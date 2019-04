Aija Strazdiņa par darbu un bērniem: man to apvienot neizdodas, bet tas ir normāli

Režisore Aija Strazdiņa ir divu dēlu māmiņa. Sieviete raidījumam "Māmiņu Klubs" atklāj, kā viņai izdodas savienot bērnu audzināšanu ar darbu, kura dēļ viņai nereti pat mēnešiem ilgi jābūt tālu prom no mājām.

Strazdiņa atzīst, ka viņa ar apbrīnu veras tajās mammās, kas visu dienu pavada ap bērnu. Sieviete stāsta, ka viņas ģimenē starp viņu un bērniem valda koleģiālas attiecības. "Es vienmēr cenšos saskaņot darbu ar ģimeni, bet, jāatzīst, ka man galīgi tas nesanāk, bet tas ir normāli," viņa piebilst.

Sieviete stāsta, ka bērniem māca priecāties par to, ka mammai ir iespēja braukt ārpus valsts un redzēt daudz skaistu vietu, nevis pārdzīvot par to, ka viņa nav mājās. "Es kādreiz bērniem teicu, ka viņi nedrīkst bēdāties par to, ka otrs brauc kaut kur izklaidēties. Tas ir tā, it kā tu brauc uz nometni, es priecājos, ka tev ir labi," viņa skaidro.

Režisore uzskata, ka, ja sieviete apsēžas un padomā, vai viņa ir laba mamma, tad viņai uzreiz būs skaidrs, ka tā nav. "Manuprāt, ir grūti darīt globāli lielas lietas, bet tu vari katru dienu darīt mazas lietas, dzīvot maksimāli ideāli vai vismaz censties. Ja kaut kas noiet greizi, tad tev vismaz ir rītdiena," ar saviem uzskatiem dalās Strazdiņa.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.