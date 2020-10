Astoņas frāzes, kurām laimīgā laulībā nav vietas

Pat vislaimīgākajā un veselīgākajā laulībā partneriem pār lūpām pasprūk frāzes, kuras pēcāk nākas nožēlot – tieši tāpēc galvenais ir būt pārliecinātam, ka izteiktās frāzes neatgriezeniski nenodedzina pilnībā visus tiltus. Lai saglabātu cieņu vienam pret otru, jāiekaļ galvā, ka ir robežas, kuras vienkārši nedrīkst pārkāpt. Arī tad, ja dusmas, vilšanās un vēl citu negatīvo emociju virpulis veļas pāri malām.

Atskaties uz savu un partnera pagātni. Visdrīzāk, tur ir desmitiem, varbūt pat simtiem konfliktu, kurus laika gaitā esam atrisinājuši. Taču to aizmiršanas, piedošanas un atrisināšanas pamatā slēpjas cieņa vienam pret otru, strīda karstumā neizbļaujot nepārdomātas frāzes, kuras ņemt atpakaļ vairs nebūs iespējams. Kādus vārdu savienojumus no savas leksikas un sarunām ar mīļoto cilvēku noteikti jāizmet, apkopojuši "Fatherly" pieaicinātie eksperti.

Izaudz taču vienreiz!



Lai gan būt jaunam nav nekas slikts, šāda frāze, kas vērsta uz pieaugušu cilvēku, var likt viņam justies noniecinātam. Tā liek noprast, ka tikai un vienīgi tev ir absolūta taisnība, kamēr partnera jūtas un sajūtas ir bērnišķīgas un nepareizas. Šī ir milzīga kļūda, jo iedragā laulātā drauga pašvērtējumu, un tādu cilvēku noteikti nevēlies sev blakus. Ja, tavuprāt, partneris nerīkojas kā pieaugušajam un loģiski domājošam cilvēkam pienākas, paskaidro savu skata punktu, taču centies nostāties viņa kurpēs un saprast, no kurienes šādam skatījumam aug kājas.

Tā ir tava vaina



Kad dzīvē kaut kas noiet greizi, cilvēka dabiskais instinkts ir ķerties vērsim pie ragiem un saprast – kas nesanāca un kāpēc. Šādas rīcības noved pie vainīgā meklēšanas, un gandrīz nekad pirksts vispirms netiek pavērsts savā virzienā. Taču, ja visu vainu liksi partnera kastītē, neatradīsi vainīgo, bet gan veicināsi dusmu un aizvainojuma rašanos. Cilvēks, kurš nonāk epicentrā un jūtas nepamatoti aizvainots, kļūst ļoti emocionāls, un tava šķietami loģiskā vajadzība atrast vainīgo partnera acīs kļūst nevērtīga. Tāpēc – ja tev nav konkrētu pierādījumu, ka laulātais draugs šoreiz ir vainīgs, savu priekšnojautu un pieņēmumus noteikti labāk paturi pie sevis.

Man nevajadzēja tevi precēt

Foto: Shutterstock

Neapdomīga šīs frāzes izteikšana skaļi var jūsu laulības kāršu namiņu sabrucināt sekundes laikā. Tas liek domāt, ka, tavuprāt, kāds cits vīrietis vai sieviete tev ir piemērotāks, tāpēc laulātais draugs var ieslīgt ne tajās labākajās pārdomās par savu raksturu un noniecināt sevi līdz ar zemi. Izlocīšanās iespēja, ka tas nemaz tā nebija domāts, šajā gadījumā ir ļoti maza, jo izteiktajai frāzei ir smaga bagāža. Jāteic gan, ka šādas domas nerodas no zila gaisa. Iespējams, attiecībās jau bijuši sarkanie karogi, kas likuši zemapziņā šai domai iesēsties.

Tu esi neveiksminieks, bet toties manējais



Šī frāze vai jebkura cita, kurā sarkastiski tiek spēlēts volejbols, bumbiņu metot turpu šurpu, ir ļoti bīstamas. Ja kāda no tām ienāk prātā, iepauzē sekundīti un padomā vēlreiz. Var jau būt, ka jūsu laulībā sarkastiska runāšana ir gluži vai kā otrā valoda, tomēr, lai arī no kuras puses skatītos, tai nav nekādu pozitīvu ieguvumu. Lai gan varētu šķist, ka frāzes otrā daļa to padara par ļoti mīļu, partneris visdrīzāk dzirdēs tikai pirmo – ka ir neveiksminieks. Un tas, lūk, var būt ārkārtīgi aizvainojoši.

Kaut es nebūtu tevī klausījies!



Ikviens pieļauj kļūdas un apšaubāmas izvēles, taču ļoti svarīgi nelikt partnerim neveiksmes gadījumā justies kā ejot cauri ugunij. Dienas beigās lēmumu jūs pieņēmāt abi kopā, pat neskatoties uz to, ka mīļotais tevi uz to pamudināja. Šādā veidā liekam partneriem justies nevērtīgiem un iesējam prātā nepareizu pieņēmumu – viņa domas un idejas ir tik nepareizas, ka nav pat jēgas tās apsvērt. Eksperti norāda, ka ikvienam ir svarīgi just, ka ne tikai viņš pats, bet arī idejas tiek "aprūpētas" un novērtētas. Lai gan frāze var šķist absolūti nevainīga, tā liek partnerim noslēgties, tādējādi piešķiļot sērkociņu ģimenes ligzdiņai.

Tu esi tāds pats kā tava māte/tēvs

Foto: Shutterstock

Ar šo frāzi var nošaut greizi dubultā, jo aizskartas tiek ne tikai partnera jūtas, bet arī viens no tuvākajiem un lielākoties arī svarīgākajiem cilvēkiem dzīvē. Varētu teikt, ka mēģinājums kādā radiniekā atrast sliktu īpašību un pēc tam to piedēvēt savam partnerim, ir sitiens zem jostasvietas. Tas, ka pazīsti partnera ģimeni tik labi, ka vari spriest par viņu raksturu, nozīmē, ka atrašanās šīs saimes pulciņā tev nav bijusi liegta, un pret to vien jau ir jāizturas ar cieņu. Ļaujot šiem vārdiem nepārdomāti nākt pār lūpām, tu sabradā viņu uzticību un kopīgi veidotās attiecības. Un, lai gan laulība sastāv no diviem, visam pārējam dzimtas kokam arī šīs jaunās ģimenes savienībā ir sava un ļoti svarīga vieta.

Ja tu to neizdarīsi, mums viss būs cauri



Ultimāti attiecībās nekad īsti labi nestrādā – jo īpaši, ja tiek kombinēti ar draudiem un mēģinājumu dominēt. Šādu izteikumu mētāšana pa labi un pa kreisi var likt domāt, ka tavas jūtas nav patiesas un īsti nemaz ar šo cilvēku nevēlies kopā sagaidīt vecumdienas. Ja laulātais draugs visu laiku jutīsies, ka ir vienas kļūdas attālumā no tā, lai tevi pazaudētu, kā gan lai viņš attiecībās jūtas droši? Šādam komentāram ir tālejošas un ne tās labākās sekas, jo iesēj prātā domu, ka liela bēda tavā dzīvē nebūs arī tad, ja jūsu laulība izjuks.

Piedod, ka neesmu gana labs partneris



Viena no laimīgu attiecību veiksmes atslēgām ir pārliecība – par sevi, par laulāto draugu un jūsu savienību. Taču šādu frāžu lietošana norāda uz pārliecības trūkumu, kas var novest pie milzīgas vilšanās sajūtas. Parasti tā netiek izteikta skumju pilnā balsī – tas parasti ir sava veida ultimāts vai sava veida iežēlināšanas paņēmiens, kas liek noprast, ka kopīgas nākotnes labā neesi gatavs mainīties. Ja partneris strīda karstumā izteic skaļi frāzi: "Tāds es esmu, un tur neko nevar darīt. Ja tev ar to nepietiek, tad man nav variantu, kā palīdzēt!", lielos vilcienos laulība nonākusi strupceļā. Šādas frāzes konstruktīvu strīdu atrisināšanu nocērt jau saknē, kā rezultātā nolaižas rokas un partneris var neredzēt jēgu maz censties.