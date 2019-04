14 nedēļas mammas vēderā: cik liels ir mazulis pirmajā grūtniecības trimestrī

To, cik liels ir mazulis katrā no grūtniecības nedēļām, grib zināt ne tikai topošā māmiņa un tētis, bet arī viņu ģimenes locekļi un draugi. Visbiežāk mazuļa izmēri tiek salīdzināti ar augļiem un dārzeņiem, un šī reize nebūs izņēmums. Lūk, cik liels katrā no grūtniecības pirmā trimestra nedēļām ir tavas gaidāmais lolojums!

Dakteris Džonatans Hermans portālā "Parents" palīdz noskaidrots, kāds ir tava gaidāmā bērniņa iespējamais svars un lielums katrā nākamajā grūtniecības nedēļā. Salīdzinot viņa izmērus ar augļiem un dārzeņiem, tev daudz vieglāk būs iztēloties, cik liels viņš izaudzis. Tavs mazulis aug ļoti strauji. Ja sākumā viņš bija vien čia sēklas lielumā, tad 40. nedēļā viņa izmērus jau var pielīdzināt ķirbim vai arbūzam. Savukārt te lasi astoņus pārsteidzošus faktus, ko mazulis dzird, jūt un redz mammas puncī.

Ceturtajā grūtniecības nedēļā tavs mazulis ir aptuveni magoņu sēklas lielumā. Ja esi atklājusi, ka gaidi bērniņu jau viņa ceturtajā grūtniecības nedēļā, tad zini, ka visbiežāk topošās māmiņas uzzina par grūtniecību tikai piektajā vai sestajā nedēļā, jo pēc mēnešreižu neiestāšanās tā vietā, lai veiktu grūtniecības testu, viņas parasti nolemj nogaidīt. Kaut mēnešreižu kavēšanās un neliels nogurums ir vienīgais, ka liecina par izmaiņām tavā ķermenī, ceturtā grūtniecības nedēļa ir laiks, kad sākas bērniņa iekšējo orgānu attīstība. 23. grūtniecības dienā sāk pukstēt viņa sirds. Piektajā grūtniecības nedēļā viņš ir tik liels kā ābola sēkla. Tas ir laiks, kad apkārtējie vēl nevar ieraudzīt pārmaiņas tavā ķermenī, taču tu gan vari. Sevišķi jutīgas ir krūtis, kuras, sākot ar piekto nedēļu, lēnām sāk piebriest. Šis ir ideāls laiks, lai dotos uz savu pirmo ultrasonogrāfiju. Taču, ja kādu iemeslu dēļ uz to nedodies grūtniecības piektajā nedēļā, tad speciālisti mierina, ka arī sestajā nedēļā var doties pie ārsta. Speciālista uzdevums šīs apskates laikā - noteikt, vai grūtniecība tiešām ir iestājusies, vai tā nav ārpusdzemdes, kas būtu jāpārtrauc, vai auglim pukst sirds, un vai redzams viens vai vairāki augļi. Izmēra arī bērna parametrus, pēc kuriem var noteikt, kāds varētu būt viņa aptuvenais dzimšanas datums. Savukārt sestajā nedēļā mazulis izmēra ziņā jau ir pielīdzināms zirnim. Šajā laikā sieviete var sākt justies pārlieku emocionāla, un tas ir normāli. Tagad jaunā māmiņa jau vairāk nekā mēnesi sevī nēsā dzīvību. Arī šajā nedēļā redzams puncis vēl nav parādījies, tāpēc, ja vēl neesi gatava visiem izstāstīt par gaidāmo mazuli, droši vari šo mazo noslēpumu paturēt pie sevis. Šajā nedēļā pamazām embrijam sāk veidoties acis, ausis un mute. Kaut viņš pēc izskata vēl neatgādina cilvēku, mazulis jau sāk tam sāk līdzināties. Te atradīsi "Cālis" veidoto grūtniecības kalendāru, kurā ir informācija par to, kā katrā grūtniecības nedēļā attīstās gaidāmais mazulis, kādas izmaiņas var novērot sieviete savā ķermenī, kādi izmeklējumi jāveic.

