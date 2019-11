Divgadnieka nebeidzamie 'nē' – ceļvedis vecākiem, kā panākt kompromisu

Divgadnieka periods mazuļa attīstībā ir visai jautrs posms – bērns ne tikai sāk virpināt īsus teikumus un apgūt arvien jaunus vārdus, bet arī iemācās parādīt raksturu. Viens no periodiem, kam iziet cauri teju katrs divgadnieks, ir bezgalīgo "nē" teikšana. "Nē" brokastu putrai, "nē" gulētiešanai, "nē" cimdu vilkšanai un daudz kam citam. Kā padarīt šo mazuļa attīstības posmu vieglāku ne tikai vecākiem, bet arī pašam bērnam?

Divgadnieka pārlieku lielo aizraušanos ar vārda "nē" lietošanu var tulkot kā atteikšanos un vienkārši faktu, ka bērns savā divu gadu vecumā saka "nē" tikai tāpēc, ka spēj. "Bērni ir atklājuši, ka viņiem ir griba, un to pielieto," vietnē "Baby Center" skaidro Džordža Meisona universitātes attīstības psiholoģijas profesore Suzana Denama.

Šī fāze divgadniekiem sākas pēkšņi, liekot vecākiem mulst un prātot, kur viņu bērns ko tādu apguvis. Citiem tas nāk tikko pēc otrās dzimšanas dienas, vēl kādam divu gadu un pāris mēnešu vecumā. Un tad vārds "nē" veļas ārā no bērna kā lavīna visdažādākajās intonācijās.

Tikpat ātri kā sākusies, divgadnieka "nē" fāze var arī beigties. Piemēram, bērnam apgūstot frāzi "es nezinu". Dažreiz tas var nogurdināt vecākus, kad ikviens centiens sadarboties ar divgadnieku beidzas ar fiasko un skaļu "nē". Taču ar to var tikt galā.

Metodes, kā panākt kompromisu



Piedāvā izvēles iespējas. Viens no paņēmieniem, lai liktu vismaz kaut kādā veidā divgadniekam izlemt, ir limitētas izvēles. Tās tev palīdzēs izvairīties no milzu skandāla, jo mazulis pats būs izvēlējies to, kas viņam licies tīkamāks. Tas, ko iesaka speciālisti – ne vairāk par divām izvēlēm vienlaikus. Piemēram, piedāvā vilkt sarkanās vai brūnās kurpes, padzerties ūdeni vai tēju, spēlēties ar klucīšiem vai mīkstajām rotaļlietām. Izvēli starp divām lietām pielieto ne vien apģērba vai maltītes izvēlē, bet arī situācijās, kad bērns ir niķīgs. Piemēram, tā vietā, lai liktu bērnam nomierināties, piedāvā divas opcijas – pabūt ar sevi vienatnē vai paspēlēties kopā. Tāpat var noderēt skaitīšana – ja dosi laika atskaiti, piemēram, līdz desmit, kurā bērnam ir jāpieņem izvēle, divgadnieks pie lēmuma nonāks ātrāk. Taču ar šo tehniku jāuzmanās – pārāk bieži izmantota, tā zaudēs savu efektu.

Liec bērnam domāt, ka izvēle pastāv. Lai šis paņēmiens strādātu, jāatceras divas svarīgas lietas – tu saproti vairāk nekā tavs bērns, un jebko var padarīt par izvēles iespēju. Piemēram, saki bērnam šādi: "Tu vēlies izkāpt no mašīnas tagad vai paspēlēties minūtīti un tad kāpt ārā?" Jebkurā gadījumā – abas izvēles būs izkāpšana no automašīnas, lai ko izvēlētos tavs divgadnieks. Vai situācijās, ja bērns nepadodas tam, ka jāapģērbjas, saki: "Tu vēlies uzvilkt džemperi pareizi vai otrādi?" Skaidri zināms, ka bērns negribēs džemperi vilkt nepareizi, tāpēc ar humoru panāksi, ka bērns izdara izvēli.

Iemāci bērnam citas atbildes. Viens no iemesliem, kāpēc divgadniekam tik ļoti patīk teikt "nē" – bērna vārdu krājums vienkārši nav tik plašs. Papildini bērna vārdu krājumu, padarot "nē" teikšanu par spēli, vaicājot, piemēram, "kas ir pretējs "nē"?" (pavisam viegli – "jā"), "kas ir starp "nē" un "jā"?" ("varbūt", "iespējams"), "kas ir jaukāks veids, lai pateiktu "nē"?" ("nē, paldies"). Ar šādām vārdu spēlēm panāksi, ka "nē" teikšana būs mazāk automātiska, ja uzdosi bērnam jautājumus, uz kuriem gribēsies atbildēt, piemēram, ar to pašu "jā".

Lieto vārdu "nē" apzinātāk. Iespējams, viens no iemesliem, kāpēc tavs divgadnieks tik daudz saka "nē", ir tas, ka šo vārdu bieži vien izmanto arī vecāki. Ja tā, mūsu uzdevums kā vecākiem ir lietot vārdu "nē", kas adresēts mazulim, apzinātāk, lietojot to tad, kad tiešām nepieciešams. Viens no veidiem – aizvietot šo vārdu ar tiešākām frāzēm, kas piemērotas katrai situācijai. Piemēram, "neaiztiec plīti, tas nav droši" vai arī "tagad mēs neēdīsim cepumus, jāpaēd putra" utt.

Turies stingri pie sava. Būs brīži, kad, neskatoties uz centieniem izvairīties no konflikta, nonāksi strupceļā ar savu divgadnieku. Ja bērns apstāsies ceļa vidū un atteiksies doties tālāk, tu taču viņu pacelsi opā un darīsi to veikli, vai ne? Taču situācijas, kad vēlies, lai bērnam būtu droši, nav vienīgās, kad turēties pie sava un būt stingrākam. "Divgadniekam ir griba, bet ne vienmēr bērns var uzstādīt savas vēlmes pa labi un kreisi," norāda attīstības psiholoģe Denama.

Ir tikai normāli, ja mēs kā vecāki katru reizi nedosim savam divgadniekam izvēles iespējas. Atliek vien mazajam paskaidrot, kāpēc tā, samierināties, ka divgadnieka "nē" periods ir pārejošs, un atcerēties, ka tu esi vecāks.