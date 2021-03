Jaunieši šobrīd sliktāk novērtē savu garīgo veselību, vairāk vajadzīgs pieaugušo atbalsts

Skolas vides iezīmes var būt kā aizsargfaktors uzvedības problēmu attīstībai. Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka biežāk jaunieši pozitīvi novērtē skolas klimatu, ja tiek sniegts augstāks sociālais atbalsts no vienaudžiem. Jo jaunieši jūtas piederīgāki vienaudžiem, jo pozitīvāk uztver skolas klimatu. Turpretī, jo iederīgāki jaunieši jūtas, jo mazāk uzvedības problēmu tie saskata. Pasaulē veiktie pētījumi pauž līdzīgas atziņas "skolēni, kuri uzskata, ka viņu klātbūtne klasē netiek atzīta vai ievērota, var izvairīties apmeklēt skolu un norādīt uz augstākām uzvedības problēmām". Mācīšanās vide, kas ir arī skolas vide, ietekmē vienaudžu uzvedību – var izraisīt gan vilšanos, garlaicību un neieinteresētību, gan, tieši pretēji, ieinteresētību un vēlmi mācīties.

Pētījuma rezultāti ataino, ka tieši garīgās veselības novērtējumam ir vislielākā nozīme, tā izskaidro 39 procentus no uzvedības problēmām, savukārt vienaudžu sociālais atbalsts izskaidro piecus procentus uzvedības problēmu.

Šis pētījums sniedz praktiskus ieteikumus skolām:

apzināta un sistemātiska skolēnu sadarbības un attiecību veidošanas prasmju attīstīšana, var veicināt saņemt vienaudžu sociālo atbalstu un sekmēt skolēnu garīgo veselību, kas var kalpot kā nozīmīgs aizsargājošs faktors uzvedības problēmu attīstībai;

skolas klimata pētniecība, var palīdzēt apzināt jomas, kurās skolēni izjūt grūtības.

Skolas klimata vērtējums ir noturīgs laikā

Foto: Shutterstock

Šogad Anete Olava skolas vides ietekmi pētījusi trešo reizi. Kādi ir secinājumi? "Trīs gadu laikā ir notikušas nozīmīgas pārmaiņas izglītībā, šajā mācību gadā ne vien tika uzsākts jaunais mācību saturs, bet arī pandēmijas radīto apstākļu dēļ daļa skolēnu jau gadu mācās attālināti. Tomēr, balstoties uz skolas klimata pētījumiem citviet pasaulē, skolas klimata novērtējums ir noturīgs laikā, un tam nevajadzētu krasi mainīties dažādu pārmaiņu dēļ. Jāņem vērā arī fakts, ka pasaulē šāda apmēra pandēmiju sabiedrība nav piedzīvojusi nesenā pagātnē un šobrīd nav datu, kā tā atstāj iespaidu uz skolas klimatu.

To, kā jaunieši uztver skolas klimatu, ir noderīgi pētīt katrai skolai individuāli. Ar klimata novērtēšanas palīdzību var uzzināt, kas būtu jāpilnveido, lai skolēni justos labāk, vai lai novērtētu kā skolas kolektīva veiktās aktivitātes izmainījušas skolēnu izjūtas skolā."

Skolas klimata novērtējumu autore veikusi šobrīd trešo reizi, strādājot par izglītības psihologu Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā. Anete Olava pauž atziņu, ka ikviens no skolas klimata novērtējumiem ir ļāvis izdarīt secinājumus, šobrīd, salīdzinot skolas klimata datus pirms pandēmijas un tagad pandēmijā, var secināt, ka tas ir dažās jomās būtiski mainījies: "Būtiskas izmaiņas skolas klimata vērtējumos jaunieši norāda atbalsta no pieaugušajiem, garīgās veselības un skolas klimata kopvērtējumā. Lai gan sabiedrībā daudz diskutē par atgriezenisko saiti no pedagogiem un izskan viedokļi, ka jaunieši nejūtas pietiekami atbalstīti, mana pieredze rāda pretējo. Skolēni vairāk novērtē pedagogu ieguldījumu un vērtē salīdzinoši augstāk šobrīd atbalstu no pieaugušajiem, nekā tas bija trīs gadus atpakaļ."

Vairāk garīgās veselības problēmu



Foto: Shutterstock

Savukārt skolēnu vērtējums par garīgo veselību šobrīd ir būtiski pasliktinājies, jaunieši norāda vairāk garīgās veselības problēmu nekā pirms trīs gadiem: "Jauniešu nepieciešamība būt kopā ar vienaudžiem, piederēt jauniešu grupām, vēlme pieņemt patstāvīgus lēmumus un baudīt dzīvi, ir pandēmijas ierobežota un garīgās veselības pasliktināšanās ir saistīta ar šo attālināto situāciju," skaidro izglītības psiholoģe.

Šobrīd salīdzinoši biežāk vecāki vai jaunieši paši vēršoties pēc palīdzības pie psihologa, jo izjūt trauksmi, bezjēdzīgumu, noslēgšanos sevī, kā arī agresīvu uzvedību. "Jāatzīst, šī situācija ir izkristalizējusi vismaz divus skolēnu tipus, vieni, kuriem attālinātais mācību process ir piemērots un mācīšanās ir veiksmīga, otri, kuriem attālinātās mācības radījušas dažādas grūtības, tajā skaitā arī uzvedības problēmas. Jāņem vērā, ka bez skolas klimata ir arī daudzi citi faktori, kuri šobrīd palīdz vai, tieši otrādi, pasliktina jauniešu garīgās veselības problēmas, tomēr tās jāvērtē, ņemot vērā konkrētus cilvēkus, apstākļus," piebilst speciāliste.