem – jo īpaši, ja esi komandas galva vai vismaz nākotnē ceri par tādu kļūt. "Pārcilā prātā vārdus visiem cilvēkiem, ar kuriem šogad esi strādājis – citu nodaļu vadītājiem un darbiniekiem, kolēģiem, klientiem," sacījusi Andžela Karačristosa, karjeras konsultante, kas strādājusi arī personāldaļā. Atbildi sev uz jautājumu, kas šajās sadarbībās nāca ļoti viegli un aiz kādiem akmeņiem teju vai paklupāt. "Apkopo e-pastus, ziņojumus un sarakstes, kas pierāda ielikto darbu. Pārdomā, ko darīji šo cilvēku labā, lai padarītu viņu dzīves vieglākas. Kur nākamgad vēl vari piestrādāt?"

Tas nav tikai lielīšanās laiks

Ņemot vērā, ka no šīs sarunas vai sarakstītā uz papīra lapas bieži vien ir atkarīgs paaugstinājums gan amata ziņā, gan algas aspektā, var rasties neremdināma vēlme runāt tikai par sasniegumiem un lielo darbu, kas ieguldīts. Stop! Jārunā ir arī par jomām un prasmēm, kuras nākamgad vēlies uzlabot. Ja tīši šim jautājumam ļausi paskriet garām nemanītam, palaidīsi garām iespēju darba devējam pastāstīt, kurās prasmēs tev vēl nedaudz jāpieliek.

Stūrmens skaidrojis: "Daudzi darbinieki būs tik iespringuši, cenšoties iegūt iespējami augstāko novērtējumu, ka palaidīs garām iespēju paskatīties uz sevi no malas un novērtēt aspektus, kurus viņi varētu veikt labāk, kas viņus uzņēmuma acīs varētu padarīt par vēl vērtīgākiem darbiniekiem un tamlīdzīgi."

Ja ceri, ka šī saruna ar darba devēju palīdzēs virzīties augšup pa karjeras kāpnēm, pārliecinies, ka tava runa vai rakstītais parāda – esi tam gatavs. "Ja šķiet, ka pienācis īstais brīdis tev uzņemties papildu atbildību vai jaunu amatu, liec darba devējam to saprast bez jautājumiem, vienlaicīgi pārliecinātos, ka tevis piedāvātie argumenti un rezultāti uz to vedina."

Kļūdīties ir cilvēcīgi, ne tā? Atceries, ka šo sarunu vari arī izmantot, lai pārliecinātu priekšnieku, ka esi mācījies no savām kļūdām un neredzi to iespējamu atkārtošanos nākotnē. Ja arī tavs priekšnieks ir lietas kursā par gadījumiem, kad viss nenoritēja kā pa diedziņu, šis ir īstais mirklis, lai vēlreiz par to uzņemtos atbildību un uzsvērtu, ko esi mācījies.

Nevaino pandēmiju vai citus pie savām neveiksmēm

Jaunā koronavīrusa izplatība un visi ar tā iegrožošanu saistītie ierobežojumi daudzu karjerām uzspieduši bremzes pedāli. Nenoliedzami, šis laiks ir viens liels izaicinājums, taču paskaidrojums, ka nevarēji savus darba pienākumus veikt pēc vislabākās sirdsapziņas tikai un vienīgi Covid-19 dēļ, nepalīdzēs celt savu vērtību priekšniecības acīs. Ja vien tas nav visiem skaidrs un acīmredzams, šī vienkārši izklausīties pēc kārtējās atrunas, skaidro karjeras konsultante Norma Reijesa.

Eksperte iesaka izvēlēties vārdus, kas skaidri pasaka priekšā – tu nestagnē, bet savā attīstībā droši soļo uz priekšu. Piemēram, frāze "Man tas bija jādara, tāpēc ka pietrūka resursu" ir slikts tonis. Un, ja arī tavs darba devējs uz šo aspektu skatīsies kā karjeras konsultante norādījusi, gada novērtējuma saruna vienā mirklī var no ļoti labas un konstruktīvas pārtapt pilnīgā katastrofā.

Tā vietā, lai par pieredzētajām grūtībām vainotu it kā neietekmējamus apstākļus vai citus iesaistītos, daudz vērtīgāk būs tās atcerēties ar smaidu. Saki: "Izaicinājumu un pārmaiņu laikā man izdevās notiekošajam ātri pielāgoties!"

Sasniegumus un rezultātus jādokumentē visu gadu

Kamēr viens spēj atcerēties, kādā krāsā bija simboliskais lakatiņš Jāņa Jaunsudrabiņa romānā "Aija", cits pat neatceras, ko aizvakar ēda vakariņās. Šī iemesla dēļ ir pilnībā saprotams, ka decembrī bez šaubu piezagšanās nevari pateikt, pie kādiem projektiem strādāji februārī. Lai nebūtu stundām ilgi jālauza galva un jārokas cauri papīru kalniem, nākamgad centies sevi pieradināt nozīmīgus e-pastus, sarakstes, pozitīvās atsauksmes un sadarbību pierādījumus, kas uzņēmuma attīstībā ir svarīgi, saglabāt atsevišķā mapītē. Un labāk saglabāt vairāk, jo izdzēst lieko būs vienkāršāk, nekā meklēt adatu siena kaudzē.

Reijesa iesaka pārskatīt paveikto katra mēneša beigās, atbildot sev uz jautājumiem: ko esi paveicis un kas bija tas īpašais, ar ko lepojies. Ja mēneša laikā vēl neizdevās kādu projektu aizvest līdz finiša līnijai, nepārmet sev, jo tas nenozīmē, ka paveiktajam nebija nozīmes.

Atceries – laika gaitā mainās arī prioritātes, un tas, ka šobrīd tādu pašu piedāvājumu vai projektu kā gada sākumā vairs neuzņemtos, nenozīmē, ka par toreiz sasniegto nav vērts sev uzsist pa plecu.