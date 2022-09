Inga Tropa: bērni nāk caur mums, bet viņi mums nepieder

Režisore un aktrise Inga Tropa sevi neuzskata par "klasisku mammu" 13 gadīgajam dēlam. "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" viņa atklāj, ka dēlam noteikti nav garlaicīgi ar viņu un to atzinis arī pats jaunietis.

"Kaut kādā brīdī, protams, tā nabassaite pārraujas, un tas jau notiek kādu laiku. Viņš ir bijis ļoti daudz iesaistīts visos manos radošajos projektos – uz kino laukumiem, teātrī. Līdz vienā brīdī viņš pateica: "Labi, mammu, pietiek. Tagad es dzīvošu savu dzīvi." Bet tas, ka viņu tas ir ļoti veidojis un ietekmējis, protams," stāsta Tropa. Taujāta, vai viņa ir laba mamma, aktrise, kura nesen arī iestājusies Zemessardzē, norāda: "Klasiskajā? Nē."

Tropa atklāj komplimentu, ko viņai izteicis dēls: ""Mammu, cik forši, ka tu neesi tā kā citas mammas." Jā, es neesmu varbūt tajā klasiskajā, bet ar mani toties ir visādas ekspedīcijas, ir ļoti daudz radošā procesa, un mammas mīlestība – man viņa ir milzīga, dažkārt pat pārāk daudz. Lai es nekļūtu par to mammu, kura savā mīlestībā aprij jaunu cilvēku, man enerģiju arī ir jāiegulda citos darbos, sevis realizēšanā."

Vaicāta, ko viņa savā dēlā redz pārmantojam no sevis, aktrise un režisore stāsta: "Drosmi, tādu brīvību, spēju realizēt savas ieceres līdz galam, nebaidīties no grūtībām, es teiktu arī radošumu, spēju arī tajā radošumā nestandarta risinājumus rast, bet man patiesībā daudz vairāk interesē un patīk skatīties, kur viņš ir viņš pats. Man mamma sen atpakaļ teica: "Bērni nāk caur mums, bet viņi nepieder mums." Es nezinu kāpēc viņa man ļoti bieži to teica. Patiesībā tie ir ļoti viedi vārdi.

Es arī viņam mācu kā mamma, ceļabiedrs, skolotājs, treneris, bet viņš man ir milzīgs skolotājs. Visu laiku skatos, kur drīzāk viņu neaplaužu, neuzlieku kaut kādus savus priekšstatus, stereotipus, bet palīdzu atvērt to unikālo, kas ir viņš."

