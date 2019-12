Bērnu kopšanas atvaļinājuma ilgums nav saistīts ar bērna vecumu

Darba devējs bērna kopšanas atvaļinājumu (BKA) piešķir uz iesnieguma pamata pēc tam, kad darbiniecei ir beidzies dzemdību atvaļinājums jeb noslēgta slimības lapa "B". Darba likums paredz tiesības izmantot BKA pusotru gadu, un tas nav saistīts ar bērna faktisko pusotra gada vecumu, minēts "LVportāls".

"Lvportāls" lasītāja Valērija portālam jautā: "Labdien! Esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā (BKA, pēc likuma ir tiesības uz 1,5 gadu). Manas darbavietas personāla nodaļa uzrakstīja, ka darbā jāatgriežas 01.06.20. Bērns piedzima 27.09.18. Vai man darbā nav jāatgriežas 30.03.20.? Baidos pazaudēt savu vietu, jo es zinu: ja neatgriezīšos pareizajā laikā, man var piedāvāt citu vietu un citu algu. Un, ja sanāks, ka manu amatu "saīsinās", vai bezdarbniekos man izmaksās vidējo algu, kura bija pirms BKA, vai arī 76,84 eiro, kā biju lasījusi?"

Atbilstoši vaicātājas sniegtajai informācijai, viņas BKA varētu būt piešķirts no 04.12.2018. līdz 03.06.2019, bet to varat precizēt pie darba devēja. Taču pirms atgriešanās darbā noteikti būtu mēnesi iepriekš jāinformē par to darba devējs. "Tas ir normāli, ka darbinieks, kas atrodas BKA, komunicē ar darba devēju un noskaidro neskaidros jautājumus, arī to, kad jāatgriežas darbā," uzsver "Lvportāls".

Saskaņā ar likumu darbiniekam, kas izmanto BKA, tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem. To paredz Darba likuma 156. panta ceturtā daļa.

Bezdarbniekam pabalstu 2020. gadā atbilstoši Jūsu veiktajām vidējās apdrošināšanas iemaksām pirmos divus mēnešus izmaksās pilnā apmērā, par trešo mēnesi pabalsts būs 75 procenti no pilnā apmēra, par piekto un sesto mēnesi izmaksās 50 procentus, bet par septīto un astoto mēnesi tas būs 45 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta. Bezdarbnieka pabalsta aprēķins ir komplicēts un notiek saskaņā ar MK noteikumiem, bet, vienkāršoti paskaidrojot, bezdarbnieka aprēķina pabalstā netiek ieskaitīts laiks, kad sieviete izmanto BKA. Tas nozīmē, ka pabalsta aprēķinam izmanto to apdrošināšanas iemaksu algu, kad jaunā māmiņa vēl strādāja.