Emocionālā palīdzība jaunajām māmiņām – liels atspaids grūtību laikā

Bērniņa piedzimšana ir priecīgs notikums. Tomēr daudzām ģimenēm nākas sastapties arī ar grūtībām, kas saistītas ar jaundzimušā aprūpi. Īpaši, ja ģimenē piedzimst pirmais bērniņš. Situācijās, kad negatīvo emociju un trauksmes ir vairāk nekā prieka brīžu, ģimenei ir nepieciešama pavisam reāla palīdzība. Latvijā šādu palīdzību bez maksas sniedz Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija programmas "Piedzimstot bērniņam" ietvaros. Programmas vadītāja Ramona Treilona pastāsta, kā šī atbalsta programma darbojas un kā notiek PEP mammu darbs. Šogad PEP mammu diena norisināsies 9. maijā, dienu pirms Mātes dienas.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija kopš 1997. gada veido un atbalsta SOS ģimenes bērniem, kuri zaudējuši savu vecāku aprūpi, kā arī SOS ģimeņu atbalsta centros palīdz ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijās. Papildus tam Asociācija īsteno programmu jauno vecāku atbalstam, programmu bērniem, kas sēro par tuvinieka zaudējumu, atbalsta ģimenes, kurās aug pusaudži. Savukārt piecos reģionālajos "AIRI vecākiem" centros atbalstu un padomu var saņemt audžuvecāki, adoptētāji un aizbildņi. Asociācijas darbības galvenais mērķis ir rūpēties par to, lai katram bērnam būtu iespēja izaugt gādīgā ģimenē.

Ramona, lūdzu pastāsti par sevi un savu nodarbošanos!

Kad augstskolā studēju psiholoģiju, es ļoti ieinteresējos tieši par bērnu psiholoģisko attīstību. Vislielākā un pārsteidzošākā atziņa bija, cik ārkārtīgi nozīmīgi cilvēka attīstībā ir viņa pirmie trīs dzīves gadi, un, cik svarīga ir tieši vecāka loma šī mazā, strauji augošā cilvēciņa dzīves sākumā. Pēc studijām gan savu profesiju sasaistīju ar reklāmas industriju, bet, piedzimstot trešajam bērnam, es atkal atgriezos pie psiholoģijas, bērnu attīstības un vecākošanas jautājumiem. Nu jau 6 gadus mans darbs ir pilnībā saistīts ar vecāku izglītošanu un atbalstu. Esmu zīdīšanas konsultante, lektore, VIP jeb vecāku izglītības programmas trenere un PEP jeb pirmās emocionālās palīdzības mamma. Vispār Latvijā ir vairāki desmiti PEP mammas, bet parasti viņu palīdzība tiek sniegt par atlīdzību. Programma "Piedzimstot bērniņam" sniedz iespēju saņemt PEP mammu konsultācijas bez maksas.

Lūdzu, pastāsti sīkāk par to, ko dara PEP mammas!

Pirmkārt jau tās ir mammas. Lai piedalītos apmācības un iegūtu PEP mammas sertifikātu, ir jābūt mammai. Lielākajai daļai PEP mammu ir vairāki bērni. Man pašai ir trīs. Lai iegūtu sertifikātu, ir jāmācās divus gadus. Kursus organizē ģimenes psiholoģijas centrs "Līna". PEP mammas, kas strādā programmā "Piedzimstot bērniņam" vienlaikus ir arī zīdīšanas konsultantes. PEP mammām ir jāspēj atbildēt uz daudziem jautājumiem – par bērna miegu, raudāšanas iemesliem, zīdīšanu, bērna emocionālo un fizisko attīstību, hendlingu un daudz ko citu. Taču vissvarīgākais ir tas, ka jaunās māmiņas ar PEP mammām var aprunāties par savām bailēm, savām emocijām un saņemt no viņām morālo atbalstu. Tai nav obligāti jābūt mammai ar pirmo bērniņu. Pie mums vēršas sievietes, kurām ir otrais, trešais, un iespējams jau piektais bērniņš. Jo bērni taču ir tik atšķirīgi. Tāpat arī situācijas, kurās nonāk ģimenes. Arī pēcdzemdību perioda hormonu vētras neviens nav atcēlis. Mēs redzam, ka bieži mammām ir vajadzīgi burtiski pāris iedrošinājuma vārdi, lai atgūtu pārliecību, ka viņa visu zina un māk. Dažkārt sievietei vajag vienkārši atslābināties. Tad liekam lietā dažādas masāžas tehnikas. Mēs cenšamies panākt to, lai mamma kļūtu mierīga un līdzsvarota – mazulim tas ir ļoti svarīgi.

Vai PEP mammu var paaicināt pie sevis uz mājām?

Jā, visbiežāk tieši tā arī notiek – PEP mammas nāk ciemos uz mājām. Programmas ietvaros PEP mammu pie sevis uz mājām pirmo bērna trīs mēnešu laikā var uzaicināt 7 reizes. Kad mazulim aprit seši mēneši, mēs mammu kopā ar mazuli aicinām uz grupu nodarbībā. Mazuļiem tā ir laba pirmās socializācijas iespēja, mammām tā ir iespēja aprunāties, saņemt atbildes uz saviem jautājumiem, saņemt emocionālu atbalstu un pozitīvas emocijas. Programmas ietvaros iespējams apmeklēt desmit šādas nodarbības. Šobrīd grupu nodarbības nenotiek – gaidām, kad atcels ārkārtas situāciju. Bet mammas šajos divos mēnešos konsultējam attālināti – "Skype", "WhatsApp" vai vienkārši pa telefonu. Personīga tikšanās gan, protams, ir vislabākā.

Vai šāda palīdzība ir nepieciešama?

Pat ļoti nepieciešama. Ļoti bieži jaunie vecāki, īpaši mammas, nav pārliecināti par to, vai pareizi rūpējas par savu bērniņu, badās viņam nodarīt pāri, kaut kā kļūdīties. Gadās, ka sapņi par bezrūpīgo bērna auklēšanas laiku pārvēršas par stresu, bailēm un dažkārt pat izmisumu. Bet tādas īsti derīgas informācijas vai padomu dažkārt nav vai arī, tieši otrādi, to ir tik daudz, ka grūti izvērtēt, kas ir pareizākais. Jaunās māmiņas bieži nezina, kam uzticēties un kurā padomā ieklausīties, un pats galvenais – kā izdarīt tā, lai mazulis būtu laimīgs. Un vēl, kā pieņemt faktu, ka dzīve vairs nekad nebūs tāda, kā iepriekš. Mūsu mērķis ir izdarīt tā, lai kopš dzimšanas brīža bērniņam blakus ir mierīga un laimīga mamma, kuru grūtības nevar izsist no sliedēm.

Vai ir vecāki, kuriem šāda palīdzība ir vairāk vajadzīga?

Nav tādu kritēriju, mēs palīdzam visiem, kuriem varam palīdzēt. Īpašu uzmanību mēs pievēršam mammām, kurām iet grūtāk nekā pārējām. Tās varētu būt māmiņas, kas bērniņu audzina vienas, sievietes, kuras pašas izaugušas bērnu namā, mammas, kurām ir veselības problēmas un mammas, kuru bērniņiem ir tādas problēmas. Vēl viena māmiņu grupa, kurai ļoti nepieciešams mūsu atbalsts, ir nepilngadīgās mammas. Gadās arī tā, ka finansiālās vai emocionālās grūtības, dažāda veida atkarības un citi faktori nopietni palielina risku, ka mamma varētu zaudēt bērna aprūpes tiesības. Ļoti svarīgi ir tas, lai šādās un līdzīgās situācijās mammas bez maksas varētu saņemt emocionālu atbalstu. To mēs arī sniedzam – palīdzam mammai atrast sevī spēku un pārliecību, apzināties, ka viņa ir savam bērnam pati labākā un mīļākā mamma. Bet, kā jau es minēju, mūsu palīdzība neaprobežojas ar emocionālu atbalstu, mēs palīdzam arī tīri praktiski, sniedzot padomus par bērna aprūpi. Piemēram, konsultējam par krūts barošanas jautājumiem…

Vai pareizi saprotu, ka palīdzat ne tikai māmiņām no "riska grupas"? Vai palīdzību ar saņemt visi jaunie vecāki?

Diemžēl visi nevar. Pēc palīdzības var vērsties ikviena mamma, kur jūt, ka tāda ir nepieciešama. Bet svarīgi uzsvērt, ka šobrīd programmu "Piedzimstot bērniņam" Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija finansē tikai ar ziedotāju palīdzību. Pirmajos darbības gados programmu līdzfinansēja Rīgas pašvaldība, par ko mēs esam ļoti pateicīgi, bet šobrīd tāda atbalsta vairs nav. Mēs ļoti vēlētos, lai līdzekļus šai programmai piešķirtu arī valsts vai pašvaldības, tad mēs varētu palīdzēt daudz vairāk mammām. Bet pagaidām viss atkarīgs no tā, cik ziedojumus izdodas piesaistīt. Jo vairāk līdzekļus mēs savāksim, jo lielākam skaitam māmiņu mēs varēsim palīdzēt. Mēs esam pateicīgi ikvienam labdarim, kas ziedo savus līdzekļus Asociācijas darba. Viņu nesavtīgā palīdzība līdz šim palīdzējusi nodrošināt, ka gadā atbalstu var saņemt apmēram simts māmiņa. Bet, mans sapnis ir spēt palīdzēt visām sievietēm, kurām šāda veida atbalsts ir nepieciešams.

Kā vecāki, mammas jūs atrod?

Dažādi. Caur paziņām, forumiem, sociālajiem tīkliem. Informācija ir pieejama arī asociācijas mājaslapā. Mēs sadarbojamies arī ar Rīgas Dzemdību namu, kur mūsu sociālā darbiniece tiekas ar jaundzimušo māmiņām un stāsta par programmu, ja saprot, ka māmiņai varētu būt nepieciešama mūsu palīdzība.