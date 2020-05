Bērnu infektoloģe: Latvijā katru gadu palielinās riski inficēties ar ērču pārnēsātām saslimšanām

Tuvojoties vasarai, vecākiem noderīgi vēlreiz pārliecināties par savu bērnu drošību – pastiprināta uzmanība jāpievērš ērču aktivitātei un tam, kad atvasei veikta nesenākā vakcīna pret ērču encefalītu. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) atgādina būtiskas lietas, kas jāņem vērā, iestājoties siltajam laikam un līdz ar to pavadot vairāk laika pie dabas.

Par svarīgāko atgādina Bērnu slimnīcas bērnu infektoloģe, Bērnu vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavadska:

1. Piesūkušos ērci svarīgi izņemt pēc iespējas ātrāk, aptiekās ir pieejami dažādi tehniskie palīglīdzekļi ērču izņemšanai mājas apstākļos. Noteikti vajadzētu izvairīties no jebkādu šķidrumu liešanas virsū ērcei vai piesūkšanās vietai. Ja tomēr pilnībā izņemt ērci nav izdevies, ir jādodas pie ģimenes ārsta. Pēc ērces koduma svarīgi tuvāko mēnesi rūpīgi vērot attiecībā uz tipiskajiem ērču encefalīta vai Laimas slimības agrīnajiem simptomiem, ko vēlreiz atgādinām. Par iespējamu inficēšanos ar Laimas slimību var norādīt vismaz 5 cm diametrā liels sarkans pleķis biežāk ērces piesūkšanās vietā vai jebkur citviet, tad ir jādodas pie ārsta, jāpārliecinās klīniski, ka tie tiešām ir par Laimas slimību liecinošie simptomi un, visticamāk, būs jālieto antibiotikas. Bieži vien koduma vietā var būt kairinājums, bet tas vēl neliecina par inficēšanos. Ērci nodot izmeklēšanai neiesakām, jo gadījumā, ja ērce ir inficēta, tas nenozīmē, ka arī Jūs varat būt inficēts.

2. Risks saslimt ar Laimas slimību ir tajos gadījumos, ja ērce ir bijusi, piesūkusies ilgāk nekā vismaz 24 stundas. Savukārt inficēšanās ar ērču encefalītu var notikt jau uzreiz pēc tam, kad ērce piesūkusies.

3. Latvija ir viena no ērču encefalīta endēmiskākajām valstīm Eiropā, tādēļ paaugstināta ērču sastopamība, rada palielinātu risku saslimt. Inficēties ir iespējams ne tikai no ērces piesūkšanās, bet arī uzturā lietojot nevārītu pienu no kazas vai govs, kas ir inficēta. Ērču encefalīts ir viena no bīstamākajām vīrusinfekcijām, kas skar tieši centrālo nervu sistēmu. Vakcinācija pret ērču encefalītu ir drošākais un efektīvākais veids kā pasargāt bērnus un pieaugušos no saslimšanas ar ērču encefalītu, kura ārstēšana saslimšanas gadījumā nav specifiska, t.i. zāļu, kas iedarbotos uz ērču encefalīta vīrusu nav.

4. Vakcīna pret ērču encefalītu nav iekļauta valsts apmaksātajā Latvijas Imunizācijas kalendārā, taču kopš 2012. gada tā ir iekļauta Valsts Kompensējamo zāļu M sarakstā, kas sniedz 50 procentu kompensāciju vakcīnai bērniem līdz 24 mēnešu vecumam. Kā arī, bezmaksas Valsts apmaksātas vakcīnas pret ērču encefalītu var saņemt bērni no viena gada līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. 2020. gadā 26 Latvijas novados tiek nodrošināta bezmaksas vakcinācija, attiecīgo novadu sarakstu var aplūkot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā. Bezmaksas vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā.

5. Vakcīna aizsardzību sniedz, ja veikta saskaņā ar ieteikto vakcinācijas shēmu. Ja ērce piesūkusies, bet vakcīna nav iepriekš veikta, to var darīt pirmreizēji, taču būtiski ir saprast, ka vakcīna šajā gadījumā nevar pasargāt no saslimšanas.

6. Ja vakcinācija nav pabeigta vai ir aizmirsies revakcinēties, nav jāsāk vakcinācijas cikls no sākuma, ir jāsaņem kārtējā vakcīnas deva un turpmāk jāievēro piecu gadu vai īsāks, ja nav saņemtas visas primārās vakcinācijas devas, intervāls. Antivielas revakcinācijas starpposmos nav jēgas noteikt, jo metodes, ko izmanto antivielu noteikšanā, nav ļoti precīzas, turklāt antivielas ir diezgan mainīgs lielums – vienu dienu tās var būt vairāk, otru – mazāk. Ir pierādīts, ka pieci gadi ir optimāls revakcinācijas intervāls, lai nodrošinātu pietiekamu antivielu līmeni.

