Dziesminieks un trīs bērnu tēvs Ēriks Loks: lai kā gribētu būt labs, jābūt arī kaut cik stingram

Dziesminieks Ēriks Loks tagad izbauda savu ģitāras spēli un dziesmu komponēšanu, taču stāsts, kā viņš mūzikas instrumentu apguva, ir gana interesants. "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" Loks dalās atmiņās, kā bērnībā gājis ar ģitāras spēli un kā tā atgriezusies viņa dzīvē jau pēc 40 gadu sliekšņa, ļaujot kļūt par dziesminieku. Tāpat Loks, kurš ir trīs bērnu tētis, stāsta par stingrību, audzinot bērnus.

Raidījuma vadītājai Inesei Vaikulei Loks stāsta, ka sešu gadu vecumā spēlējis uz paša gatavota mūzikas instrumenta, kas atgādinājis ģitāru. Viņa vecāmāte to pamanījusi un nopirkusi puikam īstu ģitāru. "Tas ir stāsts par to, kā mēs vēlam saviem bērniem pašu, pašu labāko, kā mēs to saprotam tanī brīdī," par tēti, kuram ģitāras spēle nav patikusi, stāsta Loks. "Viņš uzskatīja, ka man nav ne mazāko muzikālo dotību vispār un ka ģitāras spēlē tikai dzērāji. Viņš neļāva ģitāru nest mājās, un tā es paliku bez tās."

Ilgstoši Loks vadījis dienas bez ģitāras, līdz viņa skumjo stāstu dzirdējusi dzīvesbiedre, kad vīrietim bijis jau pāri 40. Tad viņš mūzikas instrumentu saņēmis dāvanā. "Tad sāku kaut ko strinkšķināt un nekad nedomāju, ka kaut ko darīšu publiski ar ģitāru, bet sāka "nākt ciemos" dziesmas, kurām es nepretojos. Tā kļuvu par dziesminieku, un sāku uzstāties," stāsta Loks. Abiem vecākajiem dēliem tagad gan esot pa ģitārai, taču viņš uzskata, ka lielākajai daļai dzīvē ir pa kādam "stūrim", kuram uzskriets virsū, jo vecāki uzskatījuši to par labu esam.

"Lai cik tu gribētu būt labs, vienlaikus tev ir jābūt kaut cik stingram," par bērnu audzināšanu saka Loks. Lai gan draugi sacījuši: "Tev ir tik labi bērni, bet tu esi tik stingrs", pašam gan šķietot, ka nemaz tik stingrs neesot. Taču tas būtu jājautā viņiem pašiem. Uz jautājumu, vai bērni par tēta stingrību kādreiz runājuši skaļi, Loks atminas vecākā dēla stāstīto par laiku, kad ģimenē septiņus gadus nav uzturā lietota gaļa. Citi bērni pirkuši pa savu kabatas naudu konfektes, bet dēls – gaļu. "Tas man būtībā duras sirdī," atzīst Loks.