12 'nevainīgas' frāzes, kas dažu sekunžu laikā var nokaitināt grūtnieci

Dažreiz grūtnieces var būt viegli aizkaitināmas, un pie tā ir pierasts vainot hormonālās pārmaiņas organismā. Taču šādam nervozam stāvoklim ir ne tikai fizioloģisks iemesls: topošās mammas baiļojas par savu bērniņu, un, saprotot visu atbildības nopietnību, piedzīvo milzu stresu. Un uz visa šī fona neuzmanīgi izteikta frāze var kļūt par iemeslu vēl dziļākiem pārdzīvojumiem.

Portāls "Adme", mēģinot atvieglot dzīvi grūtniecēm un viņām apkārt esošiem cilvēkiem, sagatavojis sarakstu ar tām frāzēm, kuras nevajadzētu teikt skaļi sievietei, kura gaida mazuli.

Visi iespējamie aizliegumi

Cilvēkam principā nepatīk, kad viņam kaut ko aizliedz, bet, ja runa ir par grūtnieci, tad, kā mēdz sacīt, rakstīt par to ir lieki. Tici, grūtniece pati lieliska zina, ko viņa nedrīkst, jo viņai par to jau ir pastāstījis grūtniecības aprūpes speciālists. Ja tu neesi ārsts, atturies no muļķīgiem padomiem, vēl jo vairāk tāpēc, ka nereti šādi "padomi" pat var kaitēt.

Atgādinājums par to, ka "tavā stāvoklī nedrīkst nervozēt"

Nopietni? Tad kādēļ tu kaitini šo topošo māmiņu ar šādām frāzēm? Grūtnieces mēdz nervozēt, jo viņas uztraucas par mazuli, bez tam sievietes organismā notiek milzu hormonālas pārmaiņas. Ja vēlies grūtniecei atvieglot dzīvi, centies izvairīties no šīs frāzes: tai piemīt pretējs efekts.

"Grūtniecība nav slimība"

Jā, atšķirībā no slimības, bērniņa gaidīšana ir priecīgs notikums, taču vienlaikus tā ir arī nopietna slodze organismam.

Netaktiski jautājumi par reproduktīvo veselību

Šis ir jautājums – "paši vai mākslīgā apaugļošana?", ko visbiežāk uzdod sievietēm, kuras gaida dvīnīšus vai trīnīšus. Ja to nedaudz pārfrāzē, jautājums skan aptuveni šādi: "Tu esi spējīga palikt stāvoklī?" Piekritīsi, nebūt ne visi ir gatavi apspriest savu reproduktīvo veselību, bet kādai šī tēma vispār ir ļoti sāpīga.

"Oho, kāds liels vēders!"

Parasti šo frāzi pavada mēģinājumi paglāstīt grūtnieces punci. Lūdzu, ja tu neesi tuvs radinieks gaidāmajam mazulim, nedari tā: sievietei jau darbojas mātes instinkts, un viņai nepatīk, ka kāds ložņā pa viņas īpašuma zonu. Un, jā, viņa zina sava vēdera izmērus, nav vērts kārtējo reizi par to paziņot, tas patiešām kaitina. Labāk palīdzi, jo viņai taču pašreizējā stāvoklī ir visai grūti pārvietoties.

"Bet man šajā grūtniecības laikā..."

Šī ir vēl sliktāka frāze par iepriekšējo, īpaši, ja tai seko turpinājums: "Man šajā laikā vēders jau bija šāds...". Grūtnieces ļoti jūtīgi un spēcīgi pārdzīvo par mazuli, tāpēc var padomāt, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā. Pat ja topošā mamma ir pārliecināta, ka viss ir labi, šāda salīdzināšana krīt uz nerviem: it kā viņas grūtniecība būtu sliktāka nekā "taktiskajai" sarunu biedrenei.

"Tev vajag bērnu lietas? Man palikušas..."

Ar šādiem, it kā labi domātiem piedāvājumiem, jābūt ļoti uzmanīgam. Dažreiz mammas, īpaši ja viņas gaida pirmdzimto, savus mazuļus vēlas ģērbt tikai jaunās drēbītēs – apģērbā un apavos (protams, apavi nāks vēlāk), kurus pati izvēlas veikalā. Ja šis ir tas gadījums, tad atceries, tavs dāsnums var tikt novērtēts kā centieni atbrīvoties no krāmiem tavā mājā.

Gaidāmā mazuļa dzimuma "paredzēšana"

Vai tiešām? Un kāpēc gan grūtniece jau cik reižu ir veikusi ultrasonogrāfijas izmeklējumu? Vajadzēja uzreiz vērsties pie eksperta, lasi – tevis! Patiesībā, kad sievietei jau ir manāms grūtnieces vēderiņš, tad dzimums parasti jau ir zināms. Un ja tas tev vēl nav paziņots, nav vērts izteikt šādus minējumus. Īpaši muļķīgi tas izskatās gadījumā, ja tu kļūdies.

"Bet manā laikā..."

Ko tu gaidi atbildē no topošās mammas? Ka viņa metīsies tavā priekšā uz ceļiem un lūgs piedošanu, ka dzimusi daudz komfortablākos apstākļos demogrāfijas politikas jomā? Nopietni, šī frāze skan tā, it kā tu vēlētos viņu nokaunināt, tikai viņa nav vainīga, ka viņai ir paveicies vairāk nekā tev.

Jautājumi par jaundzimušā vārdu

Šis jautājums ir vietā radiniekiem un tuviem draugiem. Ja tu neesi tik tuvs cilvēks, nav vērts to uzdot, jo daudziem tā ir samērā intīma tēma. Kāds mazuļa bērnu nevēlas nosaukt māņticības dēļ, un pat ja tu šādu iemeslu uzskati par muļķīgu, tev nāksies cienīt topošās mammas lēmumu.

"Nevari sagaidīt došanos dekrētā?"

Skan tā, it kā tu pārmestu par to, ka viņa netiek galā ar saviem darba pienākumiem. Ja tas tā ir, vienkārši pasaki, ka neesi apmierināts ar viņas darbu. Ja viņa ir lielisks darbinieks un problēmu nav, tad kādēļ izskan šis jautājums?

"Gribas kaut ko sālītu, ja?"

Nē, viņa vēlas, lai tu pārstāj uzdot šo neveiklo jautājumu! Patiesībā pietiek jau šo izplatīto mītu par grūtnieču īpašām vēlmēm: vairumā gadījumu viņas vienkārši jūtas vairāk izsalkušas nekā parasti. Turklāt ne vienmēr visu to, ko grib apēst grūtniece, ir veselīgi, un viņas pašas to ļoti labi zina.