Mellene – tieši tik liels tavs mazulis ir septītajā grūtniecības nedēļā. Arī šajā nedēļā grūtnieces puncis ir labi noslēpts. Septītajā grūtniecības nedēļā embrijs izstrādā simtiem jaunu smadzeņu šūnu minūtē. Šajā laikā attīstītākas kļūst ne tikai viņa smadzenes, bet arī sirds. Tāpat mazulim lēnām sāk veidoties arī rokas un kājas. Astotajā grūtniecības nedēļā tavs mazulis ir tik liels kā avene. No piektās līdz astotajai nedēļai bērnam veidojas arī zobu aizmetņi, sāk attīstīties dzimumdziedzeri, muskuļi, nervi, un pazūd embrija astīte. Otrā grūtniecības mēneša beigās embriju sāk dēvēt par augli, viņa garums ir trīs līdz četri centimetri un svars divi līdz trīs grami. Astotajā grūtniecības nedēļā māmiņas oža ir īpaši saasināta, tādēļ daudzas smakas uzdzen nelabumu. Foto: Shutterstock Devītā grūtniecības nedēļa, un tavs bērniņš izmēra ziņā līdzinās ķirsim. Šajā grūtniecības periodā lēnām sāk nobriest mazuļa dzimumorgāni, taču tie nav tik izteikti, lai skaidri varētu noteikt viņa dzimumu. Visticamāk, ka tu nevari sagaidīt, kad zināsi vai būsi vecāks jaukai meitenītei vai bravūrīgam zēnam, taču to skaidri varēs noteikt tikai 16. grūtniecības nedēļā. Mazulis aizvien vairāk un vairāk atgādina bērniņu. 10. nedēļā, un tavā puncī bērniņa izmēri līdzinās zemenei. Mazulis aug "griezdamies". Ir pagājušas tikai desmit nedēļas, bet viņš no čia sēklas ir jau izaudzis tik liels, ka viņa izmērus var pielīdzināt zemenei. Šajā laikā sāk attīstīties tava mazuļa roku locītavas un veidoties kauli. Lēnām sāk augt arī kāju un roku nagi. Desmitajā nedēļā bērns var sākt spārdīties, taču tas notiek tik nemanāmi, ka tu to pat nejūti. Aug ne tikai mazulis, bet arī tavs vēders. Ja jūti, ka esošās bikses sāk spiest un tās aiztaisīt paliek aizvien grūtāk, tad steigšus dodies iegādāties ķermeņa pārmaiņām piemērotu apģērbu un veļu. Ir grūtniecības 11. nedēļa, un tavs mazulis ir tik liels kā laims. Sākot ar 11. līdz pat 13. grūtniecības nedēļai ir jādodas pie ārsta, lai veiktu otro ultrasonogrāfiju. Šajā vizītē ārsts pārbauda, vai bērniņam ir attīstījušies iekšējie orgāni, vai kājas un rokas ir savā vietā, vai sirsniņa pukst un vai asinsrites plūsma, kas veidojas nabassaitē, ir pareiza. Tikmēr šajā nedēļā tava bērna ekstremitātes pagarinās, un izveidojas skelets. Plūme – tieši tik liels ir tavs mazulis grūtniecības 12. nedēļā. Strauji tuvojas pirmā trimestra beigas, kas nozīmē, ka arī māmiņas labsajūta sāk manāmi uzlaboties. Labā pašsajūtā, iespējams, tevi pamudinās izdomāt radošu un oriģinālu veidu, kā paziņot saviem draugiem un radiniekiem par gaidāmo ģimenes pieaugumu. Šajā grūtniecības nedēļā daudz izteiktāk kā iepriekšējās mazulis sāk izskatīties pēc bērniņa – ir pilnībā izveidojusies viņa sejiņa un arī ķermeņa aprises – kājas un rokas. Pilnībā ir pazudusi embrijam raksturīgā astīte, tās vietā ir izveidojies mazuļa dibentiņš. 13. nedēļa ir klāt, un tavs mazulis nu jau ir paaudzies un izmēra ziņā atgādina citronu. Šajā grūtniecības periodā sāk mainīties arī simptomi. Tu, iespējams, pat vari izturēt vairāk kā vienu dienu bez rīta vai dienas nelabumiem. Noguruma vietā tu izjūti enerģijas uzplaukumu. Tāpat, iespējams, arī seksuālais uzbudinājums un vēlme pēc intīmās tuvības ar partneri šajā nedēļā aug. Kas tikmēr notiek ar tavu mazuli? Viņš turpina attīstīties un augt. 14. nedēļā mazulis ir tik liels kā persiks. Šajā grūtniecības nedēļā bērniņš sāk kustināt kāju un roku pirkstiņus un, iespējams, pat cenšas zīst īkšķīti. Tāpat bērnam ir attīstījušās aknas un nieres, un viņš reizēm iečurā augļūdenī. 14. grūtniecības nedēļā mazuļa ķermenis ir klāts ar ļoti plāniem un maziem matiņiem, kas palīdz saglabāt ķermeņa siltumu. Sākot ar nākamo nedēļu, oficiāli ir iestājies grūtniecības otrais trimestris.