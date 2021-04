'Dīdīšanās arī ir mācību daļa'. Kas tā tāda – pašvadīta mācīšanās?

Kā mēdz teikt, kļūdīties ir cilvēciski, un nav jābaidās vai jākautrējas atzīties savam bērnam, ka arī tu kā pieaugušais mēdz uztraukties, baidīties vai kļūdīties. Pastāsti, ko tu dari, ko domā tādos gadījumos. "Tā bērnam var iemācīt regulēt savas emocijas. Jāatceras, ka vispostošākā ir nepalīdzoša vecāka attieksme," uzsver speciālists.

Vēl kāda svarīga patiesība, par kuru bieži aizmirstam, – dīdīšanās arī ir mācīšanās daļa! Iespējams, tavs bērns ar kustību palīdzību sevi nomierina, turklāt mazais skolēns šādi arī mācās koncentrēties. "Bērni ne tikai apgūst mācību vielu, bet arī mācās mācīties. Šī prasme nerodas pati no sevis, turklāt uzreiz pirmajā klasē. Bērns vēl nepratīs noturēt uzmanību, klausīties vai tikko grāmatā izlasīto apsvērt domās, vizualizēt to. Visas šīs prasmes ir jāapgūst, un tas notiek ļoti lēnām," psihologs aicina pievērst uzmanību šīm svarīgajām niansēm un atcerēties arī to, ka nereti vecāku vai skolotāju norādes it nemaz nepalīdz bērnam. Piemēram, pasakot "esi uzmanīgāks!". Ko tas nozīmē? Kā būt uzmanīgākam? Bērns saprot šo vārdu nozīmi – vecāks grib, lai man nav kļūdu. Bet – kā to izdarīt, ja rokas pašas dīdās un pildspalva slīd pa to papīru? Kā būt uzmanīgākam?

Šie daudzie jautājumi neradīsies skolēnam, ja vecāki vai pedagogs pateiks, parādīs, kā to izdarīt. Varbūt jānovāc viss liekais no galda, lai netraucētu bērnam koncentrēt savu uzmanību burtnīcai un mācību grāmatai. Iespējams, blakus telpā ir par skaļu mūzika, bet kādam roka uz galda jātur citādi. Katra situācija var būt ļoti atšķirīga, līdz ar to arī tās risinājumi, taču svarīgi norādīt skolēnam konkrēti paveicamo, lai viņš tiešām spētu būt uzmanīgāks.

Sarunas beigās Edmunds Vanags vēl uzsver, ka katram bērnam ir savs pašvadītas mācīšanās līmenis, ko viņš ir spējīgs attīstīt ar pieaugušā atbalstu: "Jānovērtē savs bērns, jāredz, ko viņš var, un jādod iespēja attīstīt un stiprināt šīs prasmes."