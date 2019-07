Bērna uzturs un sēnes: drīkst, bet ar mēru

Vasaras otrā puse lolo ne tikai ar augļu, ogu un dārzeņu ražu, bet arī ar skaistām baravikām, bekām un gailenēm mežos. Sēņošana ir arī viena no tām nodarbēm, kurā piedalās visa ģimene, ar groziņiem dodoties mežā un meklējot sūnās un zālē paslēpušās meža veltes. Taču kā ir ar pašiem mazākajiem ēdājiem, kas pieaugušo ēdienus apgūst pamazām – cik drīz bērnam var piedāvāt sēnes?

Pēc Pasaules veselības organizācijas (PVO/WHO) izstrādātajām vadlīnijām, bērnam pēc viena gada vecuma drīkst piedāvāt ēst visu, ko ēd pieaugušie, līdz ar to nav atsevišķu norāžu par to, ka sēnes nedrīkstētu dot arī gadu vecam bērnam. Taču, ņemot vērā to, ka pasaulē lielākoties sēnes nevis lasa mežā, bet nopērk veikalā vai tirgū jau safasētas un ēšanai drošas, uz šo jāparaugās no cita skatupunkta.

Nav konkrēta brīža, kad tieši sēnes drīkst ieviest bērna uzturā, taču pavisam noteikti ar sēnēm nevajadzētu uzsākt piebarošanu, portālam "Cālis" norāda uztura speciāliste Eva Kataja. Viņa arī iesaka mazulim pirmās sēnes piedāvāt ap gada vecumu, taču ne kā vienīgo produktu – sēnes var pagatavot kopā ar rīsiem, burkāniem vai kādu citu dārzeni maltītē. "Principā jāvadās pēc tā, cik ātri sākta piebarošana un cik daudzveidīgs ir uzturs. Ja piebarošana sākta ap bērna 4–6 mēnešu vecumu un mazais jau 10 mēnešos ēd visu ko, var iedot arī termiski apstrādātas sēnes," skaidro Kataja. Uztura speciāliste iesaka sākt ar šampinjoniem, bet labs variants ir Latvijai raksturīgās gailenes vai mazas beciņas, saglabājot mērenību un mazulim piedāvājot vien pāris sēnes.

Rekomendācijas gan par to, kad sēnes bērns var ēst, dalās. Piemēram, uztura speciāliste Jeļena Pavlova šajā rakstā skaidrojusi, ka steigties ar sēņu došanu mazuļiem nevajadzētu. Tā kā maziem bērniem gremošanas sistēma vēl nav pietiekami labi attīstīta, zarnu sieniņai vēl nav izveidojusies tik laba barjeras funkcija, kā tas ir pieaugušajiem. Pavlova neiesaka sēnes pilnvērtīgi iekļaut uzturā agrāk par trīs gadu vecumu, meža sēnes ļaujot ēst bērniem, kas ir 7–10 gadus veci.

Jāievēro tas, ka sēnes nav ne augi, ne dzīvnieki un aug uz cita organisma, no tā barojoties. Līdz ar to sēnes labāk lasīt vietās, kas neatrodas tuvu ceļiem un mājām, jo ļoti labi uzsūc apkārt esošās vielas. Ja izlemts bērnam pagatavot maltītei sēnes, noteikti jāizvēlas pazīstamas ēdamās sēnes. Pareizi apstrādātas un pagatavotas tās var būt labs gardums, ko likt uz šķīvja tiem mazuļiem, kas apgūst bērna vadītu ēšanu, norāda portāls "Healthline", jo sēnes mazie pirkstiņi var viegli satvert, bet ēdot bērns izbaudīs citādo tekstūru un garšu. Tāpēc, ja mazulis veiksmīgi uzsācis piebarošanu un nobaudījis vairāku veidu dārzeņus, augļus, ogas un pat gaļu, ap 10–12 mēnešu vecumu var ēst arī sēnes.

No uzturvērtības viedokļa sēnes ir labs produkts – tās satur šķiedrvielas, kāliju, dzelzi, selēnu un citas vērtīgas uzturvielas. Tā kā sēnes dod sāta sajūtu un ir smagnējs ēdiens, ar apēsto sēņu daudzumu, it īpaši maziem bērniem, nevajadzētu pārspīlēt. Sēnes nevajadzētu ēst arī īsi pirms gulētiešanas, jo var radīt smaguma un uzpūšanās sajūtu vēderā.

Vairāk par to, kas vērtīgs sēnēs, lasi šajā rakstā.



Vērā ņemams gan ir tas, ka katram vecākam pašam jāizlemj, kad mazulim dot pagaršot sēnes, izvērtējot līdzšinējo pieredzi ar dažādiem produktiem. Ja pēc gada vecuma, kad bērns sāk ēst kopā ar ģimeni to pašu, ko pieaugušie, un problēmas ar alerģisku reakciju vai nepanesamību nav novērotas, sēnes var piedāvāt pamazām, nepārspīlējot ar daudzumu, tās termiski apstrādājot (cepot, vārot) un maltītei izmantojot sēņu cepurītes.