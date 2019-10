Atbildes uz biežākajiem jautājumiem par bērnu un grūtnieču vakcinēšanu pret gripu

No šā gada 1. oktobra gripas vakcīna ir iekļauta valsts imunizācijas programmā, līdz ar to ir bezmaksas un pieejama ikvienam Latvijas bērnam vecumā no sešiem mēnešiem līdz divu gadu vecumam un ikvienai grūtniecei.

Kā jau katra izmaiņa ikdienas rutīnas darbā, arī šis veselīgais jaunums ir izraisījis dažus vienkāršus, tomēr līdz galam neskaidrus jautājumus. Tādēļ Bērnu Vakcinācijas Centra (BVC) speciālisti tos ir apkopojuši un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mājaslapā sniedz atbildes:

Gripas vakcīnu gan mazuļiem, gan pieaugušajiem var un vajag dot kopā ar jebkuru citu paredzēto kalendāra vai papildus vakcīnu, ja ir šāda nepieciešamība. Lieka vīzīte medicīnas iestādē, turklāt aktīvā akūtu infekciju sezonā, radīs papildu risku inficēties ar kādu no apkārtējā vidē cirkulējošiem vīrusiem.

Sagaidāmās reakcijas pēc vakcinācijas (lokālas un sistēmiskas kā apsārtums, pietūkums, sāpīgums injekcijas vietā, drudzis, nespēks u.c), ievadot vairākas vakcīnas vienlaikus, nepastiprinās un nerodas vairāk.

Gripas vakcīnas tilpums un deva bērniem un pieaugušajiem ir vienāds - 0,5 ml.

Ja iepriekš vai vēlāk paredzēts ievadīt jebkuru citu vakcīnu, nav nepieciešams ievērot jebkādu intervālu starp divām vai vairākām dažādām vakcīnām.

Gripas vakcīnu ir droši un var/vajag saņemt visu gripas sezonas laiku, taču atgādinām, ka gripa Eiropā visbiežāk sākas decembrī un ilgst pat līdz aprīļa beigām/maijam. Lai pilnvērtīgi izstrādātos antivielas un aizsardzība pret gripu, jāpaiet aptuveni 28 dienām pēc vakcīnas saņemšanas.

Ja bērnam (līdz deviņu gadu vecumam) pirmo reizi dzīvē tiek uzsākta vakcinācija pret gripu un iepriekšējās sezonās nav dokumentēta, pierādīta gripas infekcija, aizsardzībai pret gripu nepieciešamas divas vakcīnas devas. Nākamajās sezonās turpmākās dzīves laikā būs nepieciešama tikai viena deva.

Valsts apmaksāto gripas vakcīnu var saņemt visi bērni līdz pilnu divu gadu vecumam. Ja vakcīnas otrās devas saņemšanas brīdī bērnam būs jau vairāk nekā divi gadi, to joprojām apmaksā valsts programma.

Šogad – 2019./20.gada gripas sezonā Latvijā vakcinācijai pret gripu valstī reģistrētas tikai četru tipu (divi A gripas tipi un abi B gripas tipi) nedzīvās vakcīnas.

BVC atgādina un uzsver, ka gripas vakcinācija grūtniecēm ir īpaši svarīga! Jo īpaši trausla attiecībā uz gripu ir mazu bērnu un grūtnieču veselība. Ne velti tieši šīs grupas pieder pie augstākas saslimstības un komplikāciju riska grupām, kurām valsts tagad kompensē gripas vakcīnu 100 procentu apmērā. Grūtniecības laikā hormonālo izmaiņu, asinsrites slodzes un imūnās sistēmas atbildes dēļ gripai parasti ir smagāka norise, kā arī augstāks komplikāciju (pneimonijas, asiņošanas u.tml.) risks. Tas caur asinsriti tiešā veidā ietekmē arī bērnu, kurš var piedzimt priekšlaikus, bet sliktākajā gadījumā gan viņu, gan māti var pat zaudēt.

Kad māmiņas organismā pēc vakcīnas saņemšanas veidojas antivielas, tās caur placentu saņem arī bērns. Tas ne vienmēr pilnā apmērā notiek ar antivielām jeb imunitāti, ko māte ieguvusi, vakcinējoties pirms grūtniecības sākuma. Taču grūtniecības laikā aktīvā transportā saņemtās antivielas spēj pasargāt bērnu no gripas pirmos sešus mēnešus pēc piedzimšanas.

Vakcinēties pret gripu var jau no pirmā grūtniecības trimestra – tas neradīs draudus ne auglim, ne mātei, tieši otrādi – pasargās gan grūtnieci, gan augli un vēlāk jaundzimušo bērniņu līdz pat sešu mēnešu vecumam un pašu jauno māmiņu!

Tāpat BVC atgādina, ka visiem bērniem, kuri pieder jebkurai riska grupai attiecībā uz gripas infekciju, joprojām tiek nodrošināta 50 procentu gripas vakcīnas kompensācija no valsts līdzekļiem.