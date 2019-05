Četras biežākās vecāku kļūdas, runājot ar bērnu par seksu

Intīmā tuvība ir ļoti delikāta tēma. Vecāki bieži vien nav pārliecināti, kad ir īstais laiks, lai par to sāktu runāt un kā to vislabāk savai atvasei izskaidrot. Ieteikumu, kā ar bērnu runāt par seksu netrūkst, taču, neskatoties uz to, vecāki nereti šīs sarunas laikā mēdz pieļaut kļūdas.

Saruna ar bērnu "par to” šķiet neērta kā vecākiem, tā atvasei, taču tas nav iemesls, lai atmestu tai ar roku. Tāpat daži vecāki vienkārši nezina, kā uzsākt šo sarunu. Ja arī tu atrodies līdzīgā situācijā, un nezini, kā ar bērnu uzsākt runāt par seksualitātes jautājumiem, šajā rakstā atradīsi ieteikumus, ka palīdzēs šo sarunu “iekustināt”.

Pēc psihologu domām, liela kļūda ir vecāku cerība, ka bērns pats uzzinās par seksu, kad pienāks laiks. Ļoti bēdīgi, ka lielajā vairumā gadījumu tā arī notiek – viņš uzzina par mīlēšanos no draugiem, no interneta un citiem avotiem, bet nekas labs no tā nesanāk, jo, kā likums, tādu informāciju bērns uzņem izkropļoti un nepareizi. Tam var būt bēdīgas sekas līdz pat seksuālām problēmām ar pretējo dzimumu pieaugušā vecumā. Kas vēl var notikt, ja vecāki ar bērnu nerunā par seksu, lasi te.

Taču arī vecāki ir tikai cilvēki, un nereti pat tad, kad viņi ir saņēmušies uzsākt tik neveiklo sarunu par intimitāti un tuvību, mamma un tētis mēdz pieļaut dažādas kļūdas, kas var negatīvi ietekmēt bērna uztveri par seksuālo tuvību. Potāls “Child Development Info” ir apkopojis izplatītākās no tām, ar kurām piedāvajam iepazīties arī "Cālis" lasītājiem. Mācīties var ne tikai no savām, bet arī citu kļūdām!

Tik svarīgo sarunu uzsāk par vēlu

Lielākā daļa vecāku sarunu par seksualitāti ar savu atvasi uzsāk tikai tad, kad, viņuprāt, ir pamats par to sākt uztraukties. Tas visbiežāk ir brīdī, kad bērns ir sasniedzis pusaudža vecumu, kad jaunietis sāk aizvien vairāk interesēties par pretējo dzimumu, ir atvērts jaunām iespējām un vēlas pieredzēt nepieredzēto. Vecāki sevišķi sarosās tad, ja viņu pusaudžu vecuma meitai vai dēlam uzrodas partneris.

Patiesībā labākais vecums, kad sākt ar bērnu runāt par seksu, ir krietni pirms viņš sāk par to domāt, uzskata portāla eksperti. Lielākā daļa speciālistu iesaka uzsākt sarunas par seksuāla rakstura jautājumiem jau tad, kad bērns ir sasniedzis astoņu, deviņu gadu vecumu. Savukārt citi uzskata, ka ar bērnu par intīmām lietām vajadzētu izglītot jau no viņa dzimšanas. Kā to vislabāk pasniegt vecumam atbilstošā formātā, lasi te.

Bērni zina daudz vairāk nekā mums varētu likties, taču ir svarīgi, ka tik nozīmīgu tēmu kā seksualitāte viņi apgūst no vecākiem nevis draugu izteiktajiem pieņēmumiem, televīzijas un interneta.

Nosodīšana

Vecāki, runājot ar bērnu par seksuāla rakstura jautājumiem, nereti nespēj palikt neitrāli un izsaka savu kritiku. Piemēram, runājot ar bērnu par masturbēšanu, viņi nevar apvaldīt savu riebumu un negatīvās emocijas, kas ar to saistās. Taču, lai saruna ar bērnu būtu pēc iespējas efektīvāka un izglītojošāka, vajadzētu izvairīties no nosodošas attieksmes jebkurā jautājumā, kas saistās ar intimitāti. Ja tu esi pret masturbēšanu un apvij to ar dažādiem negatīviem vārdiem, tavs bērns, kurš, iespējams, to jau ir izmēģinājis, jutīsies nosodīts. Tas samazina iespēju, ka viņš būs pilnībā atklāts, runājot ar tevi par seksuāla rakstura tēmām.

Izvairīšanās atbildēt uz jautājumiem

Bērniem ir raksturīga atklātība un tiešums. Ja viņi kaut ko nesaprot, viņi meklē atbildes. Arī šīs sarunas laikā tavai atvasei noteikti būs daudz jautājumu, uz kuriem tev jābūt gatavam atbildēt. Taču attiecību terapeite un vairāku grāmatu autore Laura Bermane atklāj, ka bērni uzdod jautājumus, tad, kad viņi ir gatavi dzirdēt atbildes. Špikeri, kā atbildēt uz mulsinošiem bērnu jautājumiem, lasi šeit.

Ja tu nejutīsies ērti, atbildot uz bērna jautājumiem, un izvēlēsies uz tiem neatbildēt, nākamreiz tava atvase, iespējams, meklēs atbildes citviet.

Melošana

Runājot par seksu, ļoti svarīgi ir būt atklātam un patiesam. Ja nejūties ērti ar savu bērnu runāt par šo tēmu, tā viņam arī pasaki. Iespējams, viņš jutīsies atvieglots, jo arī viņš jūtas līdzīgi. Bērni negaida, ka tu būsi perfekts un tev būs atbildes uz visiem jautājumiem, taču vienu gan viņi sagaida – ka tu būsi atklāts un patiess.