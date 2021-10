Starpkultūru atšķirības e-pasta sarakstē: kā izvairīties no pārpratumiem

Lai gan e-pasts ir viens no svarīgākajiem saziņas līdzekļiem, kas palīdz samazināt attālumu globālās uzņēmējdarbības pasaulē, joprojām tajā nereti cits citu pārprotam. Sūtot e-pasta vēstuli citas kultūras pārstāvim, šis risks ir vēl lielāks. Lūk, deviņi padomi, kas palīdzēs iedarbīgi sarakstīties arī ar ārvalstu sadarbības partneriem.

Izkopiet informētību par dažādām kultūrām

Lai starpkultūru (un ne tikai) saziņa būtu iedarbīga, ir svarīgi pielāgoties adresātam un domāt no viņa skatpunkta. Sazinoties ar citu kultūru pārstāvjiem, riskējam uzspiest savas kultūras normas un vērtības, ko citi var uztvert ļoti atšķirīgi. Tāpēc vienmēr domājiet par to, kā e-vēstule izklausīsies saņēmējam, uzziniet par viņa kultūru un vērtībām, noskaidrojiet, kas jums abiem ir līdzīgs un kas – atšķirīgs, lai izvairītos no iespējamajiem pārpratumiem.

Pirms sarakstes izpētiet starpkultūru atšķirības un īpatnības, kā arī lietišķās etiķetes ieteikumus tīmeklī vai, piemēram, aprunājoties ar ekspertu. Tas palīdzēs sazināties iedarbīgāk un novērst pārpratumus, un tas ir obligāts mājasdarbs, ja vēlaties sasniegt vēlamo rezultātu.

Izvairieties no dzimumu stereotipiem un rakstiet vārdus un titulus pareizi

Sūtot pirmo e-vēstuli citas kultūras pārstāvim, nebalstieties uz pieņēmumu par viņa iespējamo dzimumu, vārdu un uzvārdu. Kamēr nezināt, kā adresātam patīk, ka viņu uzrunā, uzrunājiet viņu ar pilnu vārdu, lai izvairītos no aizvainošanas vai ignorances. Ja nezināt vai šaubāties par to, kā adresāts vēlas tikt uzrunāts – pajautājiet. Tas būs daudz labāk, nekā kļūdīties, turklāt jautājot izrādām interesi un iejūtību. Var pajautāt "What is your prefered salutation" vai "What should I call you".

Ja jūsu sadarbības partnerim ir tituls, piemēram, "Dr.", izmantojiet to savos e-pasta ziņojumos, līdz adresāts saka, ka to var arī neizmantot. Ļoti hierarhiskās kultūrās (tostarp arī Vācijā) šie tituli ir svarīgi, un to neizmantošana var aizvainot.

Pārliecinieties, ka arī Jūsu vārds un uzvārds būs saprotams adresātiem. Iekļaujiet savus vietniekvārdus un titulus e-vēstules paraksta sadaļā, piemēram, "she/her" vai "Ms./Mr.". Apsveriet iespēju uzrakstīt sava vārda izrunu e-pasta paraksta sadaļā, lai palīdzētu otrai pusei to pareizi izrunāt ("LinkedIn" profila šo izrunu varat arī ierakstīt).

Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), Apvienotajā Karalistē (AK) un arī Eiropas Savienībā (ES) arvien biežāk runā par iekļaujošo valodu, proti, neaizspriedumainu valodas lietojumu, kurā izvairās no stereotipiem un norādēm uz nebūtiskām detaļām, tostarp vecumu, invaliditāti un diagnozi, dzimumu, dzimumidentitāti, seksuālo orientāciju, rasi, tautību un reliģiju.