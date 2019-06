Cik daudz diennaktī ir jāguļ pusotru līdz divarpus gadus vecam mazulim

Kāpēc pilnvērtīgs miegs mazulim ir tik svarīgs? Galvenokārt tas saistīts ar izmaiņām attīstībā. Mazuļa dzīve nu ir piesātināta – runasspējas strauji aug, bet šajā vecumā bērns spēj saprast vairāk, nekā pateikt, kas var novest pie nemierīga miega, norāda Vesta. Mazuļiem ir dabiski pārbaudīt vecāku robežas, tāpēc gulētiešanas laiks, mazuļaprāt, var būt īsti piemērots brīdis tam. Pat ja vecākiem šķiet, ka visu dara pareizi, var būt periodi, kad noliec bērnu gulēt, bet pēc piecām minūtēm jau mazulis ir izkāpis no gultiņas un izlēmis paspēlēties.

Tāpat pusotra gada vecumā bērnu var piemeklēt bailes un nemiers, ja jāšķiras no mammas un tēta un jādodas gulēt. Tam palīdzēt var ilgs gulētiešanas rituāls. Bērnā raisīsies asociācijas, ka pirms miega viņš pavada laiku ar mammu vai tēti, lasot grāmatiņu vai mierīgi spēlējoties, līdz ar to katru vakaru gaidīs šo brīdi. "Pusotra gada vecumā mazuļi var sākt piedzīvot arī murgus un nemierīgu miegu pirmo reizi, taču par to nevajag satraukties," norāda miega speciāliste Vesta.

Lai miegs būtu stabils un bērns nesvaidītos pusi nakts gultiņā, terapeite arī iesaka pieturēties pie vienkārša dienas režīma, kad katru dienu diendusa un naktsmiers ir vienā un tajā pašā laikā.